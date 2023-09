Asics presenta Feel The Confort Tour

MILANO - Sull’onda della campagna di brand “Running Never Felt Better” lanciata nel 2023 da ASICS, l’azienda presenta ufficialmente Feel The Comfort Tour, un evento itinerante che ha l’obiettivo di far provare a tutti gli appassionati di running il significato di rivoluzione del comfort proposto dalla casa giapponese.



ASICS, acronimo della frase latina “Anima Sana In Corpore Sano”, ha da sempre come mission ispirare le persone a fare movimento per sperimentare il potere edificante che lo sport ha sulla mente, oltre che sul corpo. La salute mentale è un tema sensibile per l’azienda giapponese: negli anni, infatti, sono state condotte diverse ricerche che hanno dimostrato quanto lo sport impatti positivamente nella vita quotidiana e aiuti al raggiungimento di un benessere psicofisico.



Durante le tappe italiane di Feel The Comfort Tour, che toccheranno città come Milano, Torino e Roma, i consumatori avranno l’occasione di partecipare alle Mind Run, concentrando la propria attenzione sulla respirazione e sulla consapevolezza prima di correre.



Quasi un terzo (32%) dei runner italiani non è a conoscenza dei benefici che diversi modelli di calzature sono in grado di dare sulla base di andatura e/o stile di corsa.