7^ Joma Corsa dei Castelli di Trieste: al via Muktar Edris, due volte campione mondiale 5000 metri

TRIESTE – Si avvicina sempre più domenica 15 ottobre e si fa sempre più elettrizzante l’atmosfera della 7^ Joma Corsa dei Castelli di Trieste, manifestazione podistica di 10 km su strada omologata FIDAL organizzata da ASD Promorun, da un’idea dell’ex atleta azzurro Michele Gamba, con la collaborazione del Comune di Trieste e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Già annunciata la concomitante 1st International Road Race Running Match u.23 10k, gara inserita nel calendario di World Athletics ed organizzata con la collaborazione della Fidal, prima tappa ufficiale di avvicinamento ai Campionati Europei di Roma 2024 di atletica leggera a cui hanno aderito gli atleti delle nazionali U23 di Francia, Grecia, Israele, Svizzera oltre naturalmente all’Italia. MUKTAR EDRIS - Si rinnova la tradizione di avere al via grandi e blasonati atleti, la grande star della 7^ Joma Corsa dei Castelli sarà il due volte campione del mondo dei 5000 metri Muktar Edris. L’etiope sarà al via per scrivere una nuova pagina di storia di questa competizione, compreso il sogno di fissare il nuovo primato del percorso, velocissimo, che va dal Castello di Miramare al Castello di San Giusto. Un compito e un obiettivo per il quale il 29enne Edris ha certamente la stoffa come recita il suo curriculum dove spicca uno straordinario personale sui 5000m di 12’54”83 e di 27’17”18 sui 10000m in pista, mentre sui 10km su strada vanta 27’57” fatto registrare a Dongio (Svizzera) nel 2019. Ancora Edris è stato capace di correre, a Valencia nell’ottobre 2021, in 58’40” la distanza di mezza maratona, crono di altissimo livello che solo pochissimi uomini al mondo hanno saputo fare nella storia. Nel suo immenso palmarès come già detto vi sono due luccicanti medaglie d’oro di campione del mondo senior dei 5000m, 2017 e 2019, in Diamond League nei 5000m nel 2014, 2016 e 2017, anno in cui ha vinto anche nei 3000m, oltre ad innumerevoli altri straordinari risultati e vittorie in tutto il mondo. L’etiope è in grande forma e questa domenica 1 ottobre ha festeggiato la vittoria della Trento Half Marathon in un rassicurante 1h00’30”.





LA STORIA - Nella storia di questo evento sono scritti grandissimi nomi, c’è commozione nel ricordare la prima edizione dell’autunno 2017, 300 partecipanti e un livello tecnico subito altissimo grazie al keniano Ezekiel Kemboi, un atleta straordinario capace di vincere due medaglie d’oro olimpiche e ben quattro campionati mondiali. L’anno successivo sono stati l’azzurro Ahmed El Mazoury (Atletica Casone Noceto) e la pugliese trapiantata a Trieste Teresa Montrone (Alteratletica) a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro, sebbene l’edizione venga ricordata soprattutto perché tutti i triestini siano diventati protagonisti dell’evento grazie all’introduzione della Family Run.

La terza edizione del 2019 ha visto segnare il primato di Sammy Kipngetich (Atl. Saluzzo) in un velocissimo 29'59" e dell’azzurra Joyce Mattagliano (Esercito) in 37'36" ma a catturare l’attenzione è stato il record di partecipanti, oltre 2.500 presenze. Nel 2020, anno del Covid19, Asd Promorun è stata bravissima a organizzare l’evento in piena sicurezza sanitaria, con un numero chiuso e limitato a soli 400 iscritti con il solo fine di dare un segnale che bisognava andare avanti. L’impegno è stato premiato dall’alto risultato tecnico con il nuovo primato del percorso festeggiato da Hagos Gebrhiwet in 29’49”, pochi giorni fa incoronato campione del mondo 5000 metri su strada.



Il 2021 ha incoronato il keniano Peter Njeru Mwaniki in 29’57” e Teresa Montrone (Alteratletica) ma più significativa è stata la nascita della Non Competitiva Ten, manifestazione non competitiva sullo stesso percorso della gara ufficiale, oltre che della collaborazione con l’Ospedale Burlo Garofolo.

Edizione straordinaria nel 2022 grazie al doppio primato del percorso, al maschile del bahreinita Birhanu Balew che ha polverizzato il precedente tagliando il traguardo al Castello di San Giusto in 28’57”, ben quattro gli atleti che hanno concluso le fatiche sotto il precedente record di 29’49”. Primato femminile in 37’34” per la keniana Nancy Kerubo Kerage.

