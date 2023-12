Acea Run Rome The Marathon: c'è il Colosseo sulla official T-shirt Joma

ROMA - 100 giorni al via della Acea Run Rome The Marathon, il più grande e partecipato evento sportivo d'Italia, la più grande maratona italiana che domenica 17 marzo 2024 vedrà al via insieme alla staffetta solidale Acea Run4Rome e alla stracittadina Fun Run oltre 40mila persone.

Per realizzare la t-shirt di questa edizione Joma ha applicato tutti i più alti livelli qualitativi previsti per le proprie produzioni: qualità e tecnicità. Caratteristiche essenziali per la realizzazione di un prodotto tecnico quale deve essere una maglietta da running.

Joma, brand sportivo spagnolo di riferimento nel running e sponsor tecnico della Acea Run Rome The Marathon 2024, è orgogliosa di presentare la maglia running esclusiva realizzata per colore che prenderanno parte alla XXIX edizione della ACEA RUN ROME THE MARATHON (42K).

La maglia della Run Rome The Marathon è stata concepita dal Dipartimento di Innovazione Ricerca e Sviluppo di Joma Sport in stretta collaborazione con l’Organizzazione (Infront Italy – Corriere dello Sport Stadio, Italia Marathon Club e Atielle). Disponibile sia nel modello uomo che donna, la t-shirt dell’edizione 2024 è realizzata in poliestere MESH da 90 g. in tessuto riciclato per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Il tessuto individuato si caratterizza per la sua elevata elasticità, traspirabilità e leggerezza.

Le rifiniture DRYMX conferiscono al prodotto una maggiore traspirabilità per uno smaltimento facilitato del calore corporeo per una rapida evaporazione del sudore, per consentire così al corpo di essere sempre ad una temperatura costante e asciutto. Le cuciture, di tipo FLATLOCK, e la scelta di inserire i loghi direttamente nell’impianto di stampa, sono dettagli che contribuiscono ad evitare qualsiasi tipo di sfregamento sulla pelle. Tra le altre caratteristiche di questo prodotto il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting slim, di tipo asciutto. Tutti i dettagli tecnici sono stati studiati per una maggiore libertà di movimento, elasticità e maggior comfort dell'atleta.

Per l’edizione 2024 della ACEA RUN ROME THE MARATHON è stato scelto il colore blu notte, nel quale trovano spazio diversi dettagli sul fronte di colore oro. Tra gli elementi caratteristici dell’edizione 2024 troviamo sicuramente la porzione del Colosseo, anch’essa di colore oro, quale simbolo della Capitale nel mondo

A partire dall’edizione 2021, la Acea Run Rome The Marathon è entrata a far parte degli eventi running di maggior rilevanza sponsorizzati da Joma nel mondo. Tra i più importanti che vedono la presenza del brand spagnolo in qualità di sponsor tecnico vi sono la Firenze Marathon, la Movistar Medio Maratón di Madrid, la Ibiza Marathon, la 20 km di Parigi, la Maratona di Oporto e la Bilbao Marathon.