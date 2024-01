Pasquale Selvarolo e Sofiia Yaremchuk trionfano all'Atleticom We Run Rome 2023

« Siamo entusiasti della riuscita di questa XII edizione della nostra gara – afferma orgoglioso Camillo Franchi Scarselli , presidente dell’ASD Atleticom, al termine della lunga giornata -. Ieri siamo stati costretti a rimandare indietro tantissimi potenziali partecipanti e nel dispiacere per non poter accontentare tutti abbiamo avuto la conferma che il periodo buio degli scorsi anni è forse definitivamente alle spalle. Un lunghissimo fiume rosso di 8000 atleti festanti ha colorato il centro di Roma portando entusiasmo e contagiando i numerosi spettatori presenti ai lati delle strade a costellare un percorso magico. Voglio personalmente ringraziare la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo Sport , per il sostegno ricevuto, ma il nostro lavoro ricomincia subito: l' Atleticom We Run Rome , infatti, ci proietterà nell’anno dei Campionati Europei di Atletica Leggera e in collaborazione con la Fondazione Euro Roma 2024 inizieremo subito a lavorare per Il Miglio di Roma, in programma qualche settimana prima degli Europei. di atletica leggera che si terranno a Roma dal 7 al 12 giugno 2024».

Alle ore 14.00 in punto, lo sparo da parte dell ’ assessore Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato ha dato il via alla corsa, vinta con il tempo di 29:11 da Pasquale Selvarolo , atleta pugliese delle Fiamme Azzurre , che al termine della gara non ha nascosto la propria emozione: « Sono venuto qui per divertirmi e per mettermi alla prova dopo i primi 10 giorni di allenamento e devo dire che nonostante le difficoltà del percorso è andata molto bene. E poi con questo pubblico è stata un’esperienza unica, mi venivano quasi le lacrime agli occhi mentre correvo sospinto dall’entusiasmo della gente. Per me è stata la prima volta a Roma ma se l’atmosfera è questa potrei diventare un habitué della We Run Rome. Ho già corso lo standard di partecipazione della mezza maratona e visto che gli Europei si disputeranno qui a Roma spero tanto di entrare in squadra e portare in alto i colori azzurri.

Alle sue spalle il tre volte vincitore della gara Daniele Meucci, atleta dell’Esercito, che ha chiuso la gara con il tempo di 29:15; terzo gradino del podio per Daniele D’Onofrio, delle Fiamme Oro Padova, che ha fermato il cronometro sui 29:46.

In campo femminile nessuna sorpresa e vittoria secondo pronostico di Sofiia Yaremchuk che ha tagliato il traguardo con il tempo di 33:39: « È stato un piacere enorme chiudere l'anno qui a Roma con un altro grande successo. Dietro ogni gara c’è tanto, tanto lavoro, poi la magica atmosfera che si respira a Roma ci ripaga di tanto impegno. E adesso voglio concentrarmi sulla mezza Maratona dei Campionati Europei che si correrà sempre qui a Roma. Farò di tutto per ottenere un grande risultato».

L’atleta dell'Esercito ha preceduto sul traguardo Sara Carnicelli, dell’atletica Vaticana A.S.D con il tempo di 35:56 e Giulia Giorgi, dell'Arcs Cus Perugia, con il tempo di 36:55.

Al via dell’ ATLETICOM WE RUN ROME anche gli arbitri dell’AIA che hanno partecipato alla RefereeRUN, gara dedicata a Stefano Mattera, l’ex Presidente della Sezione di Roma 1, prematuramente scomparso. Oltre 200 gli arbitri al via, capitanati da Daniele Doveri, nella doppia veste di arbitro di serie A e presidente della sezione arbitri di Roma1, Valerio Marini , Var pro in Italia e dal 1 gennaio VMO ( Video Match Official) della FIFA, Federico La Penna, arbitro di serie A, e Paolo Valeri, ex arbitro di serie A, attuale VAR Pro alla CAN e VMO della Fifa . Oltre naturalmente a Carlo Pacifici, presidente nazionale AIA, e Alessandro Paone, responsabile della commissione Studio-Eventi dell’AIA.