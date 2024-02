Zero Wind Romeo&Giulietta, il percorso della mezza di Verona

VERONA – Storia o tragica narrazione, Romeo e Giulietta, simboli leggendari della città di Verona dove ha origine il mito dell’amore travagliato, il prossimo 11 febbraio 2024 accompagneranno 8mila runner impegnati nella Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K, RELAY e Family Run . L’evento, organizzato da G.a.a.c. 2007 Veronamarathon A.S.D., vanta il Gold Label Fidal ed è la seconda mezza maratona italiana per numero di partecipanti.

Non solo mezza maratona, chi volesse raddoppiare le emozioni e dividere la fatica potrà partecipare alla RELAY, la formula a staffetta della Romeo&Giulietta Run Half Marathon. Per tutti, senza necessità di tesseramento societario e di certificato medico agonistico.

Iscrizioni aperte anche per la Avesani Romeo&Giulietta Family Run, corsa o camminata non competitiva da condividere con amici e famiglia, alla scoperta degli scorci più belli di Verona.

Il percorso della Zero Wind Romeo&Giulietta Half Marathon

Verona domenica si mostrerà in tutta la sua bellezza. Le manifestazioni competitive avranno la partenza, come di consueto, dal Bentegodi, “Stadio dei Quarantamila” alle ore 9.20, in direzione di Borgo Milano per poi procedere verso la Diga del Chievo da cui dirigersi a Parona.

Da qui scorreranno veloci i km di Lungadige Attiraglio e Cangrande, tutti senza curve e in leggera discesa, prima di transitare lungo Castelvecchio, Ponte della Vittoria, il centro storico con Piazza delle Erbe e la sua Torre dei Lamberti, Ponte Navi per andare fino a Porta Vescovo da dove inizierà il ritorno in centro. Il traguardo è posto in piazza Bra con l’anfiteatro Arena a sorvegliare tutto con la sua maestosità ed il lungo corridoio del “Liston” dal quale raccogliere l’incitamento del pubblico.

Gli iscritti alla Family Run partiranno alle 11 da Piazza Bra, sede anche del traguardo, dopo aver coperto una distanza di circa 9 km in gran parte nel centro storico.

Correre e visitare Verona

Il centro storico della città scaligera è Patrimonio Unesco per la sua architettura e per la struttura urbana, romantica e affascinante con i suoi ponti sul fiume Adige, i meravigliosi palazzi e le stradine brulicanti di persone. Dal balcone più famoso al mondo, quello di Giulietta, alle meravigliose piazze, allo spettacolare anfiteatro Arena, ogni vicolo è un’occasione per apprezzare i segni lasciati da diverse epoche.

Da non perdere una passeggiata verso Castel San Pietro, vero belvedere della città che al tramonto regala uno spettacolo romantico.