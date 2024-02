Maratona di Siviglia: Crippa, Faniel e Meucci al via domenica 18 febbraio

Domenica 18 febbraio 250 atleti d'élite al via, lotta per il pass olimpico per Parigi 2024. Nella gara maschile i vincitori delle ultime due edizioni. Omaggio a Kelvin Kiptum e al suo allenatore, si osserveranno 42 secondi di silenzio