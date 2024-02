Mizuno presenta Wave Rebellion Pro 2

La Wave Rebellion Pro 2 di Mizuno è qui

Le Wave Rebellion Pro hanno rappresentato una rivoluzione. Le Mizuno Wave Rebellion Pro 2

costituiscono un ulteriore perfezionamento delle prestazioni in gara per offrire una corsa ancora più

leggera, morbida e propulsiva. Il suo design smussato si adatta perfettamente ai runner che prediligono

una spinta dal mesopiede all’avampiede. L’intersuola in carbonio Mizuno Wave offre una piattaforma più

propulsiva, migliorando le prestazioni durante la partenza, la stabilità del mesopiede e impedendo al

tallone di oscillare all’indietro durante l’appoggio e la progressione. La tomaia in mesh ingegnerizzato si

presenta più leggera e con una calzata più avvolgente, garantendo al contempo un’aderenza da gara.