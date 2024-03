Brescia Marathon da record, evento da 8mila persone. Giorgio Calcaterra al via

In programma, come da tradizione, ben 6 appuntamenti: domenica 10 marzo si correranno le tre distanze competitive della maratona, mezza maratona e 10 km, oltre alle ludico-motorie Sportland Easy Run 10K e Family Walking (5 km). Sabato 9, spazio agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie della città nella Tomorrow Runners.

«In tutte le manifestazioni abbiamo registrato un notevole incremento – dichiara Loretta Pagliarini, responsabile del team organizzativo –, che conferma l’alta qualità della BAM, un evento capace di catturare tutte le anime del running e dell’attività sportiva in generale. E come la leonessa che quest’anno campeggia su medaglia e t-shirt ufficiale noi come tutti gli 8.000 siamo pronti a ruggire. Non vediamo l’ora.»

Un’attesa densa di entusiasmo ed emozione, che si toccheranno con mano al via di tutte le gare. Ai runner che disputeranno la maratona e la mezza maratona gli organizzatori chiedono di schiarirsi la voce perché, poco prima del via, potranno intonare l’Inno di Mameli. A cantarlo con loro sarà Elodea, cantautrice bresciana conosciuta in tutto il mondo: durante la sua carriera si è esibita non solo in tutta Europa ma anche negli Stati Uniti e Australia, oltre a vantare collaborazioni con Micheal Bolton nel ruolo di corista e Omar Pedrini in duetto.

PARTENZE E PERCORSI – Domenica 10 marzo maratona (42,195 km) e mezza maratona (21,097 km) partiranno da via S. Faustino (parte sud) alle 8.30. La BCC Brescia 10k prenderà il via da via X Giornate, sempre alle 8.30.

I tracciati della maratona, mezza maratona e 10 km sveleranno ai maratoneti tutte le anime di Brescia: quella storica, con i resti romani, i monumenti, i musei, gli archi e le piazze, ma anche quella industriale e verde, che porterà a correre i runner nelle zone più periferiche, ma non per questo meno affascinanti, della citta e lungo le piste ciclabili. Traguardo iconico ed emozionante per tutte e tre, in piazza della Loggia, nel cuore di Brescia.

STATISTICHE – 8000 gli iscritti totali, 4000 nelle tre gare, 2000 nella 10 km non competitiva e 1000 nella Family Walking. Nelle tre gare (maratona, mezza maratona e 10k) la BAM è più internazionale che mai, con 20 nazioni rappresentate: a guidare è ovviamente l’Italia, seguita da Gran Bretagna e Russia. C’è tanta Europa, ma anche “extra” con Cina, Brasile e Canada. La Lombardia è quella che vanta il maggior numero di iscritti tra le 20 regioni rappresentate, dietro di lei la Puglia e il Veneto. La partecipazione femminile è del 25% circa. I più “maturi” sono Vincenzo Mason, 83 anni, ed Eugenia Delbarba, classe 1946.

ISCRIZIONI – Sabato 9 marzo dalle 9.00 alle 14.00 presso il Marathon Village, in piazza del Mercato, i runner “dell’ultimo minuto” possono iscriversi a tutte le tre distanze competitive. Ancora valida la promozione per le maratonete con iscrizione bloccata a 40,00 euro.

LE GARE PER TUTTI – Corsa ma anche camminata e soprattutto tanto divertimento: sono questi gli ingredienti vincenti dei tre gli eventi non competitivi firmati BAM, in programma sabato 9 e domenica 10 marzo:

Sportland Easy Run 10K – 10 chilometri lungo il percorso della “sorella” competitiva. Aperta a tutti, senza obbligo di certificato medico, partirà alle 8.50 di domenica 10 marzo. La partecipazione prevede la maglia ricordo (da indossare), pettorale, ristoro finale e deposito sacca degli indumenti personali.

Family Walking - Dedicata alla famiglia e organizzata con il supporto tecnico di Uisp Brescia e in collaborazione con AIL, AVIS e ADMO. 5 chilometri interamente nel centro storico di Brescia, con partenza e arrivo in piazza del Mercato. Iscrivendosi si contribuisce alla raccolta fondi a favore di “Quest’estate ho incontrato AVIS”, un progetto che per la prima volta si rivolge ai giovani in un contesto diverso dalla scuola. Il via alle 10.00 di domenica 10 marzo e maglia ricordo per tutti i partecipanti offerta dal Centro Rondinelle di Brescia, che fin dal primo anno ha sostenuto la “Family” solidale.

A entrambe le manifestazioni sarà ancora possibile iscriversi sabato 9 marzo, dalle 9.00 alle 14.00, e domenica 10, dalle 6.30 alle 8.30, presso il Marathon Village in piazza del Mercato.

Tomorrow Runners – Sarà la corsa ludico-motoria dedicata agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie della città, ad aprire ufficialmente l’edizione 2024 della BAM. Appuntamento a sabato 9 marzo a Campo Marte.

SABATO 9 MARZO, GIORNATA DI INCONTRI – Anche nel 2024 la BAM inizierà ufficialmente sabato 9 marzo con l’apertura, dalle 9.00 alle 20.00 del Marathon Village, il cuore pulsante dell’evento, almeno fino all’ora X, la partenza delle gare. E proprio all’interno del villaggio, in piazza del Mercato, sono in programma due appuntamenti, ovviamente pensati e dedicati ai maratoneti:

- il campionissimo di ultramaratona Giorgio Calcaterra, presente allo stand di EthicSport, azienda leader nel settore degli integratori sportivi di cui l’ultramaratoneta è ambassador, salirà sul palco alle 11.00 e alle 17.00 per rispondere alle domande dello speaker ma soprattutto a quelle dei runner. “Re” Giorgio sarà protagonista anche domenica 10, quando si schiererà al via della BAM21k. Sulle strade di Brescia infatti testerà il suo stato di forma in vista della Acea Run Rome The Marathon, che si disputerà la domenica successiva, il 17 marzo;

- alle 15.30 Huber Rossi, responsabile Valutazione Funzionale del Marathon Sport Center di Brescia e allenatore, e la dottoressa Sara Campagna, specialista in medicina dello sport e nutrizione sportiva del Marathon Medical Center, incontreranno i maratoneti, che potranno grazie al loro aiuto risolvere dubbi e curiosità.

BAM PER L’AMBIENTE – Domenica 10 marzo, in occasione della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon il centro storico – tutta la zona all’interno delle mura venete – sarà chiuso al traffico dalle 9 alle 18. Il Comune di Brescia e il Gruppo Brescia Mobilità, per agevolare gli spostamenti, offriranno ai maratoneti e ai cittadini la possibilità di viaggiare con i mezzi pubblici per tutta la giornata con il biglietto ordinario unico, valido sia sugli autobus sia sulla metropolitana. Parcheggi liberi e gratuiti a Brescia DUE (Stazione Metro) e alla stazione Poliambulanza.