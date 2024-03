8^ CMP Venice Night Trail: la grande festa del sabato sera veneziano

VENEZIA – Tra poco più di una settimana, sabato 6 aprile, Venezia si appresta ad accogliere per l’ottavo anno il CMP Venice Night Trail, lo spettacolare urban trail notturno organizzato da Venicemarathon e che con i suoi 16K, 51 ponti e 5.000 atleti (iscrizioni chiuse per sold out da oltre un mese) creerà un’affascinante coreografia di luci in movimento, che illumineranno calli e campielli del centro storico di una delle città più belle al mondo.

L' 8^ CMP Venice Night Trail è organizzato da Venicemarathon con il fondamentale supporto e patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Venezia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e con la preziosa collaborazione delle Forze dell'Ordine e delle istituzioni cittadine.

Partenza e percorso Venice Night Trail

La partenza della gara è prevista alle ore 21 dal Porto di Venezia, più precisamente dal Terminal Crociere 123 dove, grazie alla collaborazione con Venezia Terminal Passeggeri, sorgerà il CMP Village con tutti i servizi pre e post gara e dove gli atleti potranno facilmente lasciare l’auto a pochi metri dalla linea di partenza e arrivo.

Sono previste due partenze: la prima riservata alla gara competitiva e la seconda per quella non competitiva.

Il percorso si snoderà lungo la zona portuale per entrare poi in Piazzale Roma attraverso il ponticello che si trova sotto il People Mover. Da qui il percorso continuerà verso il primo passaggio sul Canal Grande attraverso il Ponte di Calatrava e si addentrerà nelle zone più tipiche spingendosi fino ai giardini della Biennale, per poi risalire fino a Piazza San Marco. La corsa proseguirà verso il Teatro La Fenice per poi attraversare il Canal Grande sul ponte dell’Accademia e spingersi fino a Punta della Dogana. Si percorreranno poi le Fondamenta delle Zattere fino a San Basilio, lungo il Canale della Giudecca, per poi attraversare l’area portuale e imboccare il rettilineo finale e raggiungere la finish line posta alla fine del Terminal 123. Pur essendo segnalato e presidiato, il percorso non sarà chiuso al traffico pedonale, pertanto gli atleti dovranno fare attenzione e rispettare il codice della strada.

I ristori del Venice Night Trail

Oltre 300 volontari saranno dislocati lungo il percorso e riconoscibili grazie a palette a led, gilet fluorescenti forniti da CMP, palloncini luminosi e faranno anche in modo che gli atleti gettino i rifiuti negli appositi contenitori e non lungo il percorso, evitando così il rischio di sporcare la città.?

Circa a metà gara sarà allestito un punto di ristoro con acqua San Benedetto, prodotti Pro Action e biscotti Palmisano. Numerose fontane pubbliche, dislocate lungo il percorso di gara, aiuteranno gli atleti a ristorarsi durante la gara.

Night Party e Pasta Party

Terminata la gara, inizierà il Venice Night Party! Gli atleti potranno recuperare tutte le energie con il Pasta Party, grazie alla collaborazione con pastificio Sgambaro che servirà l’eccellenza della sua pasta Etichetta Gialla e grazie a Birra Bavaria.

Ci penserà poi deejay Dacj a far ballare e smaltire a tutti i partecipanti le fatiche della corsa.

La manifestazione, come del resto tutti gli eventi organizzati da Venicemarathon, aderisce al progetto #EnjoyRespectVenezia e tutti i partecipanti sono stati invitati, sin dalle fasi d’iscrizione, ad adottare comportamenti responsabili e rispettosi nei confronti della città, dei suoi abitanti e dell’ambiente. D’altronde il trail, di sua natura, prevede un approccio alla gara meno orientato alla prestazione cronometrica ma più sensibile al contesto paesaggistico in cui si svolge