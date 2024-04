Brescia Marathon, Gabriele Rosa: «L’edizione 2025 in memoria di Walter Bassi»

BRESCIA – La 22^ Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon continua a ruggire, come quella leonessa, simbolo di una città e raffigurata sulla medaglia al collo delle migliaia di runner al traguardo delle tre gare disputate domenica 10 marzo - la 42K (maratona), la 21K (mezza maratona) e la BCC Brescia 10K – e della non competitiva Sportland Easy Run 10K.

Quel giorno piazza della Loggia ha incoronato tutti i finisher, a prescindere da tempo finale e posizione in classifica: «Vederli arrivare con il sorriso sulle labbra dopo aver corso per chilometri sotto la pioggia e soprattutto in compagnia di un vento forte e freddo – racconta Loretta Pagliarini, responsabile dell’ASD Rosa Running Team, il team organizzatore – è stata un’emozione incredibile.»

BAM 2024 E 2025 NELLE PAROLE Di GABRIELE ROSA – Il dottor Gabriele Rosa, presidente della Brescia Art Marathon torna su quello che è stato e soprattutto su quello che sarà la maratona della città della Leonessa.

Domenica 10 marzo BAM 2024, pioggia e forte vento non hanno fermato l'entusiasmo dei maratoneti. Quali le emozioni di quel giorno?

«È stata, per me, una giornata molto difficile, di grande ansia per il timore che le condizioni meteo potessero pregiudicare l’esito della manifestazione. E nel contempo una contentezza per il numero elevato di runner al via e che hanno poi tagliato il traguardo felici e riconoscenti nei nostri confronti per avere avuto il coraggio di realizzare l’evento.»

Un record di 8000 runner al via, una città sempre più accogliente...qual è il bilancio finale della BAM 2024?

«Una grande soddisfazione e il piacere di avere potuto offrire a tutti i partecipanti una città a misura di runner, splendida anche sotto la pioggia.»

A chi va il vostro grazie?

«Sono molto orgoglioso del lavoro fatto dai miei collaboratori e riconoscente alle centinaia di volontari che, mi hanno detto, essere stati bravissimi. Ringrazio la Polizia Locale che si è prodigata affinchè le gare si potessero svolgere in completa sicurezza e infine l’Amministrazione Comunale che ha supportato in modo importante l’intera manifestazione.»

Marzo 2025. Non c'è ancora la data ufficiale, ma che edizione sarà? C'è già qualcosa che possiamo svelare?

«Da poco abbiamo vissuto una situazione di grande sofferenza. Nei giorni scorsi è mancato Walter Bassi, un atleta che ha corso in anni giovanili con il nostro team e che per anni ha collaborato in qualità di tecnico per la maratona. Alla sua mermoria sarà dedicata la prossima edizione della BAM..»

LA CERIMONIA DI PREMAZIONI BAM 2024 – Emozioni, sfide, sorrisi, ingredienti magici per una competizione. Una sola cosa è mancata in quella giornata: il momento delle premiazioni, per applaudire i vincitori e dare festosamente l’arrivederci all’anno successivo. Un momento che in realtà è stato solo rimandato. L’ASD Rosa Running Team, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha infatti organizzato una serata dedicata alla cerimonia delle premiazioni, che ha riscontrato molto successo. Venerdì 22 marzo lo splendido Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, sede del Comune di Brescia, era gremito di gente: sono stati più di 150 le persone intervenute tra runner, amici e appassionati. Maddalena Damini di RadioBresciaSette, dopo i saluti dell’Assessore allo Sport Alessandro Cantoni, ha fatto salire sul palco i più veloci della BAM 2024: prima gli assoluti, con i primi 10 in maratona, i primi 6 in mezza maratona e i primi tre nella 10 km competitiva, poi i vincitori di ogni categoria. Ma non solo: sono state premiate, con un riconoscimento economico, anche le cinque società più numerose.

La serata è stata anche l’occasione per dire grazie a chi prima e durante la gara ha dato il suo contributo, prezioso e necessario, perché i runner potessero correre in sicurezza e al meglio delle condizioni. A cominciare dal Commissario Capo Giusy Pedracini e dal sovrintendente esperto Stefano Pasini, simbolicamente premiati con la medaglia dell’evento per il grande intervento della Polizia Locale (sono stati impegnati 70 agenti). Senza dimenticare, ovviamente, i volontari ringraziati da Mariella Faustinoni a nome del comitato organizzatore per il loro infinito impegno: «Nonostante il meteo avverso sono rimasti fermi nei posti loro assegnati supportando in modo eccellente tutti i partecipanti».

I VINCITORI DELLA BAM 2024 – I bresciani Davide Angilella (Atletica Franciacorta Oxyburn) in 2:34’12” ed Eva Grisoni (Atletica Paratico) in 2:58’59” si sono confermati re e regina della BAM 42k. Per lui è il secondo successo consecutivo, per lei il terzo. Nella BAM 21k i più veloci sono stati il valtellinese Mattia Gianola (Team Valtellina) in 1:11’38” e la bresciana Sara Bottarelli (FreeZone) in 1:16’17”, nella BCC Brescia 10k vittoria del bergamasco Pietro Cambianica (Atletica Valle Brembana) in 33’02” e della milanese, campionessa italiana di maratona 2022, Giulia Sommi (CUS Pro Patria Milano) in 37’18