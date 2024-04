C'è anche la mezza maratona con la Torino City Marathon. Ecco quando

TORINO – Ancora più spettacolare. La Torino City Marathon 2024 continua a entusiasmare tra conferme e novità. Dopo aver annunciato, qualche mese fa la nuova data – domenica 1 dicembre – ora il comitato organizzatore dell’evento, composto da Team Marathon S.S.D., Torino Road Runners A.S.D. e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus, lancia la Torino City Half Marathon , che come nella scorsa edizione si correrà nello stesso giorno della maratona.

Partenza e arrivo maratona e mezza maratona di Torino

La mezza maratona, fino a pochi giorni fa in forse, quindi ci sarà e saprà regalare emozioni pari alla sorella maggiore. Entrambe partiranno dal sontuoso “salotto” della città piazza San Carlo, una novità rispetto alle ultime edizioni. I traguardi sono diversi, ma allo stesso modo straordinari: la maratona terminerà, come da tradizione nella centralissima piazza Castello; i partecipanti alla 21,097 km godranno di un arrivo davvero reale: la finish line sarà infatti posizionata all’entrata della Palazzina di Caccia di Stupinigi, nel comune di Nichelino, una delle residenze sabaude più prestigiose del Piemonte: con un’estensione di oltre 31.000 metri quadrati e altri 150.000 di parco e aree verdi, rappresentava il punto di partenza e arrivo delle battute di caccia di casa Savoia nelle campagne circostanti, oltre che la sede di feste e altre attività di svago.

«Febbraio e marzo sono stati mesi di riunioni e incontri con la Città di Torino per valutare la possibilità di riproporre la mezza maratona, ma riconoscendole un arrivo importante – dichiara Luca Vergnano del comitato organizzatore –. Abbiamo raggiunto un risultato che ci soddisfa e che, siamo sicuri, piacerà anche a tutti i partecipanti. Da organizzatori conosciamo molto bene la Palazzina di Caccia di Stupinigi e stiamo già lavorando perché siano garantiti loro tutti i servizi.»

ISCRIZIONI – Aperte da lunedì 8 aprile le iscrizioni online alla Torino City Half Marathon con una quota lancio di 18,00 euro valida fino a venerdì 31 maggio mentre continua la promozione anche per la Torino City Marathon, con il costo dell’iscrizione bloccato a 45,00 euro fino a domenica 31 maggio.

Cambio data maratona di Torino

La nuova data dell’1 dicembre, ufficializzata qualche mese fa, sembra aver convinto tutti, soprattutto i numerosi maratoneti, italiani e stranieri, che già hanno deciso di esserci. Sicuramente il periodo regalerà alla manifestazione un’atmosfera più luminosa: dicembre è il mese in cui la città si veste a festa, mostrandosi ancora più affascinante e svelando la sua anima natalizia con originali iniziative, brillando grazie a migliaia di luci e alberi natalizi. Sarà l’occasione di trascorrere in città e con la famiglia non solo il giorno della gara, ma l’intero fine settimana, iniziando a respirare la magia del Natale.

Proprio in quel periodo (fino al 14 gennaio) Torino ospiterà la 27^ edizione di “Luci d’artista”, la manifestazione che trasforma la città in un museo di arte contemporanea a cielo aperto con istallazioni luminose firmate da grandi artisti italiani e internazionali.

Ma c’è di più. Lo slittamento di quasi un mese rispetto alla data di novembre degli ultimi anni dà un ulteriore vantaggio a tutti i podisti che potranno contare su preziose settimane in più per prepararsi al meglio dopo il caldo e le vacanze estive. Il percorso velocissimo, con partenza e arrivo nel cuore di Torino, farà il resto per arrivare a centrare il primato personale.