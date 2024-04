Corsa e allenamento, il dolore al fianco. Come evitare il dolore

Il fastidioso dolore al fianco che spesso affligge i corridori, noto anche come “colpo di coltello” o “colpo di lato”, rappresenta una problematica diffusa. Pur essendo oggetto di studio, le cause precise non sono completamente comprese. Tuttavia, esistono diverse teorie che tentano di spiegarne l’insorgenza.

Ce ne dica qualcuna!

L'irritazione del diaframma, per esempio. Nota anche come "sindrome del diaframma irritabile" o "sindrome del diaframma contrattile", è una condizione caratterizzata da dolore al diaframma, il muscolo a forma di cupola che separa la cavità toracica dalla cavità addominale e che è fondamentale per il processo respiratorio. Relativamente alla corsa, può essere causato dal movimento del corpo che può causare un’irritazione del diaframma, il muscolo principale della respirazione.

Aver mangiato poco prima può influire?

Certamente! Ma dipende da vari fattori, tra cui il tipo e la quantità di cibo consumato, il tempo trascorso tra il pasto e l'esercizio, e la sensibilità individuale del sistema digestivo. In generale, mangiare una piccola quantità di cibo leggero e facilmente digeribile, come una banana o una barretta energetica, circa 30-60 minuti prima della corsa, può fornire energia senza causare disagio. Tuttavia, per alcuni individui, mangiare troppo vicino all'allenamento può causare crampi, sensazione di gonfiore o disturbi gastrointestinali durante la corsa. Tra questi fastidi, il dolore al fianco.

Altre cause?

Postura errata e cattiva respirazione. Correre con una postura errata può contribuire al dolore al fianco, che è comunemente noto come "crampo laterale". Infatti, una postura scorretta può mettere pressione eccessiva sui muscoli addominali e sul diaframma, aumentando la probabilità di crampi laterali. Una postura corretta dovrebbe coinvolgere un allineamento verticale del corpo, con le spalle rilassate, il petto aperto e l'addome leggermente contratto. Per questo motivo risulta dannosa l’eccessiva inclinazione in avanti o in dietro: Inclinarsi troppo in avanti o indietro durante la corsa può mettere una pressione eccessiva sui muscoli addominali e sul diaframma, contribuendo al dolore al fianco.

Se, durante la corsa, la respirazione non è corretta, possono insorgere tensione e spasmi nei muscoli respiratori, incluso il diaframma, che può contribuire al dolore al fianco.

Come evitare questo fastidio?

Grazie a sei piccoli accorgimenti:

Riscaldarsi adeguatamente: Prima di iniziare l’attività di corsa bisogna eseguire un riscaldamento leggero per preparare i muscoli e ridurre il rischio di crampi.

Evitare pasti abbondanti: Evitare i pasti pesanti poco prima di correre. Sarebbe preferibile scegliere pasti leggeri e facilmente digeribili da consumare almeno un paio d’ore prima dell’attività fisica.

Mantenere una buona postura: Assicurarsi di mantenere una postura corretta, con la schiena dritta e le spalle rilassate.

Respirare correttamente: Fare attenzione alla respirazione. Respirare in modo regolare e profondo per evitare tensioni e crampi al diaframma.

Gradualità: Aumentare gradualmente i carichi di lavoro per permettere al corpo di adattarsi poco per volta all’attività fisica.

Idratazione: Per correre bisogna essere ben idratati, ma evitare di bere troppo in fretta per non sovraccaricare lo stomaco.

