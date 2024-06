L’International Road Race U23 di Trieste è a Roma ai Campionati Europei di atletica

TRIESTE – E’ il grande giorno, prendono il via domani, venerdì 7 giugno, gli European Athletics Championships di Roma che, fino a martedì 12 giugno, torna ad essere Caput mundi, questa volta dell’atletica. A Roma ci sarà anche un po’ di Friuli Venezia-Giulia e di Trieste grazie allo stand di ASD Promorun impegnata a promuovere la 2nd Internazional Road Race U23 grazie al supporto di PromoTurismoFVG con Io sono Friuli Venezia-Giulia e l’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport.

Campionati Europei di Atletica - Roma 2024

E’ in arrivo un fiume di emozioni e la grande responsabilità di tenere alta la bandiera della qualità organizzativa già dimostrata nella prima edizione di questa kermesse, disputatasi allo Stadio Olimpico di Torino 1934, e dell’ultima su suolo italiano, a Roma nel 1974 quando “La freccia del sud” Pietro Mennea conquistò l’oro sia nei 100 m che nei 200 m e una giovanissima Sara Simeoni fece capolino tra le star del salto in alto conquistando il suo primo bronzo internazionale. Il tricolore sventola con la forza dei 116 convocati della nazionale italiana, chiamati a difendere e migliorare il posto che l’Italia vanta nel medagliere generale di queste competizioni. Con 44 ori, 44 argenti e 53 bronzi, l’Italia ha conquistato l’ottavo posto dietro a grandi potenze dell’atletica come Regno Unito, Unione Sovietica, Francia e Germania.

International Road Race

Il cammino di ASD Promorun di Trieste verso Roma e verso questi Campionati Europei è iniziato lo scorso anno, con la 1st International Road Race Running Match u.23 10k, gara inserita nel calendario di World Athletics ed organizzata con la collaborazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera, che ha rappresentato la prima tappa ufficiale di avvicinamento a queste competizioni. L’evento, andato in scena a Trieste lo scorso domenica 15 ottobre, ha issato il tricolore sul primo gradino del podio per la nazionale maschile e sul secondo per quella femminile. Il successo della manifestazione ha dato lo slancio per promuovere la seconda edizione, che andrà in scena domenica 20 ottobre 2024, per la quale hanno già dato conferma di adesione nazioni blasonate come Regno Unito, Francia e Polonia e, ovviamente, l’Italia.

Stadio dei Marmi

Tra le manifestazioni che hanno conquistato un posto per mettersi in luce durante questi Campionati Europei, ritenuto che è di interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo Sport contribuire alla realizzazione di manifestazioni o eventi di grande rilevanza finalizzati alla promozione e alla diffusione della cultura e della pratica sportiva, proprio la 2nd International Road Race U23, per la quale ASD Promorun è pronta a respirare profumo di internazionalità grazie alla presenza di uno stand promozionale, presso il villaggio allo Stadio dei Marmi, per tutta la durata dei Campionati Europei.

Sport e Turismo

Sport e turismo, questo è il binomio vincente del presente e del futuro. Per questo ASD Promorun lavora sul territorio per il territorio, impegnandosi nel dare lustro al Friuli Venezia-Giulia, regione ai confini dello Stivale dalle straordinarie bellezze paesaggistiche. Dal blu dell’Adriatico ai promontori montuosi del Carso, la tanta storia di questa città, l’espressione artistica, qui frutto della fusione delle influenze culturali di vari popoli e la tradizione eno-gastronomica regionale. S’innescherà il cosiddetto turismo-sportivo che, grazie all’International Road Race Running Match U23 trova nuova linfa nella presenza massiva di stranieri che, mediamente, opteranno per una permanenza in città di almeno due notti.

Da non perdere, tra gli altri, a Trieste Piazza Unità d'Italia, il castello di Miramare e il faro della Vittoria, il centro cittadino di Udine noto come “La piccola Venezia”, gli itinerari ciclistici Grado – Aquileia e Grado – Riserva Naturale della Valle Cavanata – foce fiume Isonzo, una passeggiata sul Carso e il museo a cielo aperto del Parco Tematico Grande Guerra Monfalcone, il sentiero panoramico Rilke che collega Sistiana conduce al Castello di Duino, il Ponte del Diavolo sul Natisone nello splendido borgo di Cividale del Friuli, le Dolomiti Friulane e tanti comuni come Aquileia, Pordenone, Venzone e Palmanova.

“E’ per me un’emozione indescrivibile” – ha esordito l’ex azzurro e Direttore tecnico degli eventi targati ASD Promorun Michele Gamba – “Rivivo in questi giorni la mia carriera di atleta, quando indossavo la maglia azzurra che mi è rimasta sul cuore. Oggi sono felice di essere qui ad assistere alle performance di tanti atleti e tifare per la nostra squadra, sono certo che avremo grandi soddisfazioni. Allo stesso tempo, sono orgoglioso di essere qui per promuovere la seconda edizione della International Road Race U23, un evento che abbiamo voluto fortemente come società sportiva e per il quale abbiamo avuto la fortuna di ricevere la collaborazione di tante istituzioni che hanno a cuore la promozione dello sport come strumento di benessere ma anche come volano per il nostro bellissimo territorio, il Friuli Venezia-Giulia”, ha concluso.

#100 UniTs Corsa dei Castelli

Domenica 20 ottobre al via anche la #100UniTS Corsa dei Castelli, manifestazione podistica di 10 km su strada omologata FIDAL, che racconta un nuovo importantissimo sodalizio con l’Università degli Studi di Trieste, quest’anno pronta a celebrare un secolo di ricerca, eccellenza, creatività e ingegno umano a cui si aggiunge un evento sportivo. Accanto alla manifestazione competitiva, anche la Non Competitiva Ten e la Family Run 8 km, queste ultime senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico, dunque adatte a tutti. Le iscrizioni a queste manifestazioni sono aperte sul sito.