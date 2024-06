Sospeso per doping il vincitore della 100km del Passatore. Anzi sono due

Si può vincere all’esordio sulla distanza una gara complessa, e con un parterre di avversari comunque di valore, una gara come la 100km del Passatore?

Oggi il podista umbro Federico Furiani, vincitore a fine maggio della 100km del Passatore in 7h10’53”, tesserato della Tx Fitness, è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping. Nel corso dei controlli disposti dall’organizzazione nazionale antidoping, infatti, sono state riscontrate sostanze vietate: testosterone (metaboliti) e boldenone (metaboliti).

Per Furiani è quindi arrivata la sospensione cautelare in attesa delle controanalisi.

Il consigliere comunale di Faenza

E’ il secondo caso di doping per la 100km del Passatore 2024, uno più eclatante dell’altro. Pochi giorni fa era arrivata la notizia della sospensione per doping per il consigliere comunale faentino Alessio Grillini che si era classificato in 17esima posizione.

Servono più controlli antidoping

Per ora è solo una sospensione cautelare e non una condanna definitva, però per questi due episodi e per tutti quelli accaduti in passato e che purtroppo accadranno in futuro in ogni gara e in ogni distanza viene da domandarsi ‘perché?’. Già, quale è la motivazione? Con il Passatore o con altre maratone o gare di paese non si diventa ricchi e neanche famosi, forse si può vincere la scommessa con la squadra o con gli amici.

La speranza è che Nado Italia intensifichi i controlli in futuro a tutti i livelli, sia nei primi classificati che nella ‘massa’ dei partecipanti perché il fenomeno sembra davvero in forte espansione. Così, è bene dirlo, c’è il malcostume alla 100km del Passatore così come in tante altre ‘ultra’ di frodare il risultato: passaggi in auto, scambi di pettorale nella notte con altri amici così che i 100km siano magari 30 a testa per 3 persone, passaggi su canne di bicicletta e chissà quanti altri fantasiosi modi per raggiungere la piazza di Faenza e fregiarsi del titolo di finisher di una delle più belle gare del mondo.