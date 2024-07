Venicemarathon e la rivista Correre lanciano il progetto allenamenti per la Wizz Air Venicemarathon

VENEZIA - Nel percorso di avvicinamento alla 38^ Wizz Air Venicemarathon di domenica 27 ottobre , gli organizzatori della Maratona di Venezia stringono un'importante collaborazione con la prestigiosa rivista Correre, finalizzata a trasformare il sogno di tagliare il traguardo di una delle maratone più affascinanti al mondo in realtà, attraverso il programma di allenamenti 'Training to Wizz Air Venicemarathon'.

Gratuito e accessibile a tutti, Training to Wizz Air Venicemarathon si rivolge a maratoneti esperti, principianti, neofiti e camminatori italiani e stranieri.

Verranno, quindi, stilati dalla redazione di Correre tre diversi tipi di programmi:

- programma performance, nel quale l'obiettivo è correre una maratona sotto le 3h30';

- programma senza limiti di tempo, dove il focus diventa tagliare il traguardo di Venezia con il sorriso sulle labbra;

- programma dedicato al fit-walking alternato al running blando, per concludere la maratona entro le 6 ore (tempo limite della Wizz Air Venicemarathon).

Le tabelle con le 3 distinte fasce di ritmo saranno pubblicate sul sito www.venicemarathon.it e ogni tabella sarà collegata ad una speciale pagina di consigli e note, in italiano e in inglese, presente sul sito www.correre.it.

La pubblicazione delle tabelle avverrà con cadenza settimanale e la giornata di pubblicazione sarà il venerdì, a partire dal 12 luglio, per 15 settimane.



Infine, sarà possibile rivolgere richieste di chiarimento (non programmi personalizzati, tantomeno domande relative alla propria preparazione) ai grandi esperti di allenamento della testata come: Orlando Pizzolato, Lorenzo Falco, Massimiliano Monteforte e Giorgio Garello.



L'intera operazione verrà lanciata su CorrereTV, la web tv della testata, nella puntata di oggi lunedì 8 luglio, in compagnia di Orlando Pizzolato e del coordinatore generale di Venicemarathon Lorenzo Cortesi.