Climate Change is Faster: AUGE firma la campagna di Why_Run che racconta i runner del cambiamento climatico

MILANO - Why_Run, il negozio di running per tutti i tipi di runner, sito in corso Sempione 6, lancia una nuova campagna firmata AUGE Communication che affronta il tema urgente del cambiamento climatico a Milano. Con il titolo "Climate Change Is Faster" , la campagna sottolinea come le condizioni meteorologiche estreme, ormai quotidiane a Milano, ci costringano tutti a diventare runner improvvisati che nello specifico si potrebbero definire ‘ The Rainers’.

La campagna evidenzia un dato che è un vero e proprio record negativo, da cui non possiamo più scappare: quest’anno il capoluogo lombardo ha registrato un aumento anomalo delle precipitazioni del +234% (Fonte: Arpa Lombardia. A Milano +234 per cento rispetto alla media, pari a +321 mm di pioggia, record degli ultimi 261 anni), un chiaro segnale della velocità del cambiamento climatico.

La campagna di AUGE Communication immortala ciò che è accaduto e continua ad accadere ogni giorno ai milanesi e non solo: il momento in cui una perturbazione improvvisa e violenta ci costringe a correre. È una gara che nessun runner può vincere perché contro un avversario invisibile ma fulmineo: il cambiamento climatico.

La campagna utilizza il linguaggio della corsa per trasmettere un messaggio potente in un modo inusuale, enfatizzando la necessità di agire rapidamente per affrontare questa crisi globale.

"Climate Change Is Faster" è composta da tre diversi soggetti e sarà visibile attraverso maxi affissioni nel centro di Milano a partire dal 29 luglio. Inoltre, il messaggio sarà comunicato su tutti i canali di Why_Run, negozio compreso.

Con questa campagna Why_Run dimostra il suo impegno non solo nel fornire le migliori scarpe da running, ma anche nel partecipare attivamente a conversazioni cruciali per la città di Milano e il futuro di tutti. Dar vita a questa campagna significa per Why_Run rispondere alle esigenze di tutti i tipi di runner, ma anche mettere al centro la sostenibilità e la consapevolezza ambientale, elementi fondamentali per tutti gli amanti dello sport.

WHY_RUN: LA MILANO CHE CORRE HA UNA SOLA CASA

Un momento da dedicare a se stessi, un modo per scaricare lo stress, una sfida verso i propri limiti, una gara da vincere. WhyRun è il negozio di running che nasce dall’idea di supportare la passione della corsa a prescindere dall’obiettivo finale di ognuno.

Come migliorare la mia andatura? Qual è la scarpa più adatta al mio stile? Dove iniziare e terminare le mie corse? WhyRun è il luogo in cui chi ama correre può finalmente trovare tutte le risposte.

WhyRun è a Milano, in Corso Sempione 6, proprio vicino a uno dei parchi cittadini più frequentati e amati dai corridori meneghini. Il concept store è tutto ciò che un runner, amatoriale o assiduo che sia, può desiderare. Un vero e proprio tempio dedicato interamente a questo sport e che promette la miglior esperienza d’acquisto (e non solo) per chi ha fatto della corsa la sua più grande passione.

Perché ogni runner ha i suoi percorsi preferiti e WhyRun vuole essere la tappa fissa per ognuno di loro. Per questo lo store è contemporaneo, innovativo e a misura di appassionato di corsa, sia nel design che nell’experience. L’allestimento è sorprendente: una vera e propria opera d’arte raffigurante una corsa che non si ferma mai e che accompagna i clienti lungo tutto il negozio. Gli spazi invece sono studiati per poter dedicare un servizio preciso e personalizzato ad ogni cliente.

Da WhyRun si troveranno ovviamente i migliori prodotti dei migliori brand: una vastissima scelta di scarpe, accessori, materiale tecnico, vestiario interamente dedicato al mondo running. Ma questa è solo una parte di ciò che offre. Con WhyRun ognuno ha un mondo di servizi al servizio della sua corsa: spogliatoi (forniti di docce e armadietti) dove iniziare e terminare le corse cittadine, lanci esclusivi e prove gratuite di nuovi prodotti e tecnologie, aree dedicate in cui fare allenamenti e workshop in compagnia dei migliori brand e ambassador del running.

Ma non finisce qui: da WhyRun la corsa diventa uno sport di squadra. Perché anche uno sport individuale può migliorare se supportato da un team di esperti. Per questo da WhyRun si accompagna ogni sportivo in un percorso: si parte con il capire le sue esigenze, si prosegue con un’attenta analisi della corsa e della postura e solo dopo gli si consiglia il prodotto più adatto alle sue esigenze. Inoltre, per migliorare la propria performance, si può sempre contare sui preziosi consigli di nutrizionisti, esperti e personal trainer che collaborano quotidianamente con WhyRun.