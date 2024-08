Giovanna Epis domenica la maratona olimpica: preparazione con giorni bui e difficili

Oggi arrivano, in parte, belle notizie proprio dalla stessa Giovanna Epis che domenica mattina 11 agosto alle ore 8 parteciperà alla maratona olimpica:

Esattamente 4 mesi fa mi ritrovavo accasciata a terra dopo una corsa lenta, non riuscendo nemmeno a stare in piedi dal dolore. Quel dolore che qualche giorno più tardi si trasformò in una diagnosi certa: microfrattura all’ala sacrale.

Sono stati 121 giorni di montagne russe. Ci sono stati giorni bui e difficili dove avrei solo voluto mollare e procedere a un recupero con tutta la calma possibile; ma quella calma l’ho dovuta cercare dentro di me perché è stata letteralmente una rincorsa contro il tempo.. o meglio una corsa verso un Olimpiade che io non volevo assolutamente lasciare andare.

Un tempo che è stato prezioso per imparare ad allenarsi in maniera alternativa, per scoprire profondamente me stessa, per convivere e sconfiggere quel dolore fisico e spirituale, per riassaporare la vera essenza della corsa.

Mi trovo ad affrontare la mia seconda maratona olimpica con solo 7 settimane di corsa. 50 giorni dove mi sono stupita del lavoro e della crescita che sono riuscita a fare in così poco tempo e questo mi rende molto fiduciosa. Sono consapevole di non essere al 100% della mia forma, ma vi assicuro che mentalmente non sono mai stata così pronta e serena per affrontare un evento internazionale.

Mi batterò come una leonessa per onorare al meglio il paese che con orgoglio rappresento, ma indipendentemente dal risultato io sarò felice perché il viaggio che mi ha portato fino a Parigi mi rende estremamente orgogliosa della donna che sono!

Grazie di cuore a tutto il mio meraviglioso team ??

E un grazie speciale a te @moira_fagotto

Sai già tutto non servono parole



A dimanche