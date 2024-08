Meno 25 giorni al CMP Venice Lido Beach Trail del Lido di Venezia!

Venezia - Mare, corsa e festa in spiaggia saranno anche quest’anno gli elementi chiave della terza edizione del CMP Venice Lido Beach Trail, lo spettacolare trail sulla spiaggia di 11K e 5K e Alì Family Run (2K), promosso da Venicemarathon e in programma domenica 22 settembre sulla rinomata e lunga spiaggia bianca del Lido di Venezia.

Una manifestazione sempre più apprezzata da atleti italiani, stranieri e famiglie che colgono l'occasione sportiva per trascorrere una piacevole e divertente giornata di sport in spiaggia e un ultimo weekend di mare. A dimostrarlo sono il migliaio di iscrizioni già pervenute, che rappresentano un ottimo risultato, considerando il numero chiuso di 1.500 partecipanti che gli organizzatori hanno posto anche quest'anno per garantire qualità ed efficienza nei servizi, ma soprattutto per la salvaguardia dell’ambiente. Iscrizioni e informazioni disponibili sul sito www.venicelidobeachtrail.it.