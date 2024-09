A Saverio Ottolini e Nina Flasch il IV Ultra Trail Lago Maggiore (UTLM)

I risultati - WILD 80K

E’ Saverio Ottolini (Sport Project VCO) il re della WILD 80K, dopo 10h45’41” di fatiche. “E’ stata una gara speciale per me, è la prima volta che mi cimento su una distanza così lunga, lo scorso anno avevo portato casa la vittoria della BRAVE. Credo che ad aver fatto la differenza rispetto al mio più diretto avversario, il secondo classificato, siano state le salite. Sono molto felice”, il commento del vincitore. Piazza d’onore per il danese Henrik Westerlin, secondo con 11h03’23”. Podio dei primi tre con Luca Zucchi (Luciani Sport Team) che chiude le sue fatiche in 11h48’03”.

Gara più equilibrata per le donne con la regina dell’UTLM, l’austriaca Nina Flasch, al traguardo in 13h09’49” con ben nove minuti di vantaggio su Chiara Vitale (Atl. Reggio Asd) che firma la medaglia d’argento in 13h17’43”. Bandiera tedesca sul terzo gradino del podio grazie a Stephanie Gil che completa la sua prova in 13h38’45”.

BRAVE 52K

Il primo a presentarsi sul traguardo è stato Gianluca Pinton (ASD Run Fast) che con 5h29’38” ha accumulato un vantaggio di oltre cinque minuti sull’austriaco Bernard Achhorner, per lui il crono di 5h35’08” che gli è valso la piazza d’onore. “Oggi mi sentivo molto in forma e ho gestito la gara molto bene, sulla seconda salita ho sferrato l’attacco definitivo. In questo ultimo anno sono cresciuto moltissimo” il commento del primo classificato. Un po’ più staccato l’atleta locale Michael Dola (Sport Project VCO), lo scorso anno vincitore della WILD 81K, che si è dovuto accontentare di una medaglia di bronzo, conquistata dopo 5h42’28”.

Gara femminile che incorona Daniela Bonnet (Runcard) in 7h28’59”, di misura, dunque, sull’ucraina Olena Yushchenko che taglia il traguardo in 8h07’21”, a sua volta incalzata da Claudia Bonassi (Runners Capriolese), terza in 8h13’17”. “Gara molto bella, percorso affascinante e ben segnato, sono molto felice”, ha detto la vincitrice.

SCENIC 35K

Pronostico rispettato per Giulio Ornati (Sport Project VCO) che stravince presentandosi al traguardo in 3h13’11”. “Sono contentissimo, ho deciso di prendere subito un po’ di vantaggio nei primi chilometri nella parte in piano perché sentivo di avere le gambe un po’ pesanti dopo le fatiche del TOR130 e la mia scelta mi ha premiato. Il percorso è davvero molto bello anche se nervoso ed impegnativo”. Netto il suo vantaggio su Igor Contoz (Sport PRO-MOTION), secondo in 3h46’56”. A pochissimo da lui, Roberto Parodi (Runcard) che completa il podio con il crono di 3h51’06”.

Sui primi due gradini del podio femminile sventolano le bandiere australiana e tedesca, con Simone Brick. “Sono qui perché mi sto allenando per una gara importante tra tre settimane, è stata una gara bellissima con panorami stupendi”, ha commentato Simone Brick. Vittoria in grande agilità, come prova il traguardo conquistato in 4h02’29” con un vantaggio di oltre 42’ su Johanna Thon, seconda in 4h44’38”. Podio femminile che vede issare il tricolore grazie alla terza piazza di Elisa Bronda (Asd Albenga Runners) dopo 4h49’18” di fatiche.

SUNSET 13K

Gara emozionante che consegna a Thomas Geneselli (Sport Project VCO) la vittoria in 53’13”, a soli 10” da Andrea Menegaz (Asd Caddese) che si aggiudica l’argento tagliando il traguardo in 53’23”. E’ Mauro Bernardini (Sport Project VCO) a chiudere il podio con il crono di 53’42”.

Più decisa la gara al femminile dove Martina Rigoli (Sport Project VCO) taglia il nastro in 1h06’37”, con un buon vantaggio su Chiara Cerlini (Asd Bognanco), seconda in 1h10’45”. Terza piazza per Valeria Baldoni (DK Runners Milano) con il crono di 1h13’28”.

“Ringrazio tutti i volontari, gli atleti, i tifosi e i membri del mio staff. Oggi è stata una giornata straordinaria, il sole ha acceso il blu del cielo e del lago, regalandoci immagini che faranno da cornice ad emozioni speciali. Uno speciale ringraziamento va anche a partner ed istituzioni senza i quali questo spettacolo non esisterebbe. Tutti noi, oggi, meritiamo un lungo e caloroso applauso. Vi aspettiamo domenica 3 novembre, sulle rive del Lago Maggiore, per vivere insieme la maratona più panoramica d’Italia”, ha commentato il Presidente di Sport PRO-MOTION Paolo Ottone.

Prossimi appuntamenti

