Presentata la #100UniTS Corsa dei Castelli di domenica 20 ottobre

In primavera era già sbocciata la collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste che quest’anno celebra il centenario e lo fa anche attraverso la promozione dello sport. Cento anni di ricerca, eccellenza, creatività e ingegno umano per l’Ateneo del capoluogo giuliano, a cui si aggiunge l’esperienza di Asd Promorun nella realizzazione di eventi sportivi che, in più, donano lustro al territorio e lo sostengono attraverso strategie di rispetto dell’ambiente e creazione di importanti ricadute economico-sociali.

Presenti in sala:

Diverse le istituzioni ed i partner che hanno partecipato. “La Corsa dei Castelli è in costante crescita e ogni anno è capace di proporre stimoli nuovi: quest’anno, per esempio, festeggeremo i 100 anni dell’Università degli Studi di Trieste”, il commento di Elisa Lodi, Assessore allo Sport del Comune di Trieste a cui è seguito "Un plauso agli organizzatori per aver saputo far crescere un’iniziativa che porta alto il nome della città in Italia e nel mondo e valorizza le peculiarità del nostro territorio" da parte di Everest Bertoli, Assessore alle Politiche Finanziarie del Comune di Trieste. Per la Regione, Fabio Scoccimarro, Assessore all’Ambiente e all’Energia: “Si tratta di un evento completo che unisce l’aspetto agonistico alla vocazione turistica della città e anche alla sua ricchezza storica, ben rappresentata della partenza allestita al Castello di Miramare e l’arrivo curato al Castello di San Giusto. Non dimentichiamoci poi del passaggio in Porto Vivo, emblema della Trieste del futuro” a cui è seguita la Dott.ssa Laura Sartori, Coordinatrice Attività Centenario dell’Università degli Studi di Trieste che ha spiegato come "L’Università è parte attiva della manifestazione con circa 800 partecipanti alla #100 UniTS Corsa dei Castelli di domenica, con una quota considerevole di iscritti appartenenti alla fascia 21-26 anni”.

Nell'ambito delle istituzioni sportive, Stefano Mei, Presidente della FIDAL nazionale in collegamento al telefono ha spiegato che “Abbiamo deciso di investire in questa manifestazione perché Trieste è ideale per accogliere la nazionale. Inoltre, la sfida è inserita in una manifestazione a 360° ormai consolidata da anni”. Sulla stessa linea Matteo Redolfi, Consigliere della Fidal Nazionale: “Per il movimento regionale dell’atletica poter accogliere questi giovani talenti è un’occasione unica e una conferma della vivacità del nostro mondo” e Massimo Di Giorgio, Presidente della Fidal Regionale Friuli-Venezia Giulia che ha sottolineato “L’International Road Race 10K Under 23 è una competizione unica, in grade di dare una spinta decisa per superare i limiti e soprattutto abbattere i confini, che ancora troppo spesso vengono eretti nella nostra società”, pensiero condiviso da Ernesto Mari, Delegato del CONI Trieste che ha precisato “E' un evento che, sulla scia della Barcolana, è in grando di trasmettere e coltivare la tradizione sportiva a 360° della nostra città”.

In sala anche il Dr. Gabriele Cont, componente della Fondazione Burlo che ha posto l'accento sull'importanza della solidarietà, i fondi raccolti andranno a sostenere il reparto di gastroenterologia pediatrica.

Tra i partner, il Dr. Federico Trevisan, Responsabile Relazioni Enti Locali e Sistema Stakeholder AcegasApsAmga che ha evidenziato come "Questo evento richiama atleti di primo livello lungo un percorso di grande fascino, promuove stili di vita salutari, rafforza il senso di comunità e costituisce un'ottima opportunità di valorizzazione del nostro territorio. Siamo quindi molto contenti di partecipare con i nostri servizi e di avere un ruolo nella costruzione del successo della Corsa dei 2 Castelli." Presente anche Marco Niseteo, Direttore della filiale di Trieste CiviBank: “CiviBank Società Benefit e BCorp, appartenente al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano, da sempre promuove e sostiene la crescita economica e sociale della comunità di riferimento. La "Corsa dei Castelli" è una eccellenza che ha saputo, anno dopo anno, grazie ai suoi ideatori e organizzatori, creare un formidabile strumento di crescita sportiva e sociale avvicinando un pubblico sempre più numeroso.”

Atleti di alto livello e numeri in grande crescita, nelle parole di Michele Gamba, ex atleta azzurro e Direttore Tecnico di Gara: “Già circa 3000 iscritti, con le iscrizioni ancora aperte, e 84 atleti professionisti, possiamo affermare che la manifestazione sta crescendo ed è una festa della città aperta a tutti, tra gare competitive e prove non competitive”. A conclusione, il ringraziamento di Silvia Gianardi, Presidente Asd Promorun: "Mi preme ringraziare le istituzioni e i partner in grado di affiancarci nella realizzazione di questa manifestazione che è la #100 UniTS Corsa dei Castelli. Sabato alle 16:30 in Piazza Unità ci sarà la Cerimonia d’apertura della manifestazione e nello specifico dell’incontro dedicato alle nazionali, in cui potremmo ascoltare gli inni e ammirare questi giovani sportivi. Questo primo appuntamento ben racconterà la nostra identità”.

Palinsesto eventi

La #100UniTS Corsa dei Castelli sarà anticipata dalla 2^ International Road Race Running Match u.23 10k, evento inserito nel calendario di World Athletics, sempre organizzato da ASD Promorun di Trieste con la collaborazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), competizione che conta ben 10 nazioni aderenti: Danimarca, Francia, Inghilterra, Israele, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Svizzera e, ovviamente, Italia.

Lo start successivo è per i runner della #100UniTs Corsa dei Castelli a cui seguiranno le partenze dei partecipanti alla Ten Non Competitiva e Family Run 8 km, queste ultime senza bisogno di tesseramento e certificato medico agonistico.

I numeri e gli atleti

L’impegno di Asd Promorun ed il sodalizio con l’Università di Trieste stanno certamente restituendo ottimi frutti, sono già oltre 2mila gli atleti, gli amatori e i cittadini che hanno raccolto l’invito a celebrare il centenario dell’Ateneo e una giornata di sport correndo o camminando per le strade della città. Numerose le presenze già confermate dall’estero che renderanno profondamente internazionale la gara a cui parteciperanno runner da Albania, Austria, Canada, Colombia, Croazia, Egitto, Estonia, Francia, Ghana, Irlanda, Israele, Perù, Portogallo, Russia, Slovenia, Svizzera, Slovacchia, Ucraina, Ungheria e USA. Un dato che sorprende positivamente è la quota rosa, al momento già oltre il 45%.

Già confermata la presenza dell’ugandese Martin Kiprotich che quest’anno ha fatto segnare il suo primato di 27’28” a Madrid e di recente si è classificato quarto al Giro al Sas di Trento. Kiprotich conosce bene le strade di Trieste dopo aver trionfato all’ultima edizione della Corri Trieste nel maggio scorso, tagliando il traguardo in 28’20” che, fino a pochi giorni fa, gli era valsa la miglior prestazione dell’anno su suolo italiano. Al via anche il connazionale Dismas Yeko, sesto ai Campionati del Mondo 3000m nel 2001 e, lo scorso anno, medaglia d’oro ai Giochi Universitari Mondiali nei 10000m. Yeko ha un personale sulla distanza di 28’57” fatto segnare a Houilles nel 2022.

La storia

Nella storia di questo evento sono scritti grandissimi nomi, già dalla prima edizione dell’autunno 2017 quando, grazie al keniano Ezekiel Kemboi, un atleta straordinario capace di vincere due medaglie d’oro olimpiche e ben quattro campionati mondiali, l’evento ha subito dimostrato il suo altissimo livello tecnico. L’anno successivo, il compito di tenere alto lo spettacolo è toccato all’etiope Hagos Gebrhiwet, successivamente incoronato campione del mondo 5000 metri su strada e attualmente detentore della miglior prestazione mondiale dell’anno sui 5.000 m e della seconda miglior prestazione assoluta sulla stessa distanza.

Nel 2022, i riflettori sono stati puntati sul bahreinita Birhanu Balew, nel suo palmarès due vittorie nei 5000m alla Diamond League, due finali olimpiche, due finali ai Campionati del Mondo e due primati asiatici. Suo è l’attuale record del percorso di 28’57”.

Tra i nomi che hanno fatto grande la manifestazione anche l’azzurrro Daniele Meucci (CS Esercito), per lui un oro ai campionati europei di maratona, tre medaglie (un argento e un bronzo) agli Europei 10000m, un bronzo agli europei di mezza maratona oltre a 10 titoli nazionali assoluti in 5 specialità diverse. L’ultima edizione ha visto dominare l’etiope due volte campione del mondo dei 5000 metri Muktar Edris in 29’32”. Il primato femminile è invece della keniana Nancy Kerubo Kerage che ha tagliato il traguardo in 37’34”.

Fondazione Burlo Garofolo

ASD Promorun rinnova il progetto di solidarietà in favore di Fondazione Burlo Garofolo un’eccellenza del territorio con la quale è nato un sodalizio già da qualche anno. Parte del ricavato delle iscrizioni alla Family Run saranno devolute a Fondazione Burlo Garofolo.

La Fondazione CRTrieste

La Fondazione CRTrieste opera per promuovere lo sviluppo economico, culturale, scientifico e sociale di Trieste e del suo territorio. Da oltre trent’anni si impegna per supportare i giovani nel loro percorso di crescita. La pratica sportiva ricopre un ruolo di primissimo primo piano sia per il benessere fisico, sia per la crescita personale di coloro che saranno gli adulti di domani. Per questo motivo la Fondazione sostiene le tante associazioni sportive che a Trieste operano per offrire ai giovani ragazzi la possibilità di fare sport sia livello agonistico che amatoriale. In tema di cooperazione tra sport e cultura, la Fondazione CRTrieste da diversi anni è vicina alla Corsa dei Castelli, attraverso l’erogazione di un contributo di cui è destinataria destinato alla Family Run e grazie al quale è resa possibile la partecipazione di tutti i ragazzi gli atleti in età scolare

AceGasApsAmga

Entra nella famiglia di Asd Promorun, AcegasApsAmga, prima multiutility del Nordest dove opera nei servizi ambientali e idrici, nella distribuzione di gas ed energia elettrica, realizza progetti di riqualificazione energetica e reti di illuminazione pubblica sull'intero territorio nazionale. AcegasApsAmga è impegnata nell’educare i cittadini alla tutela dell'ambiente e delle risorse, attraverso la promozione di stili di vita sostenibili, in piena sinergia con il cammino intrapreso da Promorun che ha messo in campo numerose strategie per il rispetto dell'ambiente.

Sport e turismo

Sport e turismo, questo è il binomio vincente del presente e del futuro. ASD Promorun ha a cuore l’impegno di promuovere il territorio, concettualmente esteso a tutta la regione ancora poco conosciuta a causa della sua posizione geografica, ai confini dello Stivale. Promorun vuole trasformare l’evento in un’occasione per svelare le bellezze paesaggistiche dell’Adriatico e dei promontori montuosi del Carso, la tanta storia di questa città coinvolta in estenuanti e numerose battaglie, l’espressione artistica, qui frutto della fusione delle influenze culturali di vari popoli e la tradizione eno-gastronomica regionale.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla #100 UniTS Corsa dei Castelli 10 k competitiva e Ten Non Competitiva sono aperte sul sito. E’ possibile iscriversi sul posto nei giorni gara, dettagli sul sito