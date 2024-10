Ali? Family Run ed Exposport Venicemarathon Village: doppio appuntamento venerdì al Parco San Giuliano

Venezia - L'entusiasmo di Venicemarathon inizierà a farsi sentire da venerdì 25 ottobre con l’apertura del quartier generale di Venicemarathon, il 33^ Exposport Venicemarathon Village, che accoglierà il pubblico (ingresso gratuito) dalle ore 9 e che si scalderà alle ore 10 con la partenza della Alì Family Run dove è attesa anche l’atleta paralimpica, senatrice della Repubblica e madrina dell'evento Giusy Versace.



L’Exposport sarà quest’anno ancora di più vetrina espositiva internazionale e polo culturale, con oltre 100 espositori tra aziende e charities che renderanno ancora più ricca sia l’area espositiva interna che quella esterna, quest’anno particolarmente ampliata e arricchita anche da un’area food che farà degustare anche i prodotti del territorio e un’area dedicata alle moltissime onlus che faranno conoscere i loro nobili progetti di solidarietà.

ALI' FAMILY RUN CON GIUSY VERSACE - Dalle prime ore del mattino, il Parco San Giuliano si trasformera? nell'arena della terza tappa delle Ali? Family Run, dopo il rinvio per maltempo di quella di Portogruaro e di Dolo che saranno recuperate venerdì 8 e sabato 9 novembre. Alle ore 10, una scatenata folla di studenti si riversera? lungo i verdi viali del Parco, gli stessi che saranno poi calcati dai 17.500 partecipanti alla 38^ Wizz Air Venicemarathon. Ad applaudire e galvanizzare i giovani concorrenti ci sara? anche Giusy Versace fondatrice, tra l'altro, della Disabili No Limits, l'associazione che regala ausili e protesi (ad oggi non forniti dal Sistema Sanitario Nazionale) a persone con disabilita? che hanno il desiderio di avvicinarsi alla pratica sportiva. Parte del ricavato delle adesioni alle Ali? Family Run andranno proprio a favore della Disabili No Limits. Oltre a questo bel messaggio di solidarietà, i partecipanti verranno anche sensibilizzati sull'importanza della lotta contro la poliomielite, grazie al progetto 'End Polio Now' promosso dal Rotary e presente su tutte le t-shirt. Sono attesi studenti dai principali Istituti del territorio come il Marco Polo Venezia, I.C. Viale San Marco (Aldo Manuzio e plesso Radice), Vendramin Corner, I.I.S. Francesco Algarotti, Liceo Morin, I.C. Leonardo Da Vinci, Santa Caterina, Istituto Marinelli Fonte e Istituto Kennedy. Sarà possibile iscriversi anche in loco a partire dalle ore 8.

Come già ribadito, l'Exposport Venicemarathon Village quest'anno sarà arricchito da nuove prestigiose presenze come l'Esercito Italiano e il Roadshow 'sNOw Difference Expedition'.

ESERCITO ITALIANO - L’Esercito Italiano, che sta portando avanti una serie di eventi celebrativi per consolidare la vicinanza della Forza Armata alla popolazione, oltre a concedere il proprio patrocinio alla manifestazione, ha scelto di presenziare con un “Info Point Esercito”, dove il pubblico potrà aggiornarsi sulle attività in atto e le principali novità riguardanti i diversi percorsi di arruolamento.



VERSO I GIOCHI DEL 2026 - Farà tappa a Exposport il Roadshow “sNOw DIFFERENCE EXPEDITION”, finanziato dalla Regione del Veneto e realizzato da Fondazione Cortina in collaborazione con la Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi. Questo progetto itinerante porterà in tour lo sport e gli atleti protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza di tali discipline sportive e incoraggiare le persone, soprattutto le più giovani, a praticare attività fisica, diffondendo al contempo gli importanti valori intrinseci dello sport. La “sNOw DIFFERENCE EXPEDITION” sarà un percorso esperienziale unico, articolato in una serie di challenge a stazioni. Tutte le persone interessate, attraverso semplici sfide fisiche e di cultura, avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza delle discipline Olimpiche e Paralimpiche che saranno protagoniste a Cortina d’Ampezzo nel 2026 – dallo sci alpino, al curling, al bob, skeleton e slittino, al para sci alpino e para snowboard, al wheelchair curling – e di incontrare i protagonisti di questi sport, che saranno presenti per raccontare le loro storie e i loro sogni e per arbitrare le sfide. Infatti, alle tappe del Roadshow parteciperanno alcuni ragazzi del Progetto Giovani, l’iniziativa di Fondazione Cortina che sostiene il percorso di preparazione di atleti veneti delle discipline invernali olimpiche e paralimpiche, in vista dei Giochi del febbraio-marzo 2026.



SOSTENIBILITA' - All’Exposport si potranno anche quest’anno donare scarpe da running usate per persone bisognose, che verranno ritirate (in buono stato e lavate prima della consegna) dal runner Ercole La Manna e dalle associazioni 'Vegan Power Team' e 'Compagnia della Polenta'. Una parte delle scarpe verrà donata al centro di solidarietà cristiana ‘Papa Francesco’ di Mestre, gestito dall’organizzazione di volontariato ‘Il prossimo’