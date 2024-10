Why – Run Milano presenta On Cloudboom Strike, ritorno di energia massimizzato per nuovi personal best

MILANO – Squadra che vince non si cambia, soprattutto quando il Dna dello staff racconta una tradizione di professionalità, capacità di stare al passo con i tempi ed entusiasmo per l’innovazione. Why – Run Milano, alle porte del centralissimo Parco Sempione, è il punto di riferimento dei runner milanesi che fanno della propria corsa un’occasione di divertimento, crescita atletica e ricerca dei prodotti ad altissimo profilo tecnico. I presupposti sono quelli giusti perché On torni in casa Why – Run, dopo la presentazione della Cloudboom Echo 3 a luglio 2023 e della Cloudmonster Hyper ad aprile 2024, per far testare la nuovissima Cloudboom Strike.

Cloudboom Strike On torna sul mercato con un modello all’avanguardia, pensato per ottenere il massimo della velocità nelle gare di lunga distanza, la On Cloudboom Strike, una scarpa che ha già conquistato un posto nell’olimpo delle top di gamma con la medaglia d’oro di Hellen Obiri nella Maratona di Boston 2023 e, con la sua versione Lightspray™ (prossima all’uscita) nella stessa Maratona, nel 2024. Progettate per la velocità, le On Cloudboom Strike sono reattive grazie alla capacità di incanalare il ritorno di energia assorbita durante l’appoggio e trasferirla all’avampiede, con il risultato di uno stacco potentissimo, adatto alle massime competizioni. Le On Cloudboom Strike rientrano nella categoria delle scarpe da competizione, sono orientate a un profilo di runner evoluti in termini di tecnica di corsa e proiettati al risultato cronometrico, pensate, dunque, per sgretolare i propri primati nelle competizioni di media e lunga distanza.

Tomaia ultraleggera Traspirante e leggera come una piuma perché realizzata in un solo pezzo di mesh semi-trasparente, la tomaia della Cloudboom Strike contribuisce a ridurre il surriscaldamento. La struttura “a gabbia” tiene ben fermo il mesopiede offrendo una calzata sicura, ideale per la gara.

Suola e piastra In fibra di carbonio e a forma di “cucchiaio”, la Speedboard® strutturata di questa scarpa è una molla: assorbe l’energia e la trasferisce all’avampiede per uno stacco potentissimo. Gli elementi CloudTec® posizionati in modo strategico creano una rullata veloce e fluida per una corsa più efficiente. Intersuola ammortizzata L’innovativa intersuola Bounceboard in reattiva Helion™ HF spinge in avanti con decisione. Si tratta di uno strato morbidissimo e rimovibile che massimizza il ritorno di energia donando rimbalzo, nel rispetto delle norme per lo stack. Per un passo ammortizzato, perfetto per le gare più lunghe. Design In termini estetici, è un modello dal look elegante e innovativo, dalle linee ben definite che contribuiscono all'essenza del marchio. Peso Uomo: 219 g

Peso Donna: 194 g

Intersuola: massima reattività

Drop: 4 mm (39,5 – 35,5)

Ammortizzazione: extra

Appoggio: neutro

Rullata: veloce e fluida





© RIPRODUZIONE RISERVATA