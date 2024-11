Get Ready di Run Rome The Marathon, sabato 16 novembre al via gli allenamenti di gruppo

ROMA – Perché aspettare domenica 16 marzo 2025 per vivere la magia di Run Rome The Marathon quando le emozioni possono essere assaporate allenamento dopo allenamento?

E’ questo il leitmotiv dei partecipatissimi Get Ready di Run Rome The Marathon, allenamenti di gruppo che prepareranno i runner a vivere un’esperienza straordinaria, che li trasformerà in maratoneti eterni e grandi Gladiatori. A marzo 2025 sarà un’edizione speciale, il trentesimo anno della maratona e nell’anno giubilare, imperdibile e già ora è necessario fare gruppo e allenarsi.

Correre a Roma ha un sapore unico che va oltre le emozioni del traguardo di maratona, per quella capacità che ha Roma di trasportare i fasti dell’antico nel moderno, per tutta la storia che sfila sotto gli occhi dei runner, per quei sampietrini calpestati da miliardi di passi e che potrebbero raccontare infinite vicissitudini. Per godere al massimo del fascino di questo evento, all’appuntamento con la regina delle distanze, al cospetto della Caput mundi, bisogna arrivarci preparati, ancor meglio se con l’entusiasmo del gruppo capitanato da una organizzazione ed un coach professionisti.

Get Ready

La partecipazione è libera e aperta anche a coloro che parteciperanno alla staffetta per team da 4 persone Run4Rome o alla Stracittadina Fun Run, sono benvenuti i runner di qualsiasi livello, dai più esperti e veloci ai neofiti o fitwalker.

Divertimento, tanta musica, gadgets in omaggio, i Get Ready sono soprattutto una grande festa, una splendida abitudine ormai da cinque anni.

Saranno ben 6 allenamenti in gruppo durante i quali, dal primo al penultimo, i chilometri da percorrere aumenteranno, sempre con la possibilità, trattandosi di percorsi a circuito, di partecipare solo ad una parte della sessione. L’ultimo allenamento sarà dedicato alla rifinitura, pochi km in fase di scarico, a una settimana dalla Run Rome The Marathon. In tutti gli appuntamenti, sarà anche possibile scegliere il passo di corsa, con velocità da 4′ a km fino alle andature più lente, compreso il fitwalking, sotto la guida dei pacer ufficiali di Run Rome The Marathon.

Dietro le quinte di questa orchestra vi sono l’esperta runner capitolina Federica Romano che curerà l’organizzazione insieme a Marco Caponeri, coach ufficiale della Run Rome The Marathon che con la sua professionalità ed esperienza di tecnico istruttore Fidal insieme a grande entusiasmo e passione saprà dare le giuste indicazioni d’allenamento e i consigli teorici e pratici durante i ritrovi. Vi saranno i pacer ufficiali di gara a dettare i tempi di allenamento, i Get Ready sono la guida verso Run Rome The Marathon, la password per il divertimento, il successo e il traguardo.

Il calendario

16 Novembre 2024 – Primo appuntamento a quattro mesi esatti da Run Rome The Marathon, alle 8.15 di sabato 16 novembre con ritrovo presso il negozio Cisalfa in zona EUR per correre insieme fino a 10 km. I runner potranno scegliere il gruppo con il quale allenarsi sulla base del passo di corsa, da 4’/km a 8’/km, previsto anche un gruppo per il fitwalking. Trattandosi di un allenamento su circuito da 1150 m, sarà possibile scegliere la distanza da completare a partire da uno e fino a nove giri. Previsti gadget per tutti i partecipanti da ritirare presso il vicino negozio Cisalfa.

21 Dicembre 2024 – L’allenamento prevede il completamento di 15 km e si svolgerà su un percorso a circuito, con possibilità di correre anche frazioni inferiori.

11 Gennaio 2025 – Si correranno 20 km su un percorso a circuito, con possibilità di correre anche frazioni inferiori.



01 Febbraio 2025 – L’allenamento prevede la distanza di circa 25 km su percorso multilap con possibilità di correre anche frazioni inferiori.

15 Febbraio 2025 – Si ripeterà l’allenamento da 30 km con partenza alle 8:30.

08 Marzo 2025 – Ultimo appuntamento per un allenamento di rifinitura che prevederà la possibilità di correre fino a 14 km su un circuito da 1160 m. Gadget per tutti i partecipanti da ritirare presso il vicino negozio Cisalfa, fino a esaurimento scorte.

Per rimanere aggiornato sul calendario degli appuntamenti #RRTMGetReady, segui il nostro Gruppo Facebook. Per avere maggiori informazioni scrivi a training@runromethemarathon.com

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni ai Get Ready sono aperte sul sito – CLICCA QUI. Sul sito evento sono aperte le iscrizioni alla Run Rome The Marathon così come alla staffetta solidale e alla stracittadina Fun Run, CLICCA QUI.