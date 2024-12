Un 2024 da incorniciare per Venicemarathon che ha fatto correre 45.000 persone!

RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI

Nel corso della serata sono stati assegnati riconoscimenti particolari per la determinante collaborazione nel corso degli eventi organizzati durante l’anno a: Citta? di Chioggia, Comune di Dolo, Citta? di Jesolo, Citta? Metropolitana di Venezia, Comune di Mira, Comune di Portogruaro, Comune di Fiesso d’Artico, Citta? di San Dona? di Piave, Comune di Stra, Citta? di Venezia.

Inoltre, hanno ricevuto riconoscimenti anche l’Organizzazione di Gestione della Destinazione ‘Riviera del Brenta e Terra del Tiepolo e la Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta.

Infine, Venicemarathon assieme alla Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta hanno conferito un premio anche alla societa? ‘Asd Club Europe Center One’ e al Comitato Regionale Veneto-Abi Rugby? per l’eccezionale lavoro svolto nel rendere lo sport accessibile a tutti.

PREMI SPECIALI ALLA VOLONTA’ E TENACIA

E' stata premiata anche la volonta? e la tenacia di atleti come Serena Banzato, Rossana Zambon, Lorenzo Baliello: tre storie di coraggio e resilienza.



Serena Banzato, 39 anni di Padova e pacer nella maratona delle 3h45’, è viva per miracolo dopo aver combattuto un batterio killer, cosiddetto ‘mangia carne’, contratto nel 2018 durante il cammino di Santiago che le ha procurato una fascite necrotizzante, ovvero malattia che nel 70% dei casi porta alla morte entro 48 ore dall’infezione. Serena è riuscita sopravvivere ma il calvario è stato lunghissimo: 16 interventi, lunghe cure in camera iperbarica. Alla fine, non le è stata amputata la gamba, bensì svuotata da tutti i tessuti ed è come se Serena avesse una protesi di tessuti umani: una gamba senza sensibilità dal ginocchio in giù, un piede sordo e una caviglia bloccata, ma soprattutto la necessità di sottoporsi ogni tanto ad operazioni di pulizia.



Rossana Zambon (56 anni veneziana ma residente a Mestre) completamente cieca da 12 anni a causa di un glaucoma e vive nella completa oscurità. E’ proprio durante questi anni di buio completo che Rossana scopre l’amore per la corsa: disciplina davvero difficile per una persona con la sua disabilità e quest’anno ha corso la Venice Half Marathon accompagnata dai suoi angeli custodi, le guide Elena Cattafi, Alessandro Fornera, Doris Gomiero, Anna Luise e Javier Vilella Garcia.



Lorenzo Balielo, 50 anni originario di Padova ma resistente a Vigonovo, domenica 27 ottobre ha affrontato la sua prima Venice 10K con un nuovo fegato, dopo essersi sottoposto nel 2021 ad un trapianto. Per Lorenzo lo sport è diventato la sua valvola di sfogo. Lorenzo è inoltre diventato segretario di Aido Vigonovo e sta promuovendo la cultura delle donazioni di organi, tessuti e cellule.



Il 2025 è alle porte e le iscrizioni a tutte le gare registrano già oltre 5.000 iscritti. Il calendario vedrà quindi il via con il 9^ CMP Venice Night Trail (Venezia, sabato 5 aprile 2025), la 14^ Jesolo Moonlight Half Marathon (Jesolo, sabato 24 maggio 2025), il 4^ CMP Venice Lido Beach Trail (Lido di Venezia, 21 settembre 2025) e la 39^ Wizz Air Venicemarathon (Venezia, domenica 26 ottobre 2025).