La sciatica che non passa mai! Il mal di schiena che non è dolore di schiena, ovvero la sindrome sacroiliaca

La sindrome sacroiliaca si manifesta come una sensazione di dolore all'osso sacro (tipo ‘’un chiodo’’), ma col passar del tempo si può trasformare in un vero e proprio incubo.

C'è da dire che la sindrome sacroiliaca viene facilmente confusa con un semplice dolore lombare (lombalgia) o sciatalgia e, a volte, anche con la sindrome del piriforme.

Questo disturbo alla parte bassa della schiena va sempre esaminato molto attentamente. Infatti, ci sono ancora troppi pazienti, runner e non, che arrivano in studio con una diagnosi troppo generica. Ad esempio, quella di lombalgia. Tuttavia, il dolore da sindrome sacroiliaca non è un dolore della colonna vertebrale lombare.