68° Campaccio, confermata Nadia Battocletti. Al via Telahun Haile Bekele

Scrivere per la prima volta il proprio nome nel prestigioso albo d’oro del Campaccio, dopo il secondo posto di un anno fa e anche finalmente per rivedere la bandiera italiana sul primo gradino del podio. Ultima italiana a vincere fu Silvia Sommaggio nel 1994. Questo è il grande obiettivo e il sogno per Nadia Battocletti che ha dimostrato di essere in grande forma atleti con la vittoria bis il 31 dicembre alla BOclassic e che in occasione della presentazione del cross di San Giorgio su Legnano aveva espresso il suo amore per la gara da sempre firmata da Us Sangiorgese: “Campaccio è un appuntamento fisso, fa da spartiacque tra la fine della stagione e la prima gara di cross dopo i campionati europei. L’ho sempre corso sin da bambina, è una questione di famiglia, provo un sentimento fortissimo nei confronti di questa gara”.

Da una grande e amatissima atleta azzurra a un altro grande campione che fa il suo ingresso nella lista di partenza della gara maschile. Parliamo dell’etiope Telahun Haile Bekele, anche lui vincitore pochi giorni fa a Bolzano e un primato personale sui 10km su strada di 27’29”, un formidabile 12’42”70 nei 5000m a Monaco 2023 e un prestigioso 4° posto ai mondiali del 2019 nei 5000m.

Gara maschile

L’inserimento di Telahun Haile Bekele va ad impreziosire una gara maschile di assoluto livello mondiale. Tutta da seguire la sfida con il confermato ugandese Oscar Chelimo (Atl. Casone Noceto), bronzo mondiale nel 2022 sui 5000m, al Campaccio 3° nel 2021, 4° nel 2023 e 2° nell’ultima edizione 2024 quando ha dovuto cedere il passo al keniano Daniel Ebenyo. Bekele e Chelimo dovranno vedersela con il giovane keniano, recentemente vincitore del Cross Cinque Mulini e bronzo ai Campionati Mondiali di Cross U20, Matthew Kipkoech Kipruto che porta in dote anche il crono di 27’50” dalla 10 km su strada di Praga pochi mesi fa, ma che qui al Campaccio sarà al debutto.

Confermato anche l’azzurro Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) che tornerà in gara dopo la grande prestazione di Valencia Marathon dove ha fermato il cronometro sul 2h06’06”, sensazionale tempo che significa suo nuovo personal best e seconda prestazione italiana di sempre andando ad eguagliare il precedente primato italiano fatto da Yeman Crippa a febbraio. Aouani nel 2022, 2023 e 2024 al Campaccio ha chiuso la gara sempre in ottava posizione.

Colori azzurri in grande evidenza anche con Pasquale Selvarolo (GS Fiamme Azzurre), vincitore della Torino City Marathon dove, all’esordio sulla distanza regina, ha staccato il crono di 2h11’13”. Selvarolo conosce bene il circuito del Campaccio per aver già completato questa gara nel 2023 e l’ultima edizione, posizionandosi rispettivamente al 13° e 9° posto. Pettorale anche per Italo Quazzola (Atl. Casone Noceto) tante volte al Campaccio sempre intorno alla decima posizione così come il compagno di squadra Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto).

Ben quattro gli atleti del Burundi al Campaccio, in gara Egide Ntakarutimana (Atl. Casone Noceto) atleta da 13’00”74 sui 5000m e da 27’45” segnato a Brasov nel 2022 sui 10k su strada e 4° al Campaccio a gennaio scorso e 5° nel 2023 e attualmente numero 3 nel ranking mondiale della corsa campestre. Sempre per il Burundi al via Célestin Ndikumana (Atl. Furura Roma) che vale 13’12”72 sui 10000m e 5° al Campaccio 2024.

Sempre per il Burundi debutto al Campaccio per Emile Hafashimana (Gs Avis Barletta) 27:47.88 a Londra 2024 crono che vale anche quale record nazionale under 20 e nel 2021 un valido 5° posto ai Campionati Mondiali under 20 nei 3000m. In ‘pista’ anche il connazionale Lionel Nihimbazwe (Toscana Atl. Jolly), anche lui al debutto sui prati di San Giorgio su Legnano. Nella giovane carriera (nascita 2005) è stato 4° Giochi Francofoni 5000m nel 2023 e 7° Campionati Mondiali under 20 nei 5000m nel 2024.

Attenzione al sudafricano Maxime Chaumeton, primatista nazionale 5000m dal 2023, quarto alla Boclassic 2024, terzo nel 2022 e 2023 e capace, di recente, del personal best di 27’36” sui 10 km su strada, come ha dimostrato a Brasov.

Dopo il 6° posto nel Campaccio 2024 torna il belga Guillaume Grimard campione nazionale dei 10000m nel 2024, mentre farà parte della mischia e con assoluta voglia di recitare da protagonista il tunisino Mohamed Amin Jhinaoui (Ath. Club 96 Alperia), già ai piedi del podio olimpico parigino nei 3000 siepi (e sul podio delle siepi nella finale della Diamond League 2024) e tre volte nella top ten del Campaccio (2022-23-24).

Gara femminile

Luci della ribalta per Nadia Battocletti (GS Fiamme Azzurre) il cui palmares è semplicemente fantastico considerata ancora la giovane età. Brilla forte l’oro in dicembre ai Campionati Europei di Cross e l’argento olimpico di Parigi 2024 nei 10000m, in novembre anche il successo nel cross di Alcobendas, senza dimenticare sempre alle Olimpiadi 2024 il 4° posto nei 5000m. Ancora per un 2024 immenso da ricordare l’oro agli Europei 2024 nei 5000 e 10000 m, i primati nazionali nei 5000 m e 10000 m, così come in passato la medaglia di argento agli europei di cross a squadre nel 2022 e l’argento assoluto agli Europei di Cross 2023, oltre a diversi titoli nazionali.

Nadia partecipa al Campaccio dalle categorie giovanili, da Senior ha risalito la classifica, partendo dalla 11^ posizione nel 2018 (18 anni…classe 2000), la 6^ nel 2019, 2020 e 2022, la 4^ nel 2023 e, all’ultima edizione, alla quale aveva partecipato in condizioni di salute precaria, la medaglia di argento.

Escono di scena per motivi vari Federica Del Buono e Ludovica Cavalli che non saranno al via, mente ci saranno Elisa Palmero (CS Esercito) 31’38”45 nei 10000m a Roma 2024 e un 11° posto nel Campaccio 2023, Rebecca Lonedo (GS Fiamme Oro) e Michela Cesarò (CS Carabinieri).

Per il Burundi c’è Micheline Niyomahoro (Nissolino Sport) al debutto sui prati del Campaccio, la finlandese Susanna Saapunki e la portoghese Ana Dias.

Convegno Tecnico - Domenica 5 gennaio – pomeriggio

Sempre al PalaBertelli, alle ore 16.00, si svolgerà il tradizionale convegno tecnico, dal titolo “Run like Hell: estremi climatici e prestazione di endurance”, la cui introduzione e moderazione è affidata al Direttore Tecnico FIDAL Antonio La Torre. La partecipazione è aperta a tutti, tecnici e appassionati a qualsivoglia titolo. Con la frequenza, i tecnici FIDAL acquisiscono 0,5 crediti formativi. Iscrizioni via e-mail: info@campaccio.it.

Scaletta interventi

Ore 16.10: L’effetto dello stress termico sulla prestazione durante World Athletics Championships. Relatore Paolo Emilio Adami, Head of Medical Operations - World Athletics.

Ore 16.35: Olimpiadi nel microonde - dati e sfide dello sport in un mondo che si scalda. Relatori Marco Tengattini, Performance Developer – FIDAL e Giuseppe Giambrone, On Tuscany Camp Head Coach.

Ore 17.10: Condizioni ambientali e test di valutazione degli atleti di endurance. Relatore Andrea Bosio, Responsabile della Ricerca e Tecnico - Sport Service MAPEI.

Ore 17.35: Dalle ondate di calore agli inquinanti atmosferici: perché gli atleti dovranno adattarsi a un nuovo clima. Relatori Sofia Farina, Fisica dell'atmosfera e comunicatrice scientifica - Univ. Degli Studi di Trento e Francesco Puppi, Fisico della materia e atleta POW.

Ore 18.10: Conclusioni

Programma gare

Domenica 5 gennaio - Le emozioni cominciano domenica 5 gennaio 2025 quando, alle ore 10.00, si svolgerà “Corri coi campioni”, la Charity Run 5km, aperta a tutti da 0 a “molti” anni con la possibilità di correre fianco a fianco con alcuni protagonisti del Campaccio internazionale. Alle ore 10.45 circa avrà il via il “4° Nordic Walking Sangiorgese 5k powered by LTC”, una camminata non competitiva aperta a tutti alla quale seguirà “Il Chilometro Inclusivo”, manifestazione su circuito di un chilometro dedicata ai ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali. Nel 2024, Il Chilometro inclusivo è stato inserito tra le gare di apertura dell'evento “After Campaccio” e ha visto circa dieci ragazzi con i rispettivi allenatori ed educatori mettersi in gioco sul percorso del Campaccio.

Lunedì 6 gennaio, mattino - Il Campaccio, nella sua versione classica, sarà, come da tradizione, lunedì 6 gennaio 2025 quando si disputeranno le gare Master, Giovanili e Internazionali. I primi a partire saranno gli atleti SM35, SM40 e SM45 alle ore 9.00, seguiranno gli SM50 e SM55 alle 9.30, gli SM60 e oltre alle 10.10. La mattinata degli atleti master si chiude con le donne, da SF35 e oltre che avranno il via alle 10.50. In tutte le categorie sono inseriti anche gli atleti in possesso di Runcard.

Al termine delle categorie master, si sfideranno le Ragazze (11.30), i Ragazzi (11.40), le Cadette (11.50), i Cadetti (12.05), gli Esordienti M/F (12.20), le Allieve (12.30) e gli Allievi (13.00).

Lunedì 6 gennaio, pomeriggio - Il pomeriggio sarà aperto dai Jun M internaz. (13.25) cui seguiranno le gare più attese, quelle dei grandi campioni Jun/Pro/Sen F internaz. (14.05) Sen/Pro M Internaz. che avrà il via alle 14.35. Chiuderanno le gare il Cross Corto JPS F e M, rispettivamente con start alle 15.20 e 15.40.

Terzo tempo – Domenica 12 gennaio, a partire dalle 9.30, si svolgeranno i Campionati Regionali CSI Lombardia (tutte le categorie, gare Open per tesserati FIDAL).

Iscrizioni

Le iscrizioni per le non competitive del giorno 5 gennaio sono ancora aperte e potranno pervenire alla società organizzatrice fino a 30 minuti prima della partenza di ciascuna prova tramite le seguenti modalità:

Internet: https://moduli.golee.it/asd-unione-sportiva-sangiorgese/68-campaccio-popolare-5gen25;

Registrazione sul posto (pagamento elettronico con carta di credito o bancomat modalità preferenziale; pagamento in contanti solo in casi eccezionali).

Quota di iscrizione pari a: