Wizz Air Venicemarathon campione di solidarietà!

Il Charity Program 2024 ha raccolto la cifra record di 175.570 euro (55.000 euro in più rispetto al 2023) attraverso la piattaforma di crowdfunding Rete del Dono e grazie all’impegno delle 23 associazioni no profit aderenti all’iniziativa. Accresce quindi, di anno in anno, la sensibilità da parte dei runners che scelgono di correre, donare e aiutare il prossimo, di società che appoggiano i progetti anche come forma di 'wellbeing aziendale' e diventa sempre più proficuo il lavoro delle onlus che riconoscono in Venicemarathon un’importante vetrina solidale e mediatica.

Ancora una volta, l’associazione più virtuosa è stata la Fondazione Rotary Italia Nord Est E. F. – ETS che è riuscita a raccogliere 46.810 euro (circa un quarto del totale) attraverso il progetto ‘End Polio Now’ per l’eradicazione della poliomielite nel mondo.

Un altro importante traguardo è stato raggiunto dall’Atletica Amatori Chirignago che ha raccolto 28.768 a favore del progetto #CorriamoConAlberto, per sostenere la dura battaglia contro la SLA che stanno affrontando il vice presidente Alberto Rusconi e la sua famiglia.

Completa il podio la Fondazione Italiana Diabete ETS che ha raccolto ben 28.268 euro per finanziare la ricerca di una cura definitiva al diabete di tipo 1.

Le altre associazioni hanno rispettivamente raccolto: Fond. Banca degli Occhi €20.096; Disabili No Limits Onlus €12.782; Linfa Odv €11.225; Fondazione Salus Pueri €6.631; Africa Mission €5.501; Il Granello di Senape €3.950; Aclicoop €3.926; Raccontiamo con Francesca €3.481; Il Volo Ets €3.031;Care to Action Onlus €3.007; Stra Riviera del Brenta €2.304; Asd Restart Sport Academy €2.252; Fondazione Airc €2.182; Iside Cooperativa Sociale €1.824; Sport Senza Frontiere €1.120; Fond. Città della Speranza €908; Avapo Meste: €487; AITSaM €31; Global Campus of Human Rights €10 e Aido €0.

Questi e molti altri dati sono stati illustrati questa mattina sui social di Venicemarathon dal presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva e dal coordinatore generale Lorenzo Cortesi, assieme a Francesca Gervasoni di Rete del Dono e alla presenza del vice sindaco del Comune di Venezia Andrea Tomaello. Sono inoltre intervenute diverse associazioni protagoniste di questo grande successo, che hanno illustrato come questi fondi andranno a sostenere i loro progetti.

"Con grande orgoglio siamo qui oggi a presentare questi splendidi risultati, per nulla facili da realizzare, perchè raccogliere fondi non è mai un'impresa semplice e richiede molta dedizione da parte delle associazioni e tanta sensibilità da parte dei runners. Ringrazio quindi tutte le persone che ogni hanno accettano questa sfida, aggiungendo valore alla nostra maratona." - queste le parole, nel saluto introduttivo, del presidente Piero Rosa Salva che ha anche ricordato come l'aspetto benefico-solidale sia sempre stato una prerogativa della Venicemarathon, sia dalla sua prima edizione.

Apprezzamento per l'importante 'maratona solidale' che ogni anno si corre in parallelo alla Venicemarathon sono arrivati anche dal vice sindaco Andrea Tomaello: "A nome mio e dell'Amministrazione Comunale ringrazio tutti i runners solidali che hanno permesso di raccogliere così tanti fondi, le onlus che si sono impegnate al massimo per realizzare i loro progetti e gli organizzatori che pongono l'aspetto sociale e solidaristico sempre in primo piano: anche questa è la bellezza di Venicemarathon".

Anche Lorenzo Cortesi ha sottolineato come in questa 'maratona' il gioco di squadra sia fondamentale, anche dopo l'evento: "Quest'anno abbiamo assistito ad una crescita esponenziale della raccolta fondi, soprattutto nella fase post evento. Questo significa che l'eco solidale della Wizz Air Venicemarathon si fa sempre più lungo e che l'impegno e la passione di tutti i volontari delle diverse associazioni ogni anno diventa sempre più forte".

Infine Francesca Gervasoni ha illustrato un interessante grafico nel quale ha mostrato la crescita della raccolta fondi dal 2014 ad oggi - oltre 1 milione di euro - e soprattutto l'impennata che le donazioni hanno avuto nell'era post covid.

In conclusione, la Wizz Air Venicemarathon ha dimostrato ancora una volta di essere un appuntamento importante per la solidarietà e la solidarietà di essere sempre più parte integrante della Wizz Air Venicemarathon.