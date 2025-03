Presentata 30^ Acea Run Rome The Marathon, il Sindaco Gualtieri: "Con 50mila partecipanti da tutto il mondo evento record. Un trentennale straordinario"

ROMA – Roma e la sua maratona, una storia lunga trent’anni, oggi al culmine della sua grandezza e magnificenza con la 30^ Acea Run Rome The Marathon in programma domenica 16 marzo 2025 .

E’ l’evento sportivo più grande di sempre nella storia d’Italia dove partecipano attivamente atleti professionisti e amatori, è la maratona dei record che quest’anno raddoppia le giornate con l’Acea Water Fun Run, la stracittadina da 5 chilometri, che per la prima volta viene anticipata al sabato mattina, mentre la maratona e la staffetta solidale Acea Run4Rome vedranno l’arrivo per la prima volta al Circo Massimo.. Alla sola maratona agonistica si è partiti nel 2021 con 7105 iscritti e si è arrivati ad oggi a 27.354, numero non ancora completo in quanto le iscrizioni sono ancora aperte. Si supereranno i 28mila partecipanti. Nel complesso sabato e domenica vi saranno oltre 50mila partecipanti con 22mila stranieri.

Un’edizione speciale sia per la ricorrenza del trentennale sia per il Giubileo in corso a Roma, il Pro-Prefetto del Dicastero, S.E. Mons. Rino Fisichella, ha concesso a Acea Run Rome The Marathon il Patrocinio ufficiale del Dicastero per l’Evangelizzazione che rientra così negli eventi ufficiali del Giubileo 2025. I maratoneti, provenienti da 126 nazioni del mondo, potranno godere al 16esimo chilometro della gara, dell’importante e suggestivo passaggio in via della Conciliazione, in piazza Papa Pio XII e Largo del Colonnato, il tutto emozionandosi guardando la Basilica di San Pietro proprio davanti agli occhi.

Acea Run Rome The Marathon organizzata per la quinta volta da Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle. In totale quest’anno arriveranno per correre e visitare Roma oltre 100mila persone se consideriamo anche i familiari e accompagnatori al seguito, turisti-sportivi che saranno a Roma per diversi giorni provocando un indotto economico di almeno 75milioni di euro così come calcolato dopo l’edizione 2024 da uno studio del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università Sapienza di Roma.

Acea Run Rome The Marathon presentata in Campidoglio, sede di Roma Capitale, con la presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, del direttore Regionale Affari Presidenza Turismo, Cinema Audiovisivo e Sport Regione Lazio Paolo Giuntarelli, Cecilia D’Angelo Direzione Territorio CONI, Virman Cusenza, Direttore Comunicazione Acea e Alessandro Annibale direttore commerciale Joma Italia.

Per gli organizzatori Stefano Deantoni Marketing Director Infront Italy, Daniele Quinzi Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio. Presenti anche Giampaolo Mattei Presidente Athletica Vaticana.

Ancora una volta il coordinamento generale dell’evento è affidato a Lorenzo Benfenati, Project Manager Acea Run Rome The Marathon e la direzione tecnica nonché responsabile del percorso Nicola Ferrante.

Importanti i numeri di tutta la macchina organizzativa che è sempre più imponente, saranno ben 2500 i volontari dell’Acea Run Rome The Marathon che con i loro sorrisi e la voglia di rendere grande un evento della loro città saranno il volto e l’anima della maratona di Roma.

Tante anche le Associazioni coinvolte nel progetto, ancora una volta presente il Gruppo Storico Romano, associazione culturale attiva da più di 25 anni nel settore della divulgazione culturale e come ad ogni edizione protagonista in zona partenza e arrivo con la rievocazione dell'antica Roma, unica realtà accreditata nel mondo. Al via anche i ‘Senatori’, soprannome da sempre per tutti gli atleti che sono stati finisher di tutte le 29 edizioni precedenti. La gara è dedicata all’acqua e al risparmio idrico. Runforwater l’hashtag della manifestazione che celebra il profondo legame tra acqua e sport. Lungo gli oltre 42 chilometri del percorso di gara, che si svolgerà il 16 marzo, ACEA ha dislocato 20 punti di ristoro dove saranno distribuiti 325mila contenitori d’acqua.

ROME RUNNING WEEK – Non solo una gara agonistica, ma una festa che parla di sport, socialità e solidarietà che abbraccia tutta Roma e che dura ben 9 giorni. E’ questa la Rome Running Week, si è cominciato sabato 8 marzo con il sesto e ultimo Get Ready, l’allenamento collettivo di gruppo che si svolgerà in zona Eur e dove sono stati presenti Giorgio Calcaterra e Franca Fiacconi. In progamma la presentazione ufficiale in Campidoglio, il Convegno e la ‘Run’ presso l’Università La Sapienza, l’Expo Village dal giovedì con le tante attività, il Circo Massimo per ben due giorni che ospita un villaggio con giochi e tanto altro ed infine, domenica sera, il Marathon Party.

LA STAFFETTA – Acea Run4Rome è stata la grande novità introdotta dagli organizzatori di Acea Run Rome The Marathon nel 2021 e anno dopo anno continua a crescere. In questa edizione 2025 sono ben 37 le Organizzazioni No Profit coinvolte nel Charity Program che porteranno al via 4000 persone delle 1000 squadre partecipanti. Correranno tutti con un forte spirito etico e solidale, divideranno il percorso in quattro frazioni per portare grandi messaggi all’arrivo.

FUN RUN – Partenza e arrivo al Circo Massimo, Acea Water Fun Run per la prima volta è anticipata al sabato mattina, così da permettere anche ai maratoneti impegnati il giorno successivo di essere presenti e con la ‘Wake Up Run’ fare l’ultimissimo allenamento prima della maratona. Sono 20mila i partecipanti attesi, compresi chi presenzierà alla stracanina, l’evento a 6 zampe per unire ancor di più il padrone e l’animale in una grande giornata di festa e solidarietà.

Torna al Circo Massimo la manifestazione promossa da CSV Lazio, Centro di Servizio per il Volontariato, in collaborazione con Acea Run Rome the Marathon 2025.

Per i suoi 10 anni il villaggio dei volontari si fa in due: sabato 15 marzo per l’accoglienza dei partecipanti alla Acea Water Fun Run e domenica 16 marzo dei runner dell’Acea Run Rome the Marathon 2025. Per chi voglia correre in modo solidale, è possibile farlo scegliendo una delle associazioni a questo link.

Sabato 15 marzo e domenica 16 marzo dalle 8.30 alle 17.00 le oltre 100 associazioni coinvolte animeranno il Circo Massimo con tante attività gratuite e coinvolgenti per tutti, adulti, bambini e amici a quattro zampe.

Un’occasione soprattutto per i familiari e i supporter dei runner che parteciperanno alle corse più impegnative della domenica e che avranno l’occasione di aspettare l’arrivo in modo divertente e coinvolgente nell’unica maratona che vede un’accoglienza così fun sul finish.

SOSTENIBILITA’ – Continua la strada verso la Carbon Neutrality, dati alla mano Acea Run Rome The Marathon dopo solo quattro anni di attività (prima edizione settembre 2021) è tra le prime al mondo in quanto a sostenibilità ambientale..Lo dicono i numeri e gli attestati, lo dice la voglia di salvaguardare il pianeta terra pur in un evento di massa. La sfida alla sostenibilità lanciata nel 2021 ha già prodotto diversi traguardi, ma non tutti e, dunque, è necessario continuare a crederci e perseguire per step perché con grande senso di responsabilità si deve e si può ancora fare tanto. Gli organizzatori in collaborazione con il Sustainability Partner Circularity – Società Benefit operante nel mondo della Circular Economy – hanno programmato diverse iniziative per quest’edizione ormai alle porte e già anche per gli anni futuri. Nel 2021 è stata ottenuta la certificazione ISO 20121 "Sustainable event management", rilasciata dall’Ente Certificatore Rina.

Tra i risultati ottenuti vi è la riduzione dello spreco alimentare, mobilità più sostenibile, riduzione delle emissioni di CO2, miglior gestione dei rifiuti e delle risorse, l’utilizzo di forniture da fonti rinnovabili e un lavoro di comunicazione volto a sensibilizzare gli atleti che ha previsto, ad esempio, la promozione di una mascotte simbolo della tutela della biodiversità e la collaterale presenza di un evento di plogging, per il recupero dei rifiuti urbani.

In particolare, grazie soprattutto alla sinergia operativa del nostro team, nel 2024 abbiamo ridotto del 40% i rifiuti per partecipante (rispetto al 2023), passando da 1,82 kg a 1,08 kg, e incrementato la raccolta di plastica monomateriale del 4% e di carta e cartone del 13%. Abbiamo recuperato e donato 157 kg di cibo e 9.900 litri di bevande. Inoltre, 619 kg di vestiti tecnici lasciati alla partenza sono stati raccolti e donati ad associazioni del territorio.

Acea Run Rome The Marathon è più leggera nell’impatto grazie ai suoi partner Circularity, LifeGate, Banco Alimentare Roma, Rina e Plastic Free Odv Onlus.

Grazie al supporto di Ecopneus, società consortile senza scopo di lucro che si occupa della gestione di Pneumatici Fuori Uso e tra i sustainability partner della Maratona, l’arrivo per i maratoneti sarà quest’anno ancora più "green". Al Circo Massimo, la pedana che caratterizza l’ultimo tratto dell’arrivo per i partecipanti della competizione è stata realizzata dalla gomma riciclata che si ottiene dal riciclo degli Pneumatici Fuori Uso, un simbolo tangibile di economia circolare. Una superficie innovativa, performante e sostenibile, un vantaggio per l'ambiente e per gli atleti che beneficiano di sicurezza, comfort e protezione delle articolazioni durante la corsa. Non solo la pedana, grazie ad Ecopneus, nel Villaggio a Circo Massimo sarà allestito anche un campo removibile in gomma riciclata, che ospiterà competizioni e tiri spettacolari.

Acea Run Rome The Marathon entra nella Water Defenders Alliance, la grande alleanza promossa da LifeGate per difendere la salute dei nostri mari. Grazie a questa iniziativa, nel Blue Dolphin di Fiumicino, sarà in funzione per due anni un Seabin, il dispositivo capace di catturare 500 chili di rifiuti galleggianti all’anno, incluse plastiche e microplastiche fino a 2 mm di diametro. Grazie a LifeGate, Infront sceglie dunque di dotare la città metropolitana di una soluzione tangibile e misurabile, rafforzando l’identità sostenibile della maratona.

PERCORSO VELOCE – Nel 2024 il keniano Asbel Rutto ha vinto in 2:06:24, fissando il nuovo record della gara e dimostrando che Acea Run Rome The Marathon ha un percorso velocissimo, tanto da essere stata la maratona più veloce l’anno scorso sul territorio italiano. Record femminile che risale al 2019 ed appartiene all’etiope Kebede Gemertu quando vinse in 2:22:52. Edizione 2024 vinta dalla keniana Ivyne Lagat in 2:24:36, anche questa miglior prestazione in Italia del 2024. Si parte dai Fori Imperiali, spalle al Colosseo, per una foto che farà il giro del mondo. E’ già soprannominata la gara dei tre stadi, andando ad accarezzare il Colosseo in partenza, passando per lo Stadio Dei Marmi al Foro Italico e l’arrivo al Circo Massimo. 42,195km tra storia e velocità, gli atleti correndo ammireranno la Piramide Cestia, Castel Sant’Angelo, Piazza San Pietro, il Parco Stadio Olimpico, i tanti Lungotevere e la parte centrale con piazza del Popolo, via del Corso, piazza di Spagna, piazza Navona, il Circo Massimo.

ROME IS WOMAN – E’ tutto nuovo il progetto “Rome is woman” che si pone l’obiettivo di accompagnare le donne a poter cullare il proprio sogno sportivo iniziando da qui a prendersi cura di sé stesse.

Dal pensiero all’azione, quale occasione migliore se non il coinvolgimento in questi mesi nei Get Ready che sono stati altamente inclusivi, pensati e personalizzati per tutte le donne, per chi non ha mai corso ma vuole iniziare, per chi già corre e vuole farlo in compagnia o vuole migliorare, per chi alterna corsa e camminata.

A coordinare questo spazio è stata la romana Lucilla Andreucci, ex maratoneta e mezzofondista, nel suo palmares cinque titoli di campionessa italiana in pista e su strada, 13 maglie azzurre, cinque vittorie sulla distanza di maratona. Dopo la carriera agonistica, Lucilla Andreucci, ha portato la sua esperienza di atleta, e i valori che lo sport insegna, nell’impegno educativo di Libera la rete nazionale antimafia per il contrasto ad ogni forma di illegalità. Lucilla Andreucci ha condotto una serie di video interviste a donne con una storia particolare da raccontare, donne che sono state d’esempio e ispirazione per tante.

PACER – Grandi numeri anche per i Pacer, gli assistenti di gara: oltre 1500 richieste da tutto il mondo per candidarsi a diventare un Pacer ufficiale a Roma. Sono 244 gli esperti runner selezionati che accompagneranno i runner, dai più veloci ai più lenti, compresi chi lo farà con una camminata veloce Fit Walking, fino al Circo Massimo. Anche in questo caso grande internazionalità perché più del 50% saranno pacer stranieri provenienti da 18 nazioni differenti.

Il numero medio di maratone corse dai pacer è di 50 maratone ciascuno, messi tutti insieme i pacer hanno corso oltre 10.000 maratone.

Il Team è selezionato e guidato da Federica Romano, che ha inoltre selezionato 15 ‘Buddy Pacer’, progetto che prevede l'affiancamento di runner senza esperienza come pacer al Team ufficiale. Questi i tempi previsti per il servizio pacer:

2h50' - 2h55'- 3h - 3h05' - 3h10' - 3h15' - 3h20' - 3h25' - 3h30' - 3h35' - 3h40' - 3h45' - 3h50 - 3h55' - 4h - 4h05' - 4h10' - 4h15' - 4h20' - 4h25' - 4h30' - 4h35' - 4h40' - 4h45' - 4h50' - 4h55' - 5h - 5h10' - 5h20' - 5h30' - 5h40' - 5h50' - 6h - 6h15' - 6h30'. Il servizio pacer per i tempi da 5h30' a 6h30' prevederà sia i pacer che corrono sia i pacer che praticano fitwalking.

EXPO – Un giorno in più rispetto agli anni scorsi, l’Expo Village sito al Palazzo dei Congressi dell’Eur è la “Casa” di Acea Run Rome The Marathon e aprirà già giovedì 13 alle ore 15 fino a sabato sera alle ore 20 e dove si calcola passeranno circa 100mila persone. Saranno 27 ore concentrate in 3 giorni di intrattenimento, sport activity, stand degli sponsor e brand specializzati nel mondo del running. Aperto a tutti, non solo ai partecipanti ma anche a tutti coloro a cui piace lo sport, la corsa e il wellness. Expo Village non è solo la location in cui ritirare pettorale e pacco gara ma molto di più.

È il posto ideale dove gli iscritti provenienti da tutto il mondo possono incontrarsi alla vigilia del grande evento, magari degustando “l’Expo Village Food & Beverage”, e dove è possibile conoscere dinamiche e mission del Charity Program collegato a maratona, staffetta, Fun Run. Da non perdere sabato la presentazione degli élite runners, i campioni al via, e dei Pacers, gli assistenti di gara che porteranno al traguardo tutti i maratoneti.

Nei circa 4500 metri quadri saranno presenti circa 100 espositori di cui circa il 20% stranieri, pronti ad assistere al passaggio di circa 90.000 persone nel weekend di gara. Tante le attività previste per adulti e bambini come un’area giochi in legno, biliardini e dama, area con food Truck, area Red Bull con Event car e diverse installazioni per intrattenimenti divertenti. Ancora aree verdi all’interno del villaggio in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti e il Dipartimento Tutela Ambientale per la fornitura del verde. Vero grande motore dell’Expo Village sono gli oltre mille volontari che saranno per tre giorni il volto di Roma prima della gara.

CONVEGNO UNIVERSITA’ – Dopo aver aperto la strada all’importanza di vivere lo sport con cognizione scientifica, la tavola rotonda frutto della collaborazione con La Sapienza è ormai una tradizione. Mercoledì 12 marzo, a partire dalle ore 10.00, l’Aula Magna dell’Università La Sapienza farà da teatro a “Roma una corsa Eterna - Sapienza e ACEA Run Rome The Marathon”. I lavori saranno aperti con i Saluti Istituzionali della padrona di casa, la Magnifica Rettrice dell’Università Sapienza di Roma e si parlerà di “Sostenibilità del sistema agroalimentare”, di “Acqua e Sostenibilità” della La qualità delle acque sotterranee e le implicazioni ambientali” nonché dell’Esercizio fisico in ambienti estremi da cambiamento climatico: le nostre città” e di Acqua. Ancora si affronterà il tema “Cisalfa Goup con Special Olympics: sport ed inclusione”. Seconda parte della mattinata con tematica “Come far crescere l’evento in maniera sana”. Per tutta la giornata sarà possibile iscriversi alla ACEA Water Fun Run dalle ore 9.00 alle 19.00 mentre alle 17.00 prenderà il via la Sapienza Run, corsa di 3km aperta a tutti all’interno della Città Universitaria.

ATHLETICA VATICANA – Sempre intenso il rapporto con Athletica Vaticana, l’associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede. Già venerdì 7 marzo si è vissuto con particolare fervore l'esperienza del servizio alla Mensa della Caritas alla Stazione Termini con le amiche e gli amici pacer della Maratona di Roma. Un servizio continuativo nell’anno.

LA MESSA DEL MARATONETA - La “Messa del Maratoneta e dello Sportivo" – nell’anno del Giubileo - è in programma per sabato 15 marzo ore 18 nella bellissima e antica Basilica di Santa Maria in Ara Coeli (Campidoglio) nel cuore di Roma. Al termine della Messa sarà recitata anche la “Preghiera del Maratoneta” - nel segno della Maratona come metafora della vita e dell'esperienza sportiva - e ci sarà la benedizione delle atlete e degli atleti e i tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte del mondo dello sport. Presiederà la Celebrazione l’arcivescovo Carlo Maria Polvani, segretario del Dicastero della Santa Sede per la cultura e l’educazione al quale il Papa ha affidato la cura dello sporto. Presenti numerosi sacerdoti maratoneti di diversi Paesi.

Ancora una volta in Expo Village presso lo stand dei Pacer di gara vi sarà una teca dove tutti i podisti potranno scrivere e lasciare un messaggio rispondendo a: ‘IL MIO CUORE CORRE PER…’. Tutti i pensieri dei podisti saranno portati alla Messa del Maratoneta, qui alcuni pensieri saranno letti e tutti saranno collocati davanti all’altare e benedetti.

TESTIMONE STAFFETTA – Saranno ben sei le squadre di Athletica Vaticana che correranno la staffetta solidale Acea Run4Rome, avranno il nome delle 4 Basiliche con la Porta Santa (San Pietro, San Giovannni, Santa Maria Maggiore e San Paolo), della Bolla di indizione dell’Anno Santo (Spes non confundit) e del motto di Papa Francesco (Miserando atque eligendo). Destinataria della raccolta fondi di questi quattro speciali team sarà l’associazione “Edoardo con noi – contro il diabete”.

COPPA DEGLI ULTIMI – Confermata anche per questa edizione della maratona la Coppa degli Ultimi che sarà destinata ad un’atleta che testimonia valori fondamentali come inclusione, solidarietà, resilienza e speranza, protagonista dell'esperienza di rinascita personale anche attraverso lo sport.

La Coppa degli Ultimi 2025 - realizzata dall'artista romana Barbara Salvucci - ha un richiamo alla speranza, come suggerisce l’esperienza del Giubileo, con la capacità di rinascere e ripartire sempre anche attraverso lo sport.

LE DICHIARAZIONI

Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri: “Quella di quest’anno, con i suoi 50mila iscritti nelle varie discipline, sarà un’edizione da record. Un trentennale straordinario, perché cade nell’anno del Giubileo e perché caratterizzato da un percorso unico al mondo, reso ancora più suggestivo dalla conclusione della gara al Circo Massimo. Una festa di sport che dimostra ancora una volta come Roma sia in grado di gestire eventi di portata eccezionale e di rilanciarli in tutto il mondo grazie alla sua ineguagliabile bellezza”

Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato: “La 30^ edizione della Maratona di Roma è quella dei record, con oltre 50 mila iscritti che nel weekend correranno per le strade e vivranno il villaggio gratuito al Palazzo dei Congressi. Sarà una festa sociale e sportiva per la città e per i tantissimi partecipanti che arriveranno dall’estero per l’evento. Mai c’è stato un numero così elevato di stranieri: sono oltre 22 mila, 10 mila in più rispetto all’anno scorso e, solo nella corsa competitiva sui 42,195 km, rappresentano oltre il 60% del totale. Le corse su strada si confermano un asset fondamentale per Roma. Sono una vetrina promozionale, generano posti di lavoro e indotto per il territorio: la proiezione delle ricadute economiche è stimata in 75 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni del 2024. Inoltre hanno un prezioso valore solidale e sociale, con tante iniziative volte a sensibilizzare le persone sull’importanza delle prevenzione e di corretti stili di vita. Ringrazio gli organizzatori per l’impegno e per una qualità sempre crescente. Vogliamo continuare a supportare la Maratona di Roma le perché potenzialità sono immense: nessuno al mondo vanta un percorso come il nostro, un museo a cielo aperto”.

Presidente Regione Lazio Francesco Rocca: Tanti auguri per questa 30 esima edizione di “Run Rome Marathon”.

Un ringraziamento di vero cuore è dovero rivolgerlo ai 2500 i volontari che rendono possibile, con la loro generosità e il loro impegno, la manifestazione. Ormai, questo, è un appuntamento tradizionale per la nostra Capitale che, ogni anno, richiama professionisti e appassionati della corsa da tutto il mondo.

Siamo fieri ed orgogliosi, come Regione Lazio, di sostenere questa importante e storica manifestazione. Dopo anni di incomprensibile opposizione, quasi come vi fosse una pregiudiziale di tipo ideologico ai grandi eventi, abbiamo finalmente cambiato rotta, consapevoli dello straordinario valore aggiunto di occasioni come queste in termini di promozione e rafforzamento del “brand Roma” e del “brand Lazio” nella competizione globale.

Direzione Territorio CONI Cecilia D’Angelo: "La maratona di Roma è diventata parte integrante della vita cittadina. Un appuntamento irrinunciabile che nella nuova edizione riesce a coniugare la tradizione con l'innovazione che lo sport sta affrontando, proiettato verso nuovi orizzonti. La sua forza consiste nel far coesistere la dimensione di alto livello, alimentata da grandi atlete e atleti, con la pratica amatoriale, consentendo a chiunque e a ogni età, di poter essere protagonista dell'evento, seppur su distanze e con impegno differente, ma sempre nel segno del divertimento.

Inoltre, la maratona è una manifestazione che dimostra come lo sport sia un veicolo speciale per la promozione dei territori anche fuori dai confini nazionali, favorendo sviluppo economico, realizzazione di infrastrutture a supporto e, soprattutto, l'inclusione. Un perfetto connubio tra pubblico e privato che si concretizza grazie alla forza del movimento, capace di far scendere in campo tutte le istituzioni, costruendo sinergie vincenti.

Per tutto questo il CONI è vicino alla maratona, orgoglioso che continui a rappresentare una bellissima pagina di sport della città di Roma".

Direttore della Comunicazione di Acea Virman Cusenza: “Esiste un legame speciale tra sport, acqua e salute. Sono le tre parole chiave della Maratona dell’acqua che torna anche quest’anno e vedrà migliaia e migliaia di persone correre per le strade di Roma. ACEA, come title sponsor della ACEA Run Rome The Marathon, vuole accendere ancora una volta i riflettori sul tema della tutela della risorsa idrica: non c’è migliore strumento dello sport per rendere più consapevoli i cittadini dell’importanza che ricopre l’acqua non solo nella vita di tutti noi, ma anche nello sviluppo economico dei Paesi. L’acqua è sempre più una risorsa strategica, soprattutto alla luce del cambiamento climatico, e ACEA, come primo operatore idrico in Italia, è impegnato nella mission di salvaguardarla, non sprecarla, valorizzarla in tutti i modi possibili e soprattutto trasmettere la consapevolezza di questo importante compito ai più giovani”.

Stefano Deantoni - Marketing Director Infront Italy: “L’ACEA Run Rome The Marathon 2025 si conferma un evento sempre più partecipato e internazionale, che cresce ogni anno grazie all’importante contributo del Comune di Roma e degli stakeholder locali, ma anche al complesso lavoro organizzativo e agli ambiziosi traguardi che, come Comitato Organizzatore, ci siamo posti. La crescita dell’evento si riflette anche nel coinvolgimento del mondo corporate e istituzionale: oltre 30 aziende partner e più di 80 realtà tra sponsor, espositori e charity animeranno l’Expo Village, creando un network sempre più solido e un ecosistema di valore attorno alla maratona. Come Infront, siamo orgogliosi di aver contribuito non solo all’organizzazione e commercializzazione dell’evento, ma anche alla progettazione e realizzazione di attivazioni dedicate ai nostri partner, ampliando il nostro portfolio di servizi e offrendo soluzioni innovative su misura. Questo approccio ha portato a una crescita dei ricavi del 34%, di cui il 20% derivante dagli sponsor, a dimostrazione del valore che il brand Run Rome The Marathon rappresenta nel panorama internazionale. Un altro elemento chiave di questa edizione è la copertura mediatica globale, con la diretta su Sky Sport e la trasmissione in oltre 60 Paesi, permettendo a un pubblico sempre più ampio di vivere da vicino l’energia di questo evento iconico”.

Daniele Quinzi Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio: “E’ l’evento sportivo più grande di sempre nella storia d’Italia dove partecipano attivamente atleti professionisti e amatori. Questa è la 30^ Acea Run Rome The Marathon, un evento sportivo che non ha mai avuto eguali che raddoppia le giornate e per la prima volta arriva al Circo Massimo. Abbiamo alzato l’asticella, pensando e sognando in grande per questa Acea Run Rome The Marathon che compie trent’anni: abbiamo invitato tutti i maratoneti del mondo a correre e a conoscere Roma, la città più bella del mondo. I nostri non sono normali runner, sono Gladiatori moderni che corrono nella storia, indomiti, forti, instancabili.”

Nicola Ferrante - Presidente di Italia Marathon Club: “Buon compleanno maratona di Roma! 30 anni di grande storia, di cui gli ultimi come Acea Run Rome The Marathon dove stiamo raggiungendo numeri partecipativi altissimi. Il mio ringraziamento va ai 2500 volontari sul percorso, loro sono il volto della maratona. Il mio ringraziamento come sempre va a tutti, in particolare agli uffici tecnici di Roma Capitale, alla Polizia Municipale, a Esercito, Guardia di Finanza e Aeronautica Militare, Polizia di Stato e Carabinieri che tutti in sinergia rendono possibile la maratona”.

Roberto Cianci – Presidente Atielle: “Trent’anni! Davvero un gran bel compleanno per la maratona della Capitale. Sono passati trent’anni da quel marzo 1995, Acea Run Rome The Marathon è sempre più importante e sempre più grande e ora come allora le emozioni sono sempre fortissime. Roma è un palcoscenico unico al mondo, uno spettacolo correre in questa storica città”.

Lorenzo Benfenati – Project Manager Acea Run Rome The Marathon: La Acea Run Rome The Marathon 2025 è sempre più straordinaria e continua a crescere sotto ogni profilo. L’evento non conferma solo Roma come una delle capitali mondiali della corsa, ma anche come piattaforma ideale per il business e per le iniziative solidali, grazie al contributo delle numerose organizzazioni No Profit che trovano nella Run Rome The Marathon un’importante occasione di sensibilizzazione e raccolta fondi.

Un aspetto fondamentale di questa edizione è la crescente attenzione alla sostenibilità. Dopo i successi in termini di riduzione dell’impatto ambientale negli anni passati, per questa edizione abbiamo ulteriormente rafforzato l’impegno, avviando un progetto con Lifegate e la Water Defenders Alliance per il noleggio di un “seabin” a Fiumicino, che raccoglie oltre 500 kg di plastica all'anno, mentre Ecopneus ci ha aiutato a creare una pedana di arrivo per i runner fatta con gomma riciclata. In collaborazione, sempre con il Banco Alimentare Roma ODV, recuperiamo e doniamo ai bisognosi tutti i capi di abbigliamento lasciati dai runner e tutte le eccedenze di cibo e acqua. Joma ha fornito maglie dei runner in filato riciclato. Acea ha garantito la fornitura di energia da fonti rinnovabili e cisterne d'acqua per ridurre lo spreco. Inoltre, lungo il percorso di gara, verranno installati oltre 5 km di banner pubblicitari interamente realizzati con materiali sostenibili, un ulteriore passo avanti verso un evento sempre più responsabile e attento all’ambiente. Lavoriamo con passione affinché ogni edizione possa essere un’esperienza sempre più coinvolgente, accessibile e sostenibile, lasciando alla città e ai partecipanti un’eredità che vada oltre il giorno della gara”.

Alessandro Annibale, Responsabile Commerciale Joma: “Questa per noi è la 5 edizione come sponsor tecnico ufficiale: la prima avrebbe dovuto essere quella del 2020, poi purtroppo rimandata come tutti sappiamo per cause di forza maggiore, ma abbiamo poi recuperato e ora siamo davvero orgogliosi di essere cresciuti in questi anni insieme alla Run Rome the Marathon, che si conferma ogni anno una delle maratone più prestigiose non solo a livello nazionale ma a livello mondiale. Una crescita davvero strepitosa sia per la maratona sia per Joma, sempre più presente nel mondo de running con prodotti estremamente tecnici che siamo orgogliosi di fornire anche quest’anno alla Run Rome The Marathon: le maglie tecniche della maratona, della staffetta, della Fun Run e la maglia finisher sono prodotti di alto livello che dispongono delle ultime tecnologie Joma per supportare al meglio i runners. Anche nel mondo calzatura sono stati fatti enormi passi avanti, e siamo orgogliosi di proporre quest’anno a tutti gli iscritti della maratona uno dei nostri modelli top di gamma, la R-1000 con piastra in carbonio, personalizzata per la 30esima edizione della Run Rome the Marathon e in abbinamento perfetto con la maglia ufficiale.”

Giampaolo Mattei – Presidente Athletica Vaticana: Con un abbraccio a Papa Francesco, allenatore del cuore di Athletica Vaticana e anche di tutto il mondo dello sport, oggi in un tempo di guerre la speranza è che l'esperienza sportiva - nella sua visione fraterna, solidale, inclusiva e spirituale - possa trovare nuove strade di dialogo per costruire opportunità di pace. Con un linguaggio comune. Ecco il senso delle numerose iniziative promosse da Athletica Vaticana, seguendo proprio le indicazioni di Papa Francesco. Dal servizio alla mensa della Caritas di Roma alla Coppa degli Ultimi fino alla Messa del Maratoneta e dello Sportivo con la benedizione delle atlete e degli atleti per un nuovo "Cantico delle creature"... "sportivo".

Cristina De Luca - Presidente del CSV Lazio: “«Nel suo decimo compleanno Volontari Fun Village si inserisce tra le iniziative di questo Giubileo 2025. La manifestazione organizzata da CSV Lazio diventa così un’occasione per Roma e per i suoi cittadini di vivere e sperimentare le molteplici connessioni che legano volontariato, sport sano e inclusivo e accoglienza. Questa decima edizione diventa così tappa ideale di Vol.A in Rete, progetto di accoglienza dei pellegrini realizzato da CSV Lazio e Forum Terzo Settore Lazio e promosso dal Dipartimento Protezione Civile e Dipartimento Politiche Sociali e Salute presso l’Assessorato Politiche sociali e Salute di Roma Capitale. Il 15 e 16 marzo al Circo Massimo i volontari aspetteranno l’arrivo dei runner e offriranno ai cittadini occasioni per svagarsi e per pensare. Ancora una volta saranno costruttori dell’accoglienza che genera accoglienza».