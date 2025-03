Grandi novità per la 14^ Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K!

Venezia, 19 marzo 2025 - Il 2025 porta grandi novità alla Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, la manifestazione internazionale di corsa su strada sulla distanza di mezza maratona e 10 chilometri, organizzata da Venicemarathon in collaborazione con la Città di Jesolo e in programma nella serata di sabato 24 maggio.

Molto più spettacolare sarà la prima parte del percorso di gara studiato assieme all’Amministrazione Comunale e che, rispetto al passato, passerà da quest’anno anche nel centro storico di Jesolo, correndo lungo il fiume Sile e aggiungendo così scorci nuovi e molto suggestivi, specialmente al tramonto, ad un tracciato già scenograficamente ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro come la pineta, il lungomare e la spiaggia. Gli organizzatori sono quindi al lavoro per rimisurare e certificare il nuovo percorso della mezza maratona e delle 10K e per predisporre il nuovo piano di chiusura delle strade.

Completa il ricco programma la Alì Family Run, la corsa di 3 chilometri dedicata a bambini e famiglie che avrà luogo nel pomeriggio di sabato 24 maggio, con partenza e arrivo sempre da Piazza Milano.

Le iscrizioni alla Moonlight Half Marathon & 10K, aperte già da diversi mesi, viaggiano spedite. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.moonlighthalfmarathon.it. A breve apriranno anche le iscrizioni della Alì Family Run.

Confermata Piazza Milano come sede del colorato e vivace Jesolo Moonlight Village, che sarà come sempre il cuore nevralgico delle due giornate, venerdì 23 e sabato 24 maggio, ricco di eventi, musica ed intrattenimento e che accoglierà il passaggio di tutti gli iscritti alla manifestazione. Piazza Milano sarà inoltre sede di partenza e arrivo di tutte le corse, mentre il Parco Grifone (a pochi metri dalla Piazza) attenderà tutti gli atleti nel dopo gara per il Moonlight Party, Deejay-set e Pasta Party.

Altra importante novità riguarda dell’anno invece l’introduzione nel programma della prima Rollerblade® Moonlight Half Marathon, test event sui pattini in linea di 21 chilometri a carattere ludico motorio, organizzata da Venicemarathon con la collaborazione di Rollerblade®, brand leader nel settore dei pattini in linea che fa parte di Tecnica Group, azienda di riferimento nel mondo dell’attrezzatura sportiva e orgoglio del Veneto.

La Rollerblade® Moonlight Half Marathon si svilupperà lungo il percorso della mezza maratona e tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di pattini in linea. L’azienda Rollerblade® sarà presente al Moonlight Village per far testare pattini e offrire consigli anche a tutti coloro che vorranno avvicinarsi per la prima volta a questo tipo di manifestazione. Ricordiamo che le gare sui pattini sono già presenti in diverse maratone e mezze maratone internazionali come eventi ufficiali, tra cui la Berlin Marathon, la mezza maratona di Lubiana e varie manifestazioni negli Stati Uniti.

La prima gara a prendere il via sarà la Jesolo Moonlight 10K (ore 18.30 circa), seguita dalla Rollerblade® Moonlight Half Marathon (ore 19 circa) e infine la 14^ Jesolo Moonlight Half Marathon alle 19.30 circa.

Le iscrizioni alla Rollerblade® Moonlight Half Marathon sono aperte e disponibili sul sito ufficiale della Moonlight Half Marathon www.moonlighthalfmarathon.it, con 500 posti disponibili per questa prima edizione sperimentale. Tutti gli iscritti riceveranno il pacco gara con la t-shirt ufficiale brandizzata Rollerblade®.