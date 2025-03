Lago Maggiore Half Marathon con il territorio, si corre domenica 30 marzo

VERBANIA – Dieci giorni alla XVII Lago Maggiore Half Marathon, evento Bronze Label Fidal organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D.al via domenica 30 Marzo alle ore 9.00 con partenza da Stresa ed arrivo a Verbania, un’occasione per trascorrere un weekend nello splendido scenario del Lago Maggiore. La conferenza di presentazione dell'evento, alla quale hanno partecipato partner ed istituzioni che collaborano per la riuscita dell’evento, ha messo in luce come la manifestazione sia un volano economico per il territorio e strumento di importanti collaborazioni con realtà locali, come testimonia il prosieguo della collaborazione con l'Istituto Scolastico Ferrini-Franzosini, la 2^ edizione del Memorial Rabattoni e l'intesa, sempre più stretta, con CRI Verbania. Nuovo anche l'evento "Isole MAB Family Run", a corroborare che la missione di Sport PRO-MOTION è anche quella di promuovere lo sport come stile di vita e strumento di benessere.

Palinsesto eventi

Si correranno la Lago Maggiore Half Marathon di 21,097 km e la 10 km, entrambe anche in versione non competitiva, su un percorso velocissimo La mezza maratona racchiude le caratteristiche di essere velocissima, come testimoniano gli straordinari crono di 59’06” e 59’07”, rispettivamente dei keniani Daniel Kipchumba e Man’gata Kimai Ndiwa, che nel 2018 hanno firmato la prima e seconda posizione, assicurandosi il secondo e terzo miglior crono italiano all time sulla distanza su percorsi certificati e di categoria “A” e il 59esimo e 64esimo crono all time di specialità, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla WORLD ATHLETICS. Sotto i riflettori anche il primato femminile, appartenente alla ex primatista mondiale di maratona Brigid Kosgei (2h14’04”, Chicago 2019) che nel 2017 ha chiuso in 1h07’35”. L’evento ha attratto grandi nomi, nell’albo d’oro spiccano i nomi del primatista europeo ed ex-primatista europeo di mezza maratona, lo svizzero Julien Wanders e il norvegese Sondre Moen, entrambi allenati da Renato Canova che nel 2021 hanno occupato i gradini più alti del podio.

Partenza alle 9.00 dal lungolago di Stresa da dove i runner andranno a raggiungere Verbania percorrendo i chilometri velocissimi e panoramici che hanno fatto guadagnare a questo evento il riconoscimento di “percorso più panoramico d’Italia” e tra i più veloci del Bel Paese. Partenza della 10 km alle 10.00 da Fondotoce in direzione di Verbania dove i runner di entrambe le manifestazioni condivideranno il traguardo. Il tempo massimo per raggiungere il traguardo è di 3h per la mezza maratona e 1h30’ per la 10 km.

Le Isole MAB Family Run

Iscrizioni gratuite per questo evento collaterale al via sabato 29 marzo alle 10.30 «Le Isole MAB Family Run» nella doppia versione, Kids Run da 1 km, nel Parco Fluviale del torrente Strona e Family Run 5 km nella riserva naturale speciale di Fondotoce, patrimonio UNESCO.

Per gli iscritti alla newsletter de «Le Isole Shopping Center», le preiscrizioni saranno aperte dal 24 al 27 marzo, dalle 15.00 alle 19.00, presso l’Infopoint dello shopping center. Le iscrizioni sono aperte, fino ad esaurimento pettorali, nella giornata di 28 marzo dalle 15.00 alle 19.00. Al termine, coffee break, gadget e riconoscimenti di categoria.

Croce Rossa Italiana di Verbania

Durante l’edizione della Lago Maggiore Marathon di novembre 2024, l’intervento tempestivo del personale addetto al soccorso ha permesso di salvare la vita di un partecipante che, pochi minuti dopo aver tagliato il traguardo, ha avuto un malore piuttosto grave. Paolo Ottone, in qualità di Presidente della Società Organizzatrice dell’evento, ha seguito la convalescenza dell’atleta e, da questa esperienza, ha tratto la consapevolezza per irrobustire ulteriormente il Piano di Intervento Sanitario, con operatori DAE in bicicletta ogni 5 km che possono intervenire in brevissimo tempo.

Memorial Roberto Rabattoni

Nel palinsesto eventi, torna per la seconda edizione il Memorial Roberto Rabattoni dedicato all’omonimo fondatore del Centro Aiuti per l’Etiopia ODV ETS, un'organizzazione di volontariato che dal 1983 lotta contro ogni forma di povertà in Etiopia promuovendo sviluppo, istruzione, assistenza sociosanitaria. Roberto Rabattoni si è impegnato in prima persona mettendo a frutto la vocazione di accoglienza dei più bisognosi, di aiutare il prossimo per concedere a tutti la gioia della vita. Dopo l’adozione della sua primogenita Elena, Roberto ha fondato il centro per sostenere quanti non hanno mezzi di sussistenza accompagnato dal motto “Molto è stato fatto, tanto c’è ancora da fare”, che prosegue con un messaggio incoraggiante, “Cambiare il mondo è possibile se lo facciamo insieme”. Per il secondo anno, l’evento assegnerà al primo italiano e alla prima italiana il Memorial Roberto Rabattoni che alla prima edizione è stato conferito a Luca Ronchi e Ilaria Perassolo. Nel weekend di gara, in area expo sarà presente uno stand dedicato presso il quale ci si potrà informare sulle attività del Centro Aiuti per l’Etiopia e si potranno acquistare prodotti contribuendo alla raccolta fondi solidale.

Istituto scolastico Ferrini – Franzosini

Prosegue la collaborazione, quella con l’Istituto di Istruzione Superiore Ferrini - Franzosini che partecipa a tutti gli eventi targati Sport PRO-MOTION Asd che si inseriscono appieno nel programma formativo dell’Istituto le cui finalità, tra le altre, sono la formazione di giovani cittadini consapevoli, responsabili, dotati di spirito critico, in grado di confrontarsi con l’attuale complessa realtà di ogni giorno, inserirsi proficuamente in ambito produttivo e riqualificarsi attraverso l’autoaggiornamento delle competenze professionali. Il progetto è interamente dedicato ai giovani e vede la collaborazione degli studenti in veste di volontari a supporto delle varie aree organizzative parte degli eventi, la loro partecipazione di stage formativi presso la sede di Sport PRO-MOTION A.S.D all’interno della quale si svilupperanno lezioni sulla gestione degli eventi sportivi, della comunicazione e della grafica, con study case basati sugli eventi sportivi per gli indirizzi di amministrazione, finanza, marketing, grafica e comunicazione e l’apertura ad un possibile futuro inserimento lavorativo di alunni meritevoli nell’organico. A guidare le fila del progetto la Dott.ssa Nadia Tantardini, Dirigente dell’Istituto e podista che ha partecipato alla prima edizione dell’evento, nel 2008.

Alessandro Maraniello

Al via della Lago Maggiore Half Marathon il cantautore Alessandro Maraniello, in arte Alessandro Mara, che, dopo aver scoperto la passione per la corsa nel 2019, ha appena portato a termine la sfida di sette maratone in sette continenti in sette giorni, nota come World Marathon Challenge. “Sono felice di essere qui, a partecipare a questa bella gara. Un anno fa mi sono iscritto alla World Marathon Challenge, sette maratone in sette giorni in sette continenti. È stata un’esperienza dura, dove la corsa ha avuto il peso minore in termini di fatica, soprattutto per il recupero, noi atleti abbiamo riposato tra un volo e l’altro, ma sono felice di aver unito, partecipando a questo evento estremo, due mie grandi passioni, per la corsa e per i viaggi. Correndo, infatti, si assaporano paesaggi e si ha la possibilità di vedere i posti più belli. Non vedo l’ora di affacciarmi sulle rive del Lago Maggiore per correre la Lago Maggiore Half Marathon”.

57^ Mostra della Camelia

Sabato 29 e domenica 30 marzo, Villa Giulia sarà il teatro della 57^ Mostra della Camelia. La partecipazione è gratuita. Prenotazione obbligatoriaI. Un grande evento collaterale con la più importante mostra della camelia in Italia.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte online fino alle 23:59 del 26 marzo 2025 o al raggiungimento della quota massima di 2500 atleti. Attenzione al cambio quota che varia in base a scaglioni numerici di partecipanti e al numero limite massimo per ciascuna gara. Agli atleti tesserati FIDAL di società sportive FIDAL, gruppi EPS o parte di gruppi podistici generici con un minimo di 10 atleti da iscrivere in unica soluzione, verrà applicato uno sconto di € 5,00/persona sulle quote dello SLOT attivo al momento dell’iscrizione. Lo sconto verrà applicato automaticamente una volta inserita la decima iscrizione. La promozione è valida anche per iscrizioni a diverse distanze sia nella versione competitiva che non competitiva. Info: LMHM@evodata.it