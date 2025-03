Generali Prague Half Marathon, sabato 5 aprile al via le star keniane Lasoi e Rengeruk  

Sabato 5 aprile la Generali Prague Half Marathon festeggerà il suo 25° anniversario, una ricorrenza da festeggiare con un cast stellare pronto a sfidarsi per far segnare prestazioni da record. Tra i nomi, spiccano quelli dei keniani Isaia Kipkoech Lasoi e Lilian Kasait Rengeruk, entrambi al via per fermare il cronometro in tempi da primato sul veloce percorso di Praga.