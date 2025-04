Milano Marathon 2025, trionfa Langat: podio tutto keniano

Leonard Langat ha vinto la Milano Marathon Wizz Air 2025. Il keniota ha chiuso con il tempo di 2"08'38, precedendo di pochissimo il connazionale Isaac Kipkembo Too, che ha chiuso in 2"08'45. Terzo Timothy Kosgei Kipchumba, anche lui keniano, in 2"09'11. Tra le donne vince l'etiope Shure Demise Ware con il tempo di 2"23'31, miglior crono sul suolo italiano dell'anno al femminile. Piazza d'onore per la keniota Joan Jepkosgei Kilimo in 2"25'32, terza l'etiope Alemtsehay Mekuria Alamirew in 2"27'23.

