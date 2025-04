HOKA Clifton 10, prestazioni all'insegna di un'ammortizzazione ultraleggera

Milano - HOKA®, una divisione di Deckers Brands (NYSE: DECK), presenta la Clifton 10, l'ultima evoluzione della sua sneaker di punta pensata per macinare chilometri ogni giorno, morbida e leggera, caratterizzata da un rapporto ammortizzazione-peso ulteriormente migliorato per una corsa ancora più fluida. Questa rivisitazione di ultima generazione dell’iconico modello HOKA vanta un design lineare, una calzata perfezionata e un’esperienza rivitalizzata alla pianta del piede per supportare i runner con un’ammortizzazione e propulsione ancora maggiore a ogni passo.

Ammortizzazione ultraleggera per una corsa fluida

Fin dal suo debutto dieci anni fa, la Clifton è stata sinonimo di perfetto equilibrio tra ammortizzazione e comfort come caratteri distintivi di HOKA, rendendola uno dei modelli più apprezzati del brand. Per l’edizione del decimo anniversario, gli esperti di HOKA hanno analizzato attentamente i feedback degli atleti e dei consumatori rispetto alle versioni precedenti, apportando modifiche mirate per rendere la corsa ancora più fluida.

“La Clifton è la scarpa HOKA che molti provano per prima, spesso consigliata da amici e familiari”, ha dichiarato Bekah Broe, Sr. Director Performance Footwear di HOKA. “La calzata della Clifton 10 è stata meticolosamente messa a punto per essere ancora più accessibile ai runner di qualsiasi livello, permettendoci di aggiungere ancora più ammortizzazione per una maggiore resistenza, mantenendo allo stesso tempo la fluidità della corsa per cui HOKA è nota”.

I principali aggiornamenti includono:

Un design completamente rinnovato, che offre un volume aggiuntivo nelle aree chiave del piede per una calzata più confortevole.

Aumento dell'altezza dello stack e geometria rinnovata dell'intersuola, per una corsa più morbida e stabile.

Aumento di 3 mm del drop tacco-punta, ora di 8 mm, per migliorare l'ammortizzazione sotto il piede e aumentare la resistenza.

Una calzata perfezionata sul tallone, che migliora il comfort per una più vasta tipologia di runner.

Gomma perfettamente resistente all’abrasione posizionata strategicamente nelle zone ad alta usura per una maggiore longevità della suola.

Tomaia in tessuto jacquard traspirante per un comfort leggero e avvolgente e una maggiore traspirabilità.

Dettagli catarifrangenti posizionati sulla tomaia per migliorare la visibilità in qualsiasi momento della giornata.

Doppio fermalacci per infilare e sfilare la scarpa ancora più facilmente e mantenere la linguetta in posizione



La Clifton 10 è disponibile su HOKA.com e presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo.