Presentata 22^ Rosso Corri Trieste con l’oro olimpico Gelindo Bordin, si corre sabato 17 maggio

Sono intervenuti

Elisa Lodi, Assessore di Politiche del Patrimonio Immobiliare e dello Sport: “Porto i saluti del Sindaco, dispiaciuto di non essere qui e do il benvenuto a tutti, partner, sportivi e amici della manifestazione. Come Assessore allo Sport mi sento di dire che sono soddisfatta per i tanti eventi sportivi che a Trieste riusciamo ad organizzare, ogni fine settimana. Sono il risultato di lavoro e passione, da parte degli sportivi e delle società grazie alle quali si organizzano eventi di grande portata. Ringrazio Promorun per aver consolidato questo evento ed averne mantenuto l’alto livello agonistico e l’alta capacità inclusiva, con un occhio attento ai più deboli, con le donazioni solidali alla Fondazione Burlo Garofolo”. In chiusura, l’Assessore Lodi ha consegnato a Bordin un riconoscimento da parte del Sindaco e del Comune di Trieste.

Everest Bertoli, Assessore Politiche Finanziarie del Comune di Trieste: “Faccio i complimenti a Promorun perché attraverso questa manifestazione unisce sport e bellezza e permette di conoscere la nostra città. Grazie al percorso, mostreremo la nostra città e tra pochi anni presenteremo il nuovo tracciato di gara che stupirà per la sua bellezza. Un evento di questo tipo è possibile solo grazie a sponsor ed imprenditori che sostengono lo sport, grazie a tutti”.

Francesco di Paolo Panteca, Presidente del Consiglio Comunale: “Ben arrivati, porto il saluto del Consiglio Comunale e sposo quanto già detto dai colleghi dell’amministrazione, Trieste è grande come lo è la macchina organizzativa che permette di realizzare questi eventi. Trieste è anche prima in Italia per l’impegno nel sociale ma anche tra le prime per l’impegno sportivo”.

Fabio Scoccimarro, Assessore Regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile: “Porto il saluto del Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e faccio i complimenti a Promorun. Ringrazio il campione olimpico Gelindo Bordin, un fuoriclasse che ci onora della sua presenza. Con questo evento si toccano i temi di ambiente e famiglia legati allo sport e Trieste è una città sempre più attenta alla promozione dello sport”.

Gelindo Bordin

L’evento si fregia della presenza di un grandissimo azzurro, Gelindo Bordin, da tanti anni nella direzione marketing di Diadora con focus in discipline sportive quali running, calcio e tennis, maratoneta che ha fatto la storia dello sport italiano, non solo dell’atletica. Nella memoria di tutti la sua cavalcata vincente e d’oro sulle strade coreane nell’alba italiana del 2 ottobre 1988 quando vinse l’oro olimpico in maratona, primo italiano della storia a riuscire nell’impresa. Ancora tante altre vittorie in carriera come le due medaglie d’oro sempre in maratona ai campionati europei, quelli di Stoccarda nel 1986 e nel 1990 di Spalato. Da ricordare il bronzo ai mondiali di Roma nel 1987 e il successo, 35 anni fa esatti, alla maratona di Boston 1990. Vittorie anche alle maratone di Roma e di Venezia e tanto tanto altro. Bordin sarà al via della 22^ Rosso Corri Trieste 10 k e Non Competitiva Ten.

Gelindo Bordin, medaglia d’oro in maratona alle Olimpiadi di Seoul 1988: “Sono felice di essere qui, quest’anno abbiamo iniziato ad essere vicini a questo evento anche come Diadora e credo che questo evento sia davvero molto ben organizzato e promuova lo sport. Ringrazio le amministrazioni e gli imprenditori che contribuiscono, lo sport è un diritto di tutti ma in Italia non siamo sempre bravi ad applicarlo, grazie davvero al tessuto sociale che lo rende possibile. Grazie alla Corri Trieste e alla corsa su strada la città è sullo sfondo ed è attraversata da sportivi di ogni genere, dalle famiglie con i più giovani che guardano ai campioni e ne traggono ispirazione”.

22^ Corri Trieste 10 k e Ten Non Competitiva

Nel 2024 si è assistito alla prima edizione dell’evento e alla contemporanea nascita della collaborazione con l’azienda Rosso. La manifestazione si era svolta in un clima perfetto, di primavera piena, nel fascino di Porto Vecchio – Porto Vivo uno dei più importanti esempi di archeologia industriale marittima del Mediterraneo che, grazie ai lavori di riqualificazione, sta assumendo una nuova identità tanto da essere definito come “Un bosco urbano fra Carso e città” a cui è affidato il compito di catalizzare attività economiche, turistiche e culturali di questa area cittadina. Un progetto che strizza l’occhio anche alla sostenibilità, disincentivando l’uso delle autovetture grazie alla realizzazione delle reti infrastrutturali, il potenziamento del trasporto e i collegamenti all’interno dell’area. Partenza alle ore 19.20 e a seguire la Non Competitiva Ten, un evento al quale possono partecipare tutti, in un clima di vera festa.

2^ Rosso di Sera Family Run 3 km

Partenza alle 18.00 in questa location perfetta per una passeggiata di 3 km in famiglia o con amici, anche dei propri amici animali, su un percorso completamente illuminato e trasformato in una vera e propria festa grazie all’animazione per bambini ed adulti. La manifestazione sposa la solidarietà verso la Fondazione Burlo Garofolo ETS, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica, migliorare l’assistenza, acquistare macchinari, acquisire tecnologie avanzate, promuovere eventi divulgativi di educazione sanitaria per bambini/e e ragazzi/e, per le loro famiglie e per la salute della donna.

Silvia Gianardi, Presidente Asd Promorun: “Manca pochissimo, siamo nel vivo dell’evento, avremo al via una 10 km competitiva con atleti top straordinari e una 10 km non competitiva oltre ad una Family Run. Ci sarà musica e sarà una serata di grande divertimento ed avremo l’onore di avere con il campione olimpico Gelindo Bordin. Il percorso è velocissimo e le iscrizioni sono prossime al sold out, vi aspettiamo”.

I top runner

Per tradizione, gli eventi targati Promorun offrono la possibilità di assistere alle performance di grandi stelle internazionali, una mission, quella degli organizzatori, che garantiscono continuità e donano lustro alla città. Al via sabato 17 maggio l’ugandese Martin Magengo Kiprotich che con 28’20” detiene il primato del percorso, crono che aveva anche fatto registrare la miglior prestazione stagionale maschile su suolo italiano. Kiprotich torna per provare a batterlo e lo fa portando in dote un nuovo personal best di 27’41” fatto segnare pochi giorni fa all’adizero Road to Records di Herzogenarauch, dove ha strappato l’ottavo posto assoluto.

Gli occhi sono, però, puntati sull’etiope due volte campione del mondo dei 5000 metri Muktar Edris, sulle strade del capoluogo giuliano, già vincitore della Corsa dei Castelli nel 2023. Edris, che di recente ha debuttato sulla distanza regina a Boston, posizionandosi quinto con il crono di 2h05’59”, ha certamente la stoffa per sgretolare il primato di gara, come recita il suo curriculum dove spicca uno straordinario personale sui 5000m di 12’54”83 e di 27’17”18 sui 10000m in pista, mentre sui 10km su strada vanta 27’38” fatto registrare all’adizero Road to Records di Herzogenarauch nel 2024. Nel suo straordinario palmarès, brillano due medaglie d’oro di campione del mondo senior dei 5000m, 2017 e 2019, in Diamond League nei 5000m nel 2014, 2016 e 2017, anno in cui ha vinto anche nei 3000m, oltre ad innumerevoli altri straordinari risultati e vittorie in tutto il mondo.

Proveranno a stargli dietro il burundese Louis Intunzinzi (GP Parco Alpi Apuane), che al debutto a Muggia, lo scorso 27 aprile, ha strappato la piazza d’onore in 29’13”, ed il keniano Asbel Kiprop Kiprono, al debutto in un evento ufficiale.

Al femminile, lo scorso anno si era assistito al bis della keniana Caroline Makandi Gitonga (Run2Gether) che aveva anche fatto registrare la miglior prestazione stagionale femminile su suolo italiano, detentrice del primato di gara con 31’23’’ dal 2023. La Gitonga lascia le redini della gara alla connazionale Abigael Chelangat (Atl. Libertas Unicusano Livorno), che ha esordito sulla distanza di recente a Muggia, conquistando il gradino di più alto del podio in 33’29”. Torna per migliorare il terzo posto dello scorso anno, conquistato con il crono di 37’16”, Barbara Vassallo (ASD Pol. Atl. Bagheria), in crescita, come dimostra il recente al personale sulla distanza con 36’23” a Valencia. Con lei la sorella gemella, Francesca Vassallo (ASD Pol. Atl. Bagheria), che vanta il crono di 36’46” ottenuto a Muggia pochi giorni fa, quando si è presentata al traguardo in terza posizione, davanti proprio alla sorella Barbara.

Michele Gamba, Direttore tecnico di gara: “Voglio ringraziare tutti, l’amministrazione, la Fidal e gli sponsor e, in particolare, Gelindo Bordin, che è riuscito ad entrare nel mito, un simbolo per lo sport italiano. Con questo evento Promorun si fa ambasciatrice di messaggi di inclusione, solidarietà. Dal punto di vista tecnico, quest’anno avremo grandissima qualità grazie all’etiope Muktar Edris e all’ugandese, vincitore dell’ultima edizione, Martin Kiprotich, entrambi avranno una lepre che li porterà fino al km 6 in 13’50”, obiettivo primato di gara”.

La T-shirt

Asd Promorun ha nel DNA tradizione di grande accoglienza, come prova l’attenzione ai dettagli nell’organizzazione degli eventi ma anche la presenza nel pacco gara di gadget ricercati.

Per tutti, la T-shirt tecnica Joma, un capo di alta qualità, adatto a tutti i tipi di allenamento, anche quelli più intensi, che al contempo unisce una nota di stile. Bianca, fresca e luminosa, sul fronte sul fronte raffigura il profilo del Magazzino 26 di Porto Vecchio - Porto Vivo impreziosito da note di colore verde, che richiamano il logo dell'evento, oltre ai loghi dei partner di gara.

La medaglia

Per tutti i finisher, la medaglia che tutti gli atleti giunti al traguardo potranno indossare con orgoglio, preziosa memoria delle emozioni di partecipazione all’evento. Nel rispetto dell’ambiente, la medaglia costituisce una risposta concreta al tema della sostenibilità ambientale, trattandosi di un oggetto prodotta da IFeelWood, realizzato in legno riciclato, ricavato da alberi caduti o da materiale raccolto durante la pulizia dei boschi o da processi biologici e rotativi di taglio degli alberi. Inoltre, il legno è dotato di certificati FSC e PEFC®, a garanzia che le piantagioni da cui proviene sono controllate e, infine, il colore usato per dipingere le medaglie è stampato con prodotti ad emissioni zero. Anche sulla medaglia è riportata la grafica della T-shirt, completata dal cordino abbinato, verde, in pendant con il logo della manifestazione.

Iscrizioni Corri Trieste e Non Competitiva Ten

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle 23:59 di domani, martedì 13 maggio o al numero massimo di 800 atleti. Cambio quota a slot. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi venerdì 16 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e sabato 17 maggio dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso Sala Riviera Starhotels Savoia Excelsior Palace (Riva del Mandracchio 4 Trieste, ingresso Via Boccardi) oltre che sabato 17 maggio dalle 16.00 alle 18.00 presso Porto Vecchio – Porto Vivo, area partenza.

Iscrizioni Family Run

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle 23:59 di domani, martedì 13 maggio o al raggiungimento di 1200 iscritti. Cambio quota a slot. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi venerdì 16 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e sabato 17 maggio dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso Sala Riviera Starhotels Savoia Excelsior Palace (Riva del Mandracchio 4 Trieste, ingresso Via Boccardi) oltre che sabato 17 maggio dalle 16.00 alle 17.30 presso Porto Vecchio – Porto Vivo, area partenza. Le iscrizioni sono gratuite per bambini e ragazzi fino ai 18 anni che avranno diritto al solo pettorale di gara e potranno acquistare la t-shirt ufficiale dell’evento, fino ad esaurimento scorte, al costo di € 7,00, quota che sarà interamente devoluta in beneficenza. Info: segreteria@promorun.it; info@promorun.it

Presenti in sala

Dr. Marco Bono, Vicepresidente Fondazione Burlo: “Ringrazio Promorun per avermi coinvolto e grazie a chi è intervenuto prima di me per aver messo a fuoco i temi fondamentali che ruotano intorno a questa manifestazione, frutto dell’impegno del territorio per la crescita di una sua eccellenza. Il frutto della ricerca e dell’innovazione del Burlo Garofolo ha rilevanza nazionale. Grazie a quanti, come aziende ed amministrazioni, hanno permesso all’evento di crescere e a noi di collaborare”.

Massimo Patriarca, Presidente Fidal FVG: “Ringrazio l’amico Michele Gamba per l’invito e per essere parte di una macchina che organizza sempre gare di qualità, che ci permette di distinguerci a livello nazionale. Avere con noi una leggenda come Gelindo Bordin e top runner sempre selezionati di altissimo livello è per noi un vanto. Apprezzo che la medaglia sia ecosostenibile e che Promorun metta in campo iniziative che tutelano l’ambiente, volte all’inclusione e alla solidarietà. Complimenti a tutti”.

Fausto Salvador, Presidente Fidal Trieste: “La gara è un’occasione per far conoscere il territorio e Trieste è una delle città più sportive d’Italia, un plauso ad amministrazione, partner e società sportive che riescono a creare questi eventi.”

Paolo Rosso, Presidente e AD di Rosso srl: “Lo sport come la vita è una sfida che ci mette alla prova ma che in cambio ci regala tanta soddisfazione e orgoglio per il risultato raggiunto. La nostra azienda nasce dalla famiglia, e come in ogni famiglia, gli adulti aiutano i più piccoli. Con questo spirito noi sosteniamo le attività sportive soprattutto quelle giovanili, perché lo sport insegna i valori più importanti della vita perché lo sport racchiude in unica soluzione la quotidianità di chi vuole ottenere dei risultati: impegno, sacrificio, determinazione, volontà, senso civico, rispetto di sé stessi e di chi ti sta vicino. Da anni infatti sosteniamo le realtà giovanili e non nell’ambito dello sport perché lo spirito di squadra e l’emozione della condivisione sono valori che portiamo quotidianamente anche a casa e sul posto di lavoro, e credo di parlare a nome di tutta l’azienda quando lo dico”, ha aggiunto. “Ritrovare queste qualità in un evento come la Corri Trieste, che ogni anno si impegna non solo di mettere in scena una manifestazione di qualità per lo sport, ma che è anche capace di potenziare la comunità di atleti e concittadini, che nel frattempo riscoprono e rivivono parti di città come il Porto Vecchio di Trieste, non può che spingerci in modo naturale a garantire il nostro contributo a suo sostegno. È un evento che va oltre la corsa: è una bella immagine di noi e della nostra città”, ha concluso.