HOKA presenta la nuova Bondi 9: l'ultima versione del suo amato modello ultra-ammortizzato

Bondi 9 offre il massimo dell'ammortizzazione per tutti

Le origini di HOKA sono radicate nel concetto di massima ammortizzazione, principio che ha ispirato la creazione della Bondi originale. Lanciata nel 2011, la Bondi è diventata in poco tempo la preferita dai runner, con il suo mix unico di ammortizzazione e comfort che ha fissato un nuovo standard fra gli amanti della corsa. Questa scarpa iconica non solo ha segnato una pietra miliare nell'evoluzione del marchio, ma ha anche confermato HOKA come leader nel settore delle calzature ad alte prestazioni.

Le Bondi 9 sono caratterizzate da una nuova intersuola in schiuma EVA applicata tramite un processo innovativo, che offre una corsa morbida e ammortizzata, divenuta sinonimo di Bondi. La schiuma è più leggera, più resistente e più dinamica, e conferisce una maggiore resistenza e comfort. Inoltre l'intersuola presenta geometrie rinnovate e un Active Foot Frame™ concentrato sul retropiede per migliorare il supporto e il controllo. Infine, 2 mm di altezza dello stack in più e un MetaRocker™ fluido garantiscono una corsa morbida e ammortizzata.

La tomaia strutturata in tessuto con traspirabilità variabile secondo le zone crea una sensazione più confortevole, mentre il nuovo collarino sagomato 3D offre una sensazione ancora più morbida e una calzata più comoda. La suola della Bondi 9 è rifinita in Durabrasion Rubber per proteggere le zone ad alta usura, assicurando trazione, passo dopo passo.

“La Bondi è stata la prima scarpa che ha introdotto nel mondo il concetto di scarpa da corsa su strada con massima ammortizzazione”, ha dichiarato Bekah Broe, Senior Director of Product for Performance Footwear di HOKA. “La nuova Bondi 9 rappresenta un passo in avanti nell'innovazione, con la sua ammortizzazione premium e soffice, che ribadisce l'impegno di HOKA affinché la corsa diventi più accessibile per tutti, confermando la Bondi come il modello più confortevole del marchio per i percorsi quotidiani”.

La campagna dedicata alla Bondi 9, “Everybody Bondi”, si ispira alla caratteristica principale della scarpa, il comfort, e al supporto che gli atleti trovano nella loro comunità di runner.

Attraverso lo sguardo collettivo sul prodotto e il contributo della community, “Everybody Bondi” mostra l’importanza della Bondi 9 nel garantire il massimo comfort e una maggiore resistenza per macinare chilometri ogni giorno. Il 15 gennaio HOKA lancia la Bondi 9 Week Challenge, un'iniziativa che invita i partecipanti a modificare le proprie abitudini di fitness e a intraprendere un percorso di 9 settimane.

Questa challenge supporterà e stimolerà i partecipanti a lasciarsi andare alla gioia del movimento, celebrare i progressi e unirsi alla più ampia community di runner. Per saperne di più sulla sfida e su come iscriversi, cliccate qui.

La nuova Bondi 9 è disponibile da oggi su HOKA.com e presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo.