Saucony® presenta la capsule collection Daikanyama

Saucony, brand globale leader nel performance running e nel lifestyle sportivo, presenta oggi la capsule collection Daikanyama, ispirata a uno dei quartieri di Tokyo più all’avanguardia in ambito design.



“Questa collezione interpreta la modernità discreta del quartiere di Daikanyama, a Tokyo”, ha dichiarato Brian Moore, Chief Product Officer di Saucony. “L’architettura della zona è caratterizzata da un’estetica brutalista, ammorbidita dal cemento ricoperto di edera e dall’acciaio segnato dal tempo, dove la natura si inserisce tra linee essenziali creando un equilibrio tra carattere industriale e bellezza discreta. È proprio da questo contrasto che nasce la collezione. Texture vissute e tonalità tenui danno vita a un’estetica retro-tech sofisticata, ispirata a uno degli angoli culturali più amati di Tokyo e progettata da Josh Fraser, ex residente della città.”



La collezione comprende cinque modelli che riflettono le diverse espressioni di Saucony, dal lifestyle al running performance: Kinvara 1, ProGrid Omni 9, ProGrid Guide 7, Endorphin Speed 5 e Endorphin Elite 3.