CRAI svela il gusto benessere senza togliere il piacere della tavola

Basta privazioni e sensi di colpa a tavola! CRAI , insegna italiana con oltre 50 anni di storia, presenta "Alimentazione e benessere. Nutrirsi bene per una vita sana e attiva" , il libro che vuole essere un vero e proprio manuale di felicità alimentare, una guida verso una routine salutare, che fa riscoprire il gusto autentico dei cibi che fanno bene. Il tutto, in linea con le nuove tendenze degli italiani, sempre più attenti al benessere fisico, da cui deriva quello psicologico. Dalle ricerche di settore emerge una consapevolezza ormai diffusa: la salute passa anche — e soprattutto — dalla tavola. Lo confermano i dati, che mostrano come un numero crescente di persone scelga alimenti salutari, riscoprendo ricette tradizionali e ingredienti semplici, proprio come facevano i nostri nonni.

Una tendenza che trova pieno supporto anche dal mondo scientifico: studi condotti dall’Istituto Superiore e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità confermano che una dieta varia, sana e ricca di frutta e verdura, aiuta a prevenire malattie e migliorare il benessere. "Alimentazione e benessere", realizzato da CRAI con la collaborazione di professionisti esperti, è una guida completa per creare piatti equilibrati e gustosi, fare il pieno di nutrienti essenziali e scoprire che mangiare sano può essere un vero piacere!

Ecco alcuni consigli pratici:

• Comporre il piatto con intelligenza, dividendolo idealmente in tre parti, una per i carboidrati integrali (pasta, riso, farro), una per le proteine (legumi, pesce, carne bianca) e una per le verdure (di tutti i colori!).

• Per fare il pieno di fibre è sufficiente iniziare il pasto con una porzione di verdura cruda o cotta. Le fibre aiutano a sentirsi sazi più a lungo e a controllare i livelli di zucchero nel sangue.

• Utilizzare olio extravergine d'oliva a crudo per condire le pietanze, evitando i grassi saturi (burro, formaggi grassi) e i grassi trans (presenti in molti prodotti confezionati) è un vero toccasana.

• L’idratazione è fondamentale e il suggerimento è bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno, da variare a piacimento con tisane e infusi non zuccherati.

• Mangiare lentamente e prestare attenzione ai segnali di fame e sazietà aiuta a non esagerare e a non saltare i pasti.

• Per il buonumore è importante concedersi uno strappo alla regola e non demonizzare i cibi preferiti. Regalarsi un piacere ogni tanto aiuta, ma senza esagerare.

• Abbinare una dieta sana a un'attività fisica regolare è un must. Bastano anche 30 minuti di camminata al giorno per migliorare la salute e il benessere generale.

Un capitolo speciale è dedicato poi a chi ama tenersi in forma, con i suggerimenti di Gianfranco Mione, Campione internazionale e fondatore di PPRTEAM (uno dei team sportivi più conosciuti e prestigiosi nel triathlon a livello internazionale) per sportivi, atleti (della domenica) e amanti del movimento.

Eccone alcuni:

• Prima dell'allenamento: "Fare il pieno di carboidrati complessi, come una porzione di pasta integrale o una banana, per avere l'energia giusta per affrontare lo sforzo fisico."

• Durante l'allenamento: "Non dimenticare l’idratazione! Portare una borraccia d'acqua e bere regolarmente, soprattutto se si pratica attività fisica intensa o di lunga durata."

• Dopo l'allenamento: "Entro 30-60 minuti dalla fine dell'attività fisica, consumare uno spuntino ricco di proteine e carboidrati, come uno yogurt greco con frutta fresca o un panino integrale con prosciutto e verdure. Per aiutare i muscoli a recuperare più velocemente."

• Per gli atleti: "Per chi si allena intensamente, da valutare l'integrazione con aminoacidi ramificati (BCAA) e creatina, sotto la supervisione di un professionista, per migliorare la performance e favorire la crescita muscolare."

"Alimentazione e benessere" è disponibile nei punti vendita CRAI a soli 1.99 Euro, oltre che nelle librerie e online al prezzo di 5 Euro. Un piccolo investimento per un grande cambiamento, alla portata di tutti.

CRAI Sport

Questa linea nasce dall'unione dell'esperienza di PPRTEAM,unasquadrasportivatralepiùconosciutee prestigiose nel panorama internazionale del triathlon con oltre vent'anni di storia, e dalla consulenza del Professor Francesco Saverio Dioguardi, una delle massime autorità a livello internazionale nello studio delmetabolismoedelleterapienutrizionali. Una gamma completa di prodotti, dalle barrette proteiche, alla polvere reidratante, fino al gel energetico, specificamente formulati per ottimizzare le performance atletiche in ogni fase: preparazione, attivitàerecupero.Disponibiliindiversigustieformati persoddisfareleesigenzeditutti. Grazie a un mix diproteine, carboidrati e altri nutrienti essenziali, forniscono ciò di cui i muscoli hanno bisogno per sostenere uno sforzo prolungato, dare energiaoperrecuperaredopounallenamentointenso.

CRAI Proteico

CRAI Proteico offre un modo semplice e gustoso per aumentarel'apportoproteico,senzarinunciarealpiacere della tavola. I prodotti sono formulati con ingredienti di alta qualità e sono pensati per essere consumati in diversi momenti della giornata, dalla colazione allo spuntino, fino alla cena. La linea è adatta a chiunque desideriintegrare le proteinenellapropriaalimentazione quotidiana, non solo per gli sportivi, ma anche per chi segue uno stile di vita sano e attivo e vuole prendersi curadelpropriobenessere.

CRAI Vitamina D3

CRAI porta in tavola una linea innovativa di prodotti addizionati di Vitamina D, essenziale per la salute delle ossa e del sistema immunitario. Il primo prodotto già disponibile è la bevanda all'avena: un vero concentrato di benessere con una ricetta studiata con esperti per garantire un apporto efficace e sicuro, un gusto piacevole e una consistenza vellutata, per una pausa rigenerante che aiuta a prendersi cura di sé stessi con un semplice gesto quotidiano. Prossimamente, la linea siarricchiràconibiscotti.