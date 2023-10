Cosa fare, come recuperare e quando ricominciare a correre dopo una maratona?

42,195 infiniti ed fantastici chilometri, il fisico che dà tutto, le gambe che reggono fino in fondo, fino all'ultimo metro, il cuore che pompa e si stringe nel petto dall'emozione, le lacrime che iniziano a scendere , la testa che dice 'sì, ce la fai, laggiù è il traguardo'. Questa è la maratona, questa è la distanza regina , la gara delle gare. Non importa dove: Roma con Run Rome The Marathon , oppure Firenze, Venezia, Verona, stupende città italiane oppure le blasonate estere da New York a Boston, da Chicago a Londra, da Berlino a Parigi. O Tokyo. Oppure chissà quale altra, l'importante è tagliare il traguardo dopo mesi e mesi di allenamento che hanno portato il fisico a prepararsi ma anche a consumarsi, soprattutto nel giorno gara, nella prestazione massima, nella 'recita finale', perchè la verità è una soltanto: il giorno della gara si va solo a ritirare la medaglia. La maratona l'hai corsa, preparata, sognata, studiata per mesi interi.

Ma come recuperare dopo? Quando iniziare a correre ancora? Come sempre ci viene in soccorso Salvatore Paci, coach Fidal e anche lui maratoneta di grande esperienza.

Coach Paci, negli ultimi incontri abbiamo parlato di maratona ma…cosa dobbiamo fare dopo averne corsa una?

L'allenamento nel mese successivo a una maratona è fondamentale per il recupero fisico e il mantenimento della forma fisica. Innanzitutto dobbiamo considerare il riposo attivo: Nelle prime fasi dopo aver completato una maratona, è importante dare al corpo il tempo di recuperare adeguatamente. Bisognerebbe evitare di impegnarsi in attività ad alta intensità, come la corsa o allenamenti intensi. Tuttavia, è valida anche l'opzione di un riposo attivo, che può risultare benefico. Si può optare per passeggiate leggere o eseguire esercizi di stretching per mantenere una buona circolazione sanguigna e prevenire la rigidità muscolare.

E per quanto riguarda la nutrizione e l’idratazione?

Bisogna proseguire con una dieta che sia nutriente ed equilibrata. Assicurarsi di ripristinare in modo adeguato i nutrienti e l'idratazione persi durante la partecipazione alla maratona. Elementi come le proteine, i carboidrati e gli antiossidanti rivestono un ruolo particolarmente cruciale nel favorire il recupero muscolare e nel sostenere il sistema immunitario.

Bisogna fare massaggi e terapie fisiche?

Se possibile, bisognerebbe farsi praticare un massaggio sportivo o altre terapie fisiche per alleviare la tensione muscolare e migliorare la circolazione sanguigna.

Quando si può ricominciare a correre e ad allenarsi?

Dopo aver concesso al corpo alcuni giorni di meritato riposo, è possibile iniziare gradualmente una fase di allenamento a bassa intensità. Questo potrebbe includere brevi e leggere sessioni di corsa o ciclismo. L'obiettivo principale è mantenersi attivi per stimolare la circolazione sanguigna e promuovere il recupero muscolare, evitando al contempo di mettere eccessiva pressione sui muscoli.

Lavori di forza ne dobbiamo fare?

Più che altro rafforzamento muscolare e flessibilità: dunque esercizi di rafforzamento muscolare per mantenere la forza e la stabilità del corpo. Il lavoro sulla flessibilità può aiutare a prevenire infortuni e migliorare la mobilità articolare.

È di fondamentale importanza prestare attenzione ai segnali del corpo e evitare di forzare gli allenamenti. Se si percepisce dolore o una stanchezza eccessiva, è cruciale fermarsi e concedere al corpo il tempo necessario per recuperare.

Si può già pensare alla maratona successiva?

Bisogna pianificare a lungo termine: utilizzare il mese successivo alla maratona per pianificare gli obiettivi futuri, se si vuole partecipare ad altre gare o se si vuole concentrare su nuovi obiettivi di allenamento.

Proprio perché bisogna mantenere la motivazione, dopo aver partecipato a un evento di grande portata come una maratona, è possibile che si possa sentire una sorta di "senso di vuoto". Per mantenere alta la motivazione, è consigliabile fissare nuovi obiettivi e pianificare la tua prossima sfida.

Dunque quando si riprende a fare attività ad alta intensità?

Con una ripresa graduale: bisogna aumentare gradualmente la distanza e l'intensità degli allenamenti nel corso delle settimane successive, per evitare il rischio di infortuni.

Fai da te o seguiti da un professionista?

Chi ha problemi di recupero o ha bisogno di una guida più specifica, deve considerare di consultare un allenatore professionista o uno specialista in medicina sportiva.

