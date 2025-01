Allenamenti di Run Rome The Marathon sulla pista dello Stadio Olimpico

Grandi e importanti sono anche gli allenamenti collettivi ufficiali, i GET READY che questo sabato 11 gennaio vivranno una giornata speciale: si correrà anche sulla pista dello Stadio Olimpico.

Il ritrovo è fissato al Parco Sportivo del Foro Italico, con ingresso lato Stadio dei Marmi (via Costantino Nigra), alle ore 8.45 e start della corsa alle 9.30.

L'allenamento

A poco più di due mesi da Run Rome The Marathon (16 marzo) è tempo di iniziare a mettere chilometri nelle gambe, dunque in programma 20 km (5 giri da 4 km) a tutti i ritmi: da 4’ a km a 8’ a km fino al fitwalking (3 velocità), condotti dai pacer gladiatori ufficiali di Run Rome The Marathon e dal coach ufficiale Marco Caponeri.

Gli ospiti

Get Ready coordinati da Federica Romano già responsabile anche dei Pacer ufficiali di gara. Sabato presenti ospiti speciali al via di questo GET READY, grandi amici di Run Rome The Marathon:

Annalisa Minetti: cantautrice, modella e atleta paralimpica vincitrice della medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Londra del 2012 e più volte pacer ufficiale della Run Rome The Marathon.

Vi sarà anche Franca Fiacconi, ex maratoneta azzurra, vincitrice in carriera di tante gare e tante maratone. Il suo anno magico il 1998 con la vittoria in primavera della Maratona di Roma e in autunno della Maratona di New York, unica donna italiana a riuscire in questa grande impresa.

Immancabile quando si parla di corsa a Roma, il mitico 'Re' degli ultramaratoneti Giorgio Calcaterra: ultramaratoneta e maratoneta italiano, tre volte campione del mondo della 100 km e vincitore per 12 volte consecutive della 100 km del Passatore

Altra 'special guest' Peppa Randazzo: maratoneta e Abbott 6 stars finisher, amica di tutti noi podisti amatori e testimonial del progetto dedicato a tutte le donne di Run Rome The Marathon: "ROME IS WOMAN". Peppa ci parlerà della sua battaglia contro il cancro e di come il suo mindset sportivo l'abbia aiutata a superare i difficili mesi della cura.

Presente un'altra campionessa, parliamo di Lucilla Andreucci, anche lei ex maratoneta azzurra e oggi coordinatrice del progetto Rome is Woman insieme al Corriere dello Sport.

Iscrizioni Get Ready:

Registrazione gratuita ma obbligatoria al link sulla pagina GET READY nel sito ufficiale della maratona www.runromethemarathon.com

Info: training@runromethemarathon.com