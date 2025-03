Maratona di Roma tra le prime 10 maratone del mondo. La classifica

ROMA - E’ stata un autentico successo l’Acea Run Rome The Marathon di domenica 16 marzo. Sono migliaia gli attestati di stima che arrivano dai partecipanti, dagli sponsor, dalle Istituzioni coinvolte, dai cittadini romani che sono sempre più fieri che nella Capitale vi sia finalmente una delle più grandi maratone del mondo. Maratona di Roma, ormai soprannominata la maratona dei record, è diventata definitivamente ‘grande’, con i suoi 50mila partecipanti nell’intero evento: 20mila persone per l’Acea Water Fun Run, 4mila per la staffetta solidale Acea Run4Rome ed infine 28mila iscritti alla maratona ufficiale agonistica da 42,195km Acea Run Rome The Marathon.

Il numero di arrivati alla maratona di Roma

Alla maratona da 28mila iscritti, di cui 18mila stranieri provenienti da 127 nazioni, sono arrivati al traguardo, per la prima volta fissato al Circo Massimo, ufficialmente 21.910 runner. Un numero impressionante, circa il 50% in più rispetto al già record di arrivati fissato nell’edizione 2024 quando furono ‘solo’ 15.300.

Oggi questi 21.910 atleti al traguardo inseriscono l’Acea Run Rome The Marathon al decimo posto, dunque ufficialmente nella TOP TEN, nella classifica per numero di arrivati delle maratone di tutto il mondo.

Decimi al mondo, un traguardo sognato, ma comunque voluto e cercato dagli organizzatori, un team di professionisti facenti capo a quattro aziende: Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle. Con grande caparbietà e professionalità hanno lavorato in questi ultimi cinque anni con un solo grande obiettivo: rendere grande la maratona di Roma e portala dove realmente deve stare: tra le più grandi maratone del globo.

La classifica mondiale

Nella classifica mondiale delle maratone per numero di atleti al traguardo al primo posto c’è la mitica maratona di New York con 55mila finisher, segue al secondo posto Parigi con 54mila e terzo gradino del podio per Berlino sempre con 54mila persone.

Davanti a Roma, sempre con oltre 50mila partecipanti, vi sono Londra e Chicago, mentre dal 6° posto in poi si scende nell’ordine dei 30mila. Troviamo dunque Tokyo Marathon, Osaka, Valencia (28.473 finisher) e Boston, ultima delle Major Marathon, con circa 25mila runner che hanno tagliato il traguardo.

Quindi ecco Roma al 10° posto davanti a Manchester, Barcellona, Los Angeles, Sydney, Kobe, Honolulu (4^ maratona degli Stati Uniti per numero partecipanti), Dublino, Rotterdam, Atene e Amsterdam in 20^ posizione con 16.763 finisher nell’ultima edizione.

Roma 22 marzo 2026

La prossima edizione della Run Rome The Marathon sarà domenica 22 marzo 2026, sono già migliaia gli iscritti che hanno approfittato in questi giorni della tariffa promozionale d’apertura iscrizioni. Negli uffici romani già si sta lavorando per costruire qualcosa di epico e di altamente emozionale così come accaduto in questi cinque anni. Ricordate le Frecce Tricolore? La partenza all’Alba ore 6.45 nel settembre 2021? La festa per l’edizione 2026 è già iniziata...