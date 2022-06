Mondiali di scherma 2022, i convocati azzurri: rientra Samele

Archiviati con un bottino record di 14 medaglie - di cui 4 d'oro - e la vittoria nel medagliere per nazioni gli Europei di Antalya, la scherma italiana fa rotta verso i Campionati del Mondo 2022 che si disputeranno al Cairo, in Egitto. Sono 25 in tutto gli atleti azzurri convocati dai responsabili d'arma Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò per la spada che rappresenteranno il Tricolore nella kermesse iridata in programma dal 15 al 23 luglio. I Commissari tecnici delle tre armi hanno confermato in blocco i protagonisti dell'avventura continentale in Turchia, con il rientro dello sciabolatore Luigi Samele che aveva dovuto dare forfait all'ultimo momento in occasione dell'Europeo. L'Italia al Mondiale del Cairo presenterà quattro atleti per ciascuna specialità, che parteciperanno sia alle gare individuali che a quelle a squadre, con una riserva in patria e una sola eccezione, anche in questo caso come avvenuto ad Antalya, nel fioretto maschile dove ci sarà una staffetta: soltanto per l'individuale, infatti, il CT Stefano Cerioni ha scelto Giorgio Avola, medaglia di bronzo ai recenti Europei, mentre il quarto tiratore nella prova a squadre sarà Guillaume Bianchi.