Arianna Errigo, incubo e rinascita: dall'aborto all'attesa dei due gemelli

Cicogna in volo per Arianna Errigo . La nota schermitrice ha annunciato su Instagram di essere incinta. Ha postato lo scatto di un'ecografia che ritrae i gemelli che aspetta. "Il 2023 ci regalerà una grande gioia! Tra poco saremo in quattro e non vediamo l’ora. La cicogna avrà un bel da fare…e anche noi!!!", ha scritto la 34enne. Tra gli hashtag utilizzati dalla sportiva anche quello #settimomese . Il parto è dunque previsto il prossimo marzo. Ha inoltre precisato che i nascituri saranno un maschietto e una femminuccia.

La vita privata di Arianna Errigo

Arianna Errigo è sposata dal 2019 con il fiorettista nonché suo allenatore Luca Simoncelli. Le nozze sono state celebrate presso il castello di Santa Severa, a Santa Marinella (a una cinquantina di chilometri di Roma), alla presenza di tanti atleti tra cui Aldo Montano e Alice Volpi. La coppia ha dovuto fare i conti con un aborto spontaneo, come raccontato dalla Errigo a Diva e Donna: "Luca lo desiderava da prima di me ma non è stato per niente facile. Dopo i Giochi ero rimasta incinta, ma ho avuto un aborto spontaneo, al terzo mese".

L'aborto di Arianna Errigo

"Ora so che capita a tante donne - ha aggiunto Arianna Errigo - è quasi un fenomeno fisiologico, ma quando ti succede resti spaesata, non hai strumenti per gestire tutto quel dolore, ti senti sbagliata, incapace. Ci sono ancora troppi tabù sul tema e non aiutano le donne a superare un momento comunque difficile e doloroso. Io poi ero stata molto male in quella gravidanza: nausee, vomito, stanchezza oltre il dovuto, poi l'aborto e un principio di depressione. E nessuno ti spiega che anche quello può capitare per via degli ormoni. Cosa mi ha aiutato? Tornare in palestra".