Bebe Vio torna in pedana: "Sarò ancora in grado?"

Diciannove mesi dopo l'ultima gara di Tokyo, Bebe Vio torna in pedana. L'atleta azzurra sarà tra le protagoniste della tappa italiana della Coppa del Mondo di scherma paralimpica, a Pisa. "Sono molto emozionata per quest'ennesima ripartenza. Certo, è strano: tiro di scherma da quando ho cinque anni, ho partecipato a molte tappe di Coppa del Mondo, Europei, Mondiali, Paralimpiadi, eppure in questi giorni mi sento agitata. Questa lunga assenza dalle pedane mi riempie di dubbi e di paure: sarò pronta per la gara? Sarò ancora in grado di tirare ad alto livello? Oltre alle mie storiche avversarie, quante nuove atlete ci saranno pronte a sfidarci?".

"Tutto questo mi mancava"

Per la campionessa azzurra la sensazione sarà "strana, ma bellissima. Da un lato mi stressa, dall'altro mi spinge a dare il massimo, durante la preparazione e negli allenamenti. E mi rende felice: tutto questo mi mancava". Un'attesa frenetica, ricordando che "dopo le Paralimpiadi di Tokyo nel 2021, le mie ultime gare, non sono più riuscita ad allenarmi con costanza e a competere, a causa di qualche problema fisico e per i molti impegni di studio, vorrei laurearmi entro maggio, così da potermi poi dedicare a tempo pieno alle qualifiche per Parigi 2024. Mi mancavano la fatica e il sudore, i miei fantastici compagni di squadra, i preparatori e i maestri e soprattutto l'adrenalina, che comincia finalmente a scorrere di nuovo nelle mie vene - chiosa Bebe Vio -. Sento la tensione che sale, il corpo che comincia a fremere, la testa che ormai è focalizzata solo sulla gara e so che presto il mio cuore batterà di nuovo all'impazzata mentre salirò sulla mia carrozzina in pedana. Non vedo l'ora di iniziare...".