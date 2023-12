Edoardo Giordan: "I miei amori? La sciabola e la Roma"

A vent’anni una diagnosi sbagliata può letteralmente stravolgerti la vita . È quanto capitato ad Edoardo Giordan dieci anni fa, portandolo ad infilarsi nel tunnel dell’irrimediabile amputazione della gamba destra . Basta nuoto, basta calcio. Per vedere la luce serviva la forza di volontà che il ragazzo romano ha saputo trovare dentro sé stesso: riscrivendo la sua storia sempre dentro lo sport, nella scherma . E facendolo da protagonista assoluto, con i colori delle Fiamme Oro addosso - il gruppo sportivo della Polizia di Stato - e il maestro Marco Ciari , che è anche ct della sciabola paralimpica. Tra i Giochi di Tokyo e quelli di Parigi all’orizzonte . In mezzo titoli italiani, ori in Coppa del Mondo, il bronzo al Mondiale di Terni. Giordan nel cuore ha la sciabola e la Roma .

Due amori, giusto definirli così?

«Assolutamente sì. Tiro anche di spada, ma la sciabola è quella che mi rappresenta meglio caratterialmente. E la Roma mi scorre nel sangue. Ricordo la partita della scintilla come fossi oggi: la Supercoppa del 2001, con papà e mamma allo stadio, 3-0 per noi, Candela, Montella e Totti. Mi sono innamorato lì».

Allora proviamo a snocciolare la formazione del cuore...

«Mica facile, provo. Alisson, Cafu, Samuel, Aldair, Candela, a metà campo Bruno Conti, De Rossi e Nainggolan, un altro dei miei idoli. In attacco Totti, Batistuta e Cassano. Un po’ offensiva... Vedete, già ho dovuto far fuori il mio idolo per affinità nel ruolo, Mexes».

Mexes? E come è nata?

«Anche io con Torrimpietra, Maccarese e Aranova, ero difensore centrale: il suo modo di giocare mi faceva impazzire».

C’è un podio degli allenatori vissuti da tifoso?

«Mourinho sul gradino più alto: due finali europee non le avevo mai viste. Spalletti ha fatto giocare la Roma in modo spettacolare e uno dei trionfi indelebili è quello al Santiago Bernabeu nel 2008. Terzo Capello per lo scudetto del 2001 che però ricordo poco. Ero piccolo, in mente ho solo la festa che durò un anno anche a casa mia».

E un giorno comparve Totti...

«Mamma mia. Roma-Chelsea di Champions 3-0, ottobre 2017. Andai allo stadio con Bebe (Vio, ndc), lei ha salutato Francesco e me lo ha presentato: non sapevo che dire, il capitano è il capitano, ha rifiutato gloria e soldi per la Roma. Lui è sopra tutti».

Conference e Europa League. Due finali vissute come?

«La Conference a casa di amici e poi al Circo Massimo nella bolgia. A Budapest non ho resistito, sono andato in macchina: bello e terribile, per come è finita».

Resta rabbia per quella diagnosi sbagliata?

«La risposta vera? No. Sono felice. Ero uno po’ scapestrato. La scherma e le Fiamme Oro mi hanno dato una dimensione in cui mi sento realizzato. Ora preparo un’altra sfida personale: devo battere Gilliver, l’unico che resta da superare: è inglese, ce lo stiamo studiando. Ci riuscirò».

Il simbolo di questa Roma?

«Lukaku: come la tocca fa gol».