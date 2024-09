Arianna Errigo si ritira o pensa a Los Angeles: "Vorrei provare ad esserci"

Ogni cosa ha il suo tempo. Le vacanze al mare dopo tanta fatica, l'Olimpiade da mamma, l'emozione di portare la bandiera durante la Cerimonia d'apertura, l'argento vinto con le compagne di fioretto . Persino la decisione sul suo futuro arriverà al momento giusto: va bene programmare, ma per ciascun bivio serve prima costruire la strada e quattro anni sono tanti (spoiler: neanche troppi). Arianna Errigo non ha alcuna voglia di farsi travolgere dalla frenesia : basta carichi sulle spalle – fatta eccezione per il dolce peso dei gemelli Mirea e Stefano – e con le imposizioni. A riempire tutto lo spazio c'è la leggerezza. Che, scriveva Italo Calvino, "si associa con la precisione e la determinazione".

Partiamo dalla fine: le vacanze

«Prima il mare della Calabria, poi quello di Sabaudia. Riposo zero, con due bambini piccoli, ma testa libera. È lunga questa estate pazzesca».

L'investitura come portabandiera e la quarta Olimpiade, questa volta da mamma.

«E tutto quello che c'è stato prima. La nascita dei gemelli, tornare a essere un'atleta di livello, le difficoltà nel quotidiano. È stato bellissimo condividere tutto con la mia famiglia».

Facciamo il gioco del prima e dopo.

«L'Olimpiade senza i bimbi è un'altra cosa. Spegni il cervello mentre gli altri ti organizzano la vita e l'unico tuo pensiero è salire in pedana. Dopo... sei tu che devi organizzare per tutti, preoccuparti di cento cose. Ma quando ho visto entrare i miei figli al Villaggio, mi sono emozionata tantissimo».

Imprevisti?

«Tantissimi. A cominciare dagli spostamenti dentro Parigi, difficili per le misure di sicurezza, e poi alla vigilia della gara a squadre ai miei bimbi è venuta la febbre. Ecco, l'unico dispiacere è non averli potuti vedere nelle giornate di gara».

Una lezione imparata a Parigi?

«Vivere con leggerezza. A 36 anni non mi andava più di essere ossessionata dal risultato, e oggi credo che non sarebbe stato neanche giusto. La scherma è la mia vita, ma non è più tutta la mia vita. Certo che avrei voluto vincere l'oro nell'individuale, mi manca, ma non è una gara a definire ciò che sono».

Molti altri atleti hanno cambiato prospettiva.

«Ognuno deve vivere come vuole. Non c'è giusto o sbagliato, tutti meritano rispetto e non è più possibile criticare dall'argento in giù. In tanti mi hanno scritto – come Antonella Palmisano – e mi hanno fatto notare che se l'asticella si è spostata è stato anche grazie alle mie dichiarazioni: ne sono felice e orgogliosa».

Il 23 settembre si torna al Quirinale per riconsegnare la bandiera: il discorso è già pronto?

«No, ma questo è un tema che sicuramente sarà affrontato, anche grazie alla volontà del presidente Mattarella di invitare chi ha sfiorato il podio. Quanto a me, sicuramente uscirà una lacrimuccia, si chiuderà un periodo che porterò sempre dentro di me».

È l'ultima grande emozione?

«Un'Olimpiade è una botta di adrenalina incredibile. All'inizio pensi anche di non farcela, sopraffatta da mille sensazioni, ma appena finisce ne vorresti subito fare un'altra».

Quindi Los Angeles 2028?

«Colleghi e amici mi incoraggiano e mi fa un piacere enorme. Da atleta lo vorrei tantissimo, ma i miei figli sono la mia priorità, non so come cambierà la mia vita da mamma. Ragionerò anno dopo anno e se ci saranno le condizioni vorrei esserci».