Di Francisca torna a parlare del rapporto con Vezzali: “Mi detesta da quando l’ho battuta”

ROMA - “Facciamo pace?”. “No, umanamente non sei il massimo”. La lite tra Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca appare infinita. Dal palco dei 70 anni delle Fiamme Oro all’intervista rilasciata da Elisa a Oggi. Il litigio continua: “La verità è che abbiamo due forti personalità. Le ho offerto di far pace e lei poteva anche dire sul palco “ok va bene” e poi continuare a pensare di me ciò che vuole”, racconta Di Francisca.

Di Francisca e la lite con Valentina Vezzali

“Siamo entrambe poliziotte, pratichiamo lo stesso sport. L’ho fatto per distendere il clima e per dirci “ciao” in corridoio quando ci incontriamo. Neanche ci salutiamo e per questo ho ritenuto giusto provarci. Intendiamoci, lei è una leggenda, ha vinto tantissimo. Ma quando la batti diventi la sua nemica numero uno e iniziano rapporti tesi anche fuori dalla pedana. È successo ai Mondiali di Antalya del 2009, ai campionati italiani a Siracusa nel 2010, a un Europeo del 2011 a Sheffield e anche dopo. Lì sono nati i dissapori. Altre colleghe che l’hanno battuta, e delle quali ha detto di tutti i colori, sono state zitte. Io no”.