Europei Under 23: Lombardi medaglia d’oro nel fioretto, Caforio argento nella spada

TALLINN (ESTONIA) - È pioggia di medaglie per l’ Italia ai Campionati Europei Under 23 di Tallinn . Giulio Lombardi fa suonare per la seconda volta in due giorni l’Inno di Mameli conquistando il titolo continentale di fioretto maschile , in una gara in cui luccica anche il bronzo di Damiano Di Veroli . Ma non finisce qui: Gaia Caforio conquista una splendida medaglia d’argento nella spada femminile, andando a una sola stoccata dal trionfo-bis a un anno di distanza dalla vittoria di Antalya 2024. La quarta medaglia italiana di giornata la firma un super Cosimo Bertini , bronzo nella sciabola maschile e che prosegue il suo momento magico dopo essersi laureato appena pochi giorni fa a Wuxi campione mondiale Under 20.

Fiorettisti d'oro e di bronzo

Marcia in parallelo fino alla “zona medaglie” per Giulio Lombardi e Damiano Di Veroli. Nel turno da 32 il toscano delle Fiamme Gialle ha battuto l’ucraino Korzhovoi (15-4) mentre il romano delle Fiamme Oro si è imposto nel derby prematuramente proposto dal tabellone contro Tommaso Martini (15-13). Negli ottavi Lombardi ha superato (15-5) il transalpino Spichiger mentre Di Veroli ha eliminato (15-13) l’israeliano Haviv. La certezza del podio è arrivata con le vittorie di Giulio sullo svedese Broberg (15-6) e di Damiano all’ultima stoccata contro il tedesco Kappus (15-14). In semifinale si è consumata la sfida tutta azzurra in cui Lombardi ha battuto per 15-13 Di Veroli, che ha chiuso così al terzo posto e con al collo una preziosa e meritata medaglia di bronzo. Giulio Lombardi, invece, anche in finale ha dominato fin dalle prime battute imponendosi con il risultato di 15-8 contro il transalpino Anane e conquistando così il titolo europeo Under 23 per la seconda volta dopo Budapest 2023, confermandosi ancora una volta sul podio continentale della categoria a dodici mesi di distanza dal bronzo di Antalya 2024. Stop agli ottavi di finale, invece, per Mattia De Cristofaro che ha concluso al 9° posto, 17^ posizione per Tommaso Martini.

Spada d'argento

Nella gara delle spadiste, che affrontava da campionessa europea Under 23 uscente, Gaia Caforio, numero 5 del tabellone dopo i gironi, ha debuttato superando con il punteggio di 15-9 contro l’israeliana Yizhaki. Negli ottavi di finale la torinese dell’Aeronautica Militare ha battuto nel derby azzurro Vera Perini con il risultato di 15-7. Nei quarti, contro la tedesca Zittel, Gaia ha ipotecato la medaglia imponendosi per 15-8. In semifinale la piemontese classe 2003 ha dominato l’incontro con l’ungherese Gachalyi, battendola 15-7 e staccando così il pass per la finale. Solo la “priorità” ha tolto all’azzurra il bis d’oro continentale: è stata infatti l’ucraina Maksymenko a festeggiare per il verdetto di 12-11 che ha decretato per Gaia Caforio una comunque splendida medaglia d’argento. E per l’Italia della spada femminile il bottino poteva essere ancor più ricco: stop nei quarti, infatti, per Lucrezia Paulis e Carola Maccagno, fermate nel match per il podio rispettivamente dalla vincitrice Maksymenko e dall’ungherese Gachalyi. A un passo dalla medaglia, dunque, sia Paulis 5^ classificata, che Maccagno, in 7^ posizione, mentre ha chiuso 11^ Vera Perini.

Sciabola di bronzo

Terzo gradino del podio nella sciabola maschile per Cosimo Bertini. Numero 1 dopo la fase a gironi, il livornese nel suo primo match di giornata ha superato per 15-10 il bulgaro Pelov. Negli ottavi di finale, il campione del mondo Under 20 di Wuxi ha avuto la meglio sul francese Berger con il risultato di 15-14 entrando tra i migliori otto. Nei quarti di finale Bertini ha vinto, controllandolo fin dai primi istanti, il match contro l’ungherese Pech per 15-7 centrando la zona medaglie. Lo stop per lo sciabolatore del Fides è arrivato contro il polacco Denkiewicz all’ultimo respiro, con il punteggio di 15-14, sancendo la medaglia di bronzo per Cosimo Bertini. Stop negli ottavi di finale per Marco Mastrullo che ha chiuso al 12° posto. A seguire, 18° Edoardo Cantini e 37° Antonio Tallarico.

Ora tocca alle squadre

Ai Campionati Europei Under 23 di Tallinn, dopo le gare individuali, l’Italia è a quota sette medaglie (2 ori, 1 argento e 4 bronzi) e domani cominciano le gare a squadre. Nella spada maschile il quartetto azzurro sarà composto da Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Simone Mencarelli e Nicolò Del Contrasto. Nel fioretto femminile, invece, in pedana Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Giulia Amore e Irene Bertini. Nella sciabola femminile il team italiano sarà formato da Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi e Manuela Spica.