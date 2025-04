Europei Under 23: oro, argento e bronzo per l'Italia nelle prime gare a squadre di Tallin

TALLINN – Tre, per l’Italia, è il numero perfetto. Tre medaglie in tre gare nella giornata numero tre dei Campionati Europei Under 23 di Tallinn. Nel sabato che apriva il programma delle competizioni a squadre, nella kermesse continentale in Estonia, la spedizione azzurra ha conquistato un oro con le fiorettiste, un argento con le sciabolatrici e un bronzo con gli spadisti. Un’altra prova di forza per il gruppo guidato dal Capo delegazione Federico Vismara, in tutte le armi: il team di fioretto femminile (con Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis) si è laureato campione d’Europa, dominando in finale la Francia, mentre per due sole stoccate – nell’ultimo atto, sempre contro le transalpine – ha chiuso al secondo posto la formazione di sciabola femminile (Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi e Manuela Spica); infine è salita sul terzo gradino del podio la squadra di spada maschile (Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Simone Mencarelli e Nicolò Del Contrasto), riscattando – ancora in un match con i francesi, stavolta per il bronzo – il ko subito in semifinale per mano di Israele.

Fiorettiste d'oro

La giornata trionfale del quartetto azzurro del fioretto femminile è iniziata con la vittoria nei quarti di finale su Israele per 45-27. Il team seguito a fondo pedana dalla maestra Serena Pivotti è poi imposto nettamente anche sulla Polonia, con il risultato di 45-30, ottenendo così il pass per la finalissima. Nell’atto conclusivo l’Italia ha battuto con il punteggio di 45-36 la Francia, salendo sul tetto d’Europa e confermando il successo di Antalya 2024. Un oro firmato da Giulia Amore, al bis dopo il titolo nell’individuale, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis e Irene Bertini.

Sciabolatrici d'argento

Secondo gradino del podio per la sciabola femminile. Il quartetto composto da Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi e Manuela Spica è entrato in gara nei quarti di finale dove ha battuto 45-37 la Bulgaria. La squadra guidata dai maestri Marco Ciari e Cristiano Imparato in semifinale ha superato per 45-43 l’Ucraina, dopo un incontro di grande autorità. Nell’ultimo atto l’Italia ci ha provato sino alla fine ma si è dovuta arrendere solamente per due stoccate in finale alla Francia (45-43) conquistando così la medaglia d’argento.

Spadisti di bronzo

Terzo posto, infine, per la squadra italiana di spada maschile. Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Simone Mencarelli e Nicolò Del Contrasto hanno esordito negli ottavi di finale battendo per 32-29 la Germania. Nei quarti l’Italia ha interpretato al meglio il match con l’Ucraina, vincendo con il punteggio di 45-34. In semifinale è arrivato lo stop contro Israele, impostasi 45-34. Gli azzurri seguiti a fondo pedana dal maestro Maurizio Mencarelli si sono però immediatamente ricompattati, dominando la finale per il bronzo contro la Francia, battuta 45-25, e salendo così sul terzo gradino del podio.

Le ultime prove

Domani i Campionati Europei Under 23 di Tallinn vivranno l’ultima giornata, a cui l’Italia arriva in doppia cifra nel Medagliere con le sue dieci medaglie fin qui conquistate (3 ori, 2 argento e 5 bronzi). Nella domenica estone la kermesse continentale si chiuderà con tre gare a squadre. Nel fioretto maschile il quartetto italiano sarà composto da Mattia De Cristofaro, Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi e Tommaso Martini ed entrerà in scena nei quarti contro la vincente di Israele-Spagna. Sempre dai quarti inizierà la prova della spada femminile: Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Vera Perini affronteranno una tra Lituania ed Estonia. L’ultima gara di giornata sarà quella della sciabola maschile: il quartetto azzurro formato da Cosimo Bertini, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo e Antonio Tallarico se la vedrà contro la vincente tra Israele e Spagna nei quarti di finale.

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23 FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE – Tallinn (Estonia), 26 aprile 2025

Classifica (11): 1. ITALIA (Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Giulia Amore, Irene Bertini), 2. Francia, 3. Ucraina, 4. Polonia

Finale

ITALIA b. Francia 45-36

Semifinali

ITALIA b. Polonia 45-30

Quarti di finale

ITALIA b. Israele 45-27

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23 SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – Tallinn (Estonia), 26 aprile 2025

Classifica (9): 1. Francia, 2. ITALIA (Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Manuela Spica, Carlotta Fusetti), 3. Ucraina, 4. Romania.

Finale

Francia b. ITALIA 45-43

Semifinali

ITALIA b. Ucraina 45-43

Quarti di finale

ITALIA b. Bulgaria 45-37

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23 SPADA MASCHILE A SQUADRE – Tallinn (Estonia), 26 aprile 2025

Classifica (18): 1. Israele, 2. Svizzera, 3. ITALIA (Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Simone Mencarelli, Nicolò Del Contrasto), 4. Francia.

Finale

Israele b. Svizzera 45-29

Finale 3° posto

ITALIA b. Francia 45-25

Semifinali

Israele b. ITALIA 45-34

Quarti di finale

ITALIA b. Ucraina 45-34

Ottavi di finale

ITALIA b. Germania 32-29