Scherma, da Marini a Volpi: quanti azzurri pronti a brillare agli Europei di Genova

Ancora 24 ore poi le spade si incroceranno in cinque giorni ad alta intensità. Da sabato prossimo 14 giugno a giovedì 19 giugno, infatti a Genova si giocheranno gli Europei di diverse categoria di scherma. Si confronteranno 477 atleti in arrivo da 42 nazioni. Italia, Spagna, Germania, Ungheria, Polonia e Ucraina presentano le squadre complete così come i russi, anch’essi 24, saranno al via sotto le insegne AIN (atleti indipendenti neutrali) insieme ai bieloruss