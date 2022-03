Miradoli vince il SuperG di Lenzerheide: Bassino a un passo dal podio

LENZERHEIDE (Svizzera) - Romane Miradoli ha vinto il super gigante di Coppa del Mondo a Lenzerheide, in Svizzera. Su un tracciato molto tecnico, la sciatrice francese ha sbaragliato la concorrenza completando la propria discesa in 1'19"87, davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin (+0"38) e alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0"88). Quarto posto per Marta Bassino, la migliore delle azzurre, che ha mancato il podio per appena due centesimi. Nella top ten anche Federica Brignone (nona a 2"20), che si è aggiudicata con una gara d'anticipo la Coppa del mondo di superG grazia all'uscita di scena di Elena Curtoni, l'unica che poteva impensierirla in classifica. Fuori anche Nadia Delago.